Trčanje i bicikliranje - razmak od 4, a oni koji jure 20 metara!

Kad netko izdahne, zakašlje se ili kihne dok šeće, trči ili biciklira, većina mikrokapljica završi u struji zraka koju trkač ili biciklist ostavlja za sobom. Onaj tko dolazi odmah iza u istoj struji zraka prolazi kroz taj oblak kapljica.

Pravilo o držanju udaljenosti od najmanje 1,5 do 2 metra ima smisla za ljude koji mirno sjede u zatvorenom prostoru ili na otvorenom ako nema puno vjetra, no prilikom rekreiranja, trčanja ili primjerice vožnje biciklom, ljudi bi trebali držati razmak barem 4 do 5 metara ako trče jedni iza drugih po istoj liniji, najmanje 10 metara ako bicikliraju laganim ritmom te 20 metara ako bicikl voze brzo, tvrdi zajednička studija belgijskog Katoličkog sveučilišta u Leuvenu i nizozemskog Tehničkog sveučilišta u Eindhovenu, piše Večernji list.

Istraživači, čiji je rad još u procesu “peer-review” znanstvene provjere i odobrenja, u svom su testu simulirali ispuštanje sline ljudi u pokretu i to u različitim konfiguracijama kretanja, kao što su dvoje ljudi jedno pored drugog, jedno iza drugog i dijagonalno.

U doba korone preporučuju da se ljudi kreću izvan struja zraka koje ostavlja osoba ispred.

- Kad netko izdahne, zakašlje ili kihne dok šeće, trči ili biciklira, većina mikrokapljica 'ukrca' se na struju zraka koju trkač ili biciklist ostavlja za sobom. Sljedeća osoba koja trči ili biciklira odmah iza te prve osobe u istoj struji zraka prolazi kroz taj oblak kapljica - rekao je Bert Blocken, profesor s Tehničkog sveučilišta u Eindhovenu i KU-a u Leuvenu.

