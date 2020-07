Svjetski je dan tigrova: Njihov broj skoro udvostručen u Nepalu

<p>Nepal je nadomak cilju - udvostručenju broja tigrova na svojem teritoriju do 2022. godine, izjavio je u srijedu premijer te države, K.P. Sharma Oli, no malezijski dužnosnici istodobno upozoravaju na to da su u njihovoj zemlji te divlje životinje prošle najgore jer u divljini preživljava manje od 200 podvrsta malezijskog tigra.</p><p>"Nepal je nadomak svojem cilju - udvostručenju broja tigrova na svojem teritoriju. U potpunosti smo posvećeni globalnom cilju koji bismo željeli ostvariti do 2022.", objavio je Oli u povodu obilježavanja Svjetskoga dana tigrova, čija je svrha podići svijest o značaju očuvanja ove životinjske vrste.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Živi kao Tarzan - ima tigra za ljubimca</strong></p><p>Premda premijer nije iznio konkretne brojke, rezultati popisa tigrova u Nepalu iz 2018. ukazuju na to da se nepalska populacija velikih mačaka povećala na 235 sa 121, koliko ih je bilo u 2009. godini.</p><p>Svjetski fond za divlje životinje (WWF) procjenjuje da bi, ako se uspije održati trenutačna stopa rasta broja nepalskih tigrova, ta zemlja mogla postati prva od 13 država koje su se 2010. godine na samitu o tigrovima održanom u Sankt Peterburgu obvezale da će udvostručiti svoju populaciju velikih mačaka do 2022.</p><p>WWF podsjeća da danas u divljini u cijelome svijetu živi oko 3900 tigrova, što je golemo smanjenje u odnosu na 100.000 ovih divljih životinja, koliko ih je bilo prije stotinu godina.</p><p>Malezija je među zemljama u kojima su tigrovi prošli najgore. Lokalni dužnosnici procjenjuju da u toj zemlji u divljini živi manje od 200 podvrsta malezijskog tigra.</p><p>WWF je u srijedu upozorio da najveću prijetnju malezijskim tigrovima predstavlja postavljanje zamki, čiji je cilj ispuniti sve veću potražnju za dijelovima tijela ovih životinja koji se koriste u tradicionalnoj kineskoj medicini, premda je Svjetski savez udruga kineske medicine (WFCMS) objavio da nema nikakvih znanstvenih dokaza o medicinskoj učinkovitosti praha od tigrovih kostiju. </p><p>Unatoč tomu, vjerovanje kineskog naroda u takvu metodu liječenja i dalje je aktualno, a trgovina navedenim dijelovima u Kini je još uvijek iznimno unosan posao. </p><p>WWF upozorava i na prekomjerno krčenje dijelova malezijske džungle, čija je svrha stvoriti prostor za plantaže i farme, što je u jednakoj mjeri utjecalo na smanjenje broja malezijskih tigrova. </p><p>"Gubitak staništa zbog brzog razvoja i širenja poljoprivrednih dobara, kao i pretjerani lov na tigrove, rezultirali su drastičnim smanjenjem lokalne populacije tigrova", stoji u priopćenju organizacije. </p>