Svi to mogu: Pratite upute i bit ćete sretni za samo 10 minuta

Kad smo zadovoljni, to će pozitivno utjecati na imunološki i probavni sustav, na spolne organe, mozak počinje strateški razmišljati potičući kreativnost i intuiciju, a razina stresa opada zahvaljujući oksitocinu i serotoninu, piše Goalcast.

Uz biološki aspekt, razina zadovoljstva prelijeva se na sve što radimo čak i ako toga nismo svjesni. Savjetnik za karijere Tom Cronin pojašnjava kako naše tijelo djeluje kao WiFi modem, a frekvencije koje šaljemo zapravo su naše emocije.



- Kad smo ljuti ili uzrujani, šaljemo takve signale i ljudi oko nas to primjećuju. Vrijedi i obrnuto, pa kad smo sretni, šaljemo oko sebe pozitivnu energiju i to može utjecati na ljude koji nas okružuju. Najljepši dar koji možemo dati svijetu je još jedan sretan čovjek više i još jedan uzrujan čovjek manje. Kad bismo imali sedam milijardi ljudi na svijetu u takvom stanju duha, onda bi se to odrazilo na cijeli planet, navodi Cronin. Ističe i kako nema potrebe čekati da se sreća sama pojavi, nego je možete jednostavno prizvati ako slijedite ove korake:

1. Boravite u prirodi

Iako baš niste oduševljeni idejom da sjedite u šumi usred snježne mećave ili po vrućinama, svakako biste trebali izaći kad je vrijeme pogodno. Bez obzira sjedite li u dvorištu i slušate šum lišća na drveću ili ste na balkonu i gledate prometnicu ispred sebe, svjež zrak može učiniti čuda kad je u pitanju stanje duha. Poanta je, pojašnjava Cronin, sjedinjenje s Majkom Prirodom.

- To ne zvuči dramatično ni uzbudljivo, ali utjecaj na nas je fantastičan. Uranjanje u prirodu smanjuje napetost u živčanom sustavu te prirodno podiže razinu serotonina i oksitocina istovremeno smanjujući razine hormona stresa, pa to u konačnici rezultira osjećajem sreće, navodi on.



2. Vježbajte 10 minuta

Ako ste u uredu, sigurno ne možete pobjeći u teretanu na boks. No ako ste ustali na pogrešnu nogu, psihologinja Sarah Schewitz savjetuje da jednostavno pregazite loše raspoloženje tjelovježbom. Doslovno.

- Samo 10 minuta intenzivne tjelovježbe podiže razinu hormona sreće, endorfina. To može biti brza šetnja oko zgrade. Ako šećete, obratite pažnju na ljepotu koja vas okružuje. Primijetite prekrasno drvo na ulici. Stopite se s pejzažem i dopustite si da se izgubite u njemu. Ili slušajte neki motivacijski podcast kako biste istovremeno pružili vježbu tijelu i vašem umu, savjetovala je ona.

3. Zamislite nekog koga volite

Zatvorite oči i zamislite nekoga koga volite. Možda je to roditelj koji vam pruža podršku ili nevjerojatni partner. Ili najbolji prijatelj koji će vas svaki put nasmijati. Ako ih ne možete dobiti na telefon, pošaljite im poruku ili navratite do njih na 10 minuta samo kako biste ih vidjeli. Cronin uvjerava da ćete nakon toga biti drugi čovjek.

- Dokazano je da smo sretniji kad ostvarujemo dublje veze s ljudima, kazao je. I dok se neki okreću tehnologiji kad im je dosadno, za vas je možda bolje rješenje da stupite u kontakt s prijateljem nego da listate stranice na društvenim medijima.

- Tehnologija nas udaljava od ljudi, a nedavno Gallupovo istraživanje pokazalo je kako se zbog porasta udjela tehnologije u našem životu povisila razina nesreće, ljutnje i tjeskobe, dodaje Cronin.



4. Zapišite sretne misli i uspomene

Kad vam treba odmor od zahtjevnog šefa ili nemogućeg klijenta, odšuljajte se u sobu za sastanke i pokušajte s ovom preporukom dr. Schewitz. Samo prisjećanje na sretne trenutke podići će vam raspoloženje.

- Svaku uspomenu napišite na drugi komad papira i stavite ih sve u staklenku. Kad se god osjećate loše, uzmite desetak minuta i zapišite još sretnih uspomena te ih dodajte onima u staklenci. Sljedeći put jednostavno uzmite 10 minuta kako biste ih pročitali i tako se prisjetili lijepih trenutaka, savjetuje ona.

5. Isplanirajte tjedan

Među razlozima nezadovoljstva možda je i činjenica da niste dobro osmislili svoje aktivnosti. Svi smo ponekad kaotični, prezaposleni i zatrpani obvezama, a to odmah ubija raspoloženje. Planirajte unaprijed kako biste imali vremena ua opuštanje, a to će vam pružiti fokus i snagu u teškim trenucima. Psihoterapeutkinja Jane Greer objašnjava kako biste trebali na početku svakog tjedna odvojiti 10 minuta za planiranje aktivnosti koje vas raduju.

- Dopustite si sitna zadovoljstva i mogućnost da im se radujete. Odaberite ono što vas istinski usrećuje. To može biti obična šetnja, čitanje časopisa, gledanje omiljene serije ili kava s prijateljicom, kaže ona. Poanta je da sami pronađete vrijeme za koje ste odgovorni, a ne da vam ga nameće posao.



6. Seksajte se

Postoji razlog zašto postoje "prijatelji s povlasticama" dok oba partnera ne pronađu pravu ljubav. To je ujedno i razlog zašto sretni parovi imaju aktivan seksualni život. Osim što popravlja raspoloženje, intimni dodir i orgazam spajaju vas s partnerom.

- Kad nekoga grlite, za samo 30 sekundi se otpušta oksitocin. Kod poljupca će se otpustiti za šest sekundi, a ako zaista želite kortizol izbaciti iz tijela, doživite orgazam. Zahvaljujući njemu oksitocin će vas potpuno preplaviti, kaže dr. Schewitz.

