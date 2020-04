Svjetski je dan banane: Pravo je vrijeme za kolače i smoothie

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Trčanje i bicikliranje - razmak od 4, a oni koji jure 20 metara!

Banane su slatke, zasitne i ukusne i službeno su četvrta najvažnija prehrambena namirnica u svijetu - pa zašto ne bi imale i svoj dan? Premda su nama stalno dostupne, svjetski dan ovog tropskog voća zakazan je za treću srijedu u travnju.

Mnogi će se složiti kako je jedini nedostatak banane to što ne raste u našim krajevima, a osim što su ukusne, one su i pune ugljikohidrata, vlakana i različitih vitamina i minerala. Sve su to razlozi zašto čak i na Zapadu ljudi u prosjeku godišnje pojedu preko sto banana, a u nekim je dijelovima svijeta banana jedna od osnovnih namirnica.

Ako kod kuće imate banane, od njih možete napraviti razne slastice, a mi vam preporučujemo zdravi (i jednostavni) smoothie, voćni kolač ili jednostavni kruh sa bananom.

Za smoothie s bananom:

Foto: Dreamstime

2 zrele banane

100 g zobenih pahuljica

70 g badema

1 dl malomasnog jogurta

3-4 kockice leda

ako volite možete na kraju dodati kikiriki ili eksperimentirajte s dodavanjem čokolade

Sve sastojke ubacite u blender i miksajte ih dok ne dobijete jednoličnu smjesu. Ulijte u zdjelice, ohladite. Poslužite kao desert, za doručak ili kao obrok prije tjelesne aktivnosti.

Za kolač od banane sa sladoledom:

Foto: Dreamstime

250 g mljevenog petit keksa

100 g otopljenog maslaca

200 g krem sira

100 g šećera u prahu

5 banana, narezanih na kolutiće

250 ml vrhnja za šlag

ribana čokolada, po želji

sladoled (vrsta po želji)

Mljevenom petit keksu dodajte otopljeni maslac i promiješajte. Smjesu dobro utisnite u površinu posude za pečenje torti. Stavite u hladnjak. U posudu dodajte krem sir i šećer u prahu. Miksajte pet minuta, dok ne postane kremasto. Smjesu premažite preko keksa.

Po smjesi od sira posložite narezane banana. Izrađeni slag premažite preko cijelog kolača i gore naribajte čokoladu, po želji.

Kolač ostavite u hladnjaku dva sata kako bi se svi slojevi stisnuli, dodajte sladoled i poslužite.

Za kruh od banane:

Foto: Elena Veselova

285 grama brašna

1 žličica sode bikarbone

½ žličice soli

110 grama maslaca i dodatno koliko treba da premažete lim za pečenje

225 grama šećera u prahu

2 jaja iz slobodnog uzgoja

4 zrele banane, pire

85 mililitara mlaćenice (ili mlijeko koje ste pomiješali s 1 ½ žličicom limunovog soka ili octa)

1 žličica ekstrakta vanilije

Zagrijte pećnicu na 180 stupnjeva. Brašno, sodu bikarbonu i sol prosijte u velikoj zdjeli u kojoj možete miješati. banane zgnječite vilicom u pire. U drugoj zdjeli umutite maslac i šećer dok ne postanu povezani i ne budu mekani. U tu smjesu dodajte jaja, pire od banana, mlaćenicu i ekstrakt vanilije te dobro promiješajte.

Prebacite brašno i dobro promiješajte. Premažite lim za pečenje maslacem i izlijte smjesu u njega. Stavite na pečenje i pecite do sat vremena, odnosno dok korica ne poprimi zlatno-smeđu boju. Izvadite i ohladite u limu nekoliko minuta,

