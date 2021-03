Mnogi momci se prisjećaju Raquel Welch na vrhuncu glumačke karijere i koliko su uzdisali za njom dok su je gledali na malim ekranima. Neki pomalo sramežljivo priznaju da su u sobi na zidu držali njezin poster i maštali o njoj kao o savršenoj ženi.

Savršenih crta lica, lijepog velikog osmjeha, bujnih oblina pomno raspoređenih na tijelu oblika pješčanog sata kakav muškarci smatraju najseksepilnijim...

Pojedinci i danas pred očima imaju njezinu ulogu u filmu iz 1966. godine 'Milijun godina prije Krista' u kojemu je bila odjevena u tek mali krzneni bikini.

Men’s Health magazin ju je 2011. godine proglasio drugom najljepšom ženom svih vremena. Prvo mjesto je zauzela Jennifer Aniston.

Raquel i dan danas pršti neodoljivom ženstvenošću i energijom iako ima čak 80 godina. Izgleda daleko mlađe i zavodljivije od svojih vršnjakinja.

Otkrila je svoju tajnu: 'Obožavam melem za njegu kravljih vimena'

Kao prvo, ova dobitnica Zlatnog globusa smatra da za ljepotu nisu dovoljni isključivo estetski zahvati, već i redovito vježbanje te zdrava prehrana.

U svojoj knjizi ‘Beyond the Cleavage’ (Iza dekoltea) je napisala kako svaki dan vježba jogu sat i pol vremena, a prehrana joj je bazirana na bezglutenskim namirnicama, voću, povrću...

- Svaki dan pojedem po tri voćke i organsko povrće. Iako jako volim palačinke, pizzu i kruh, to si ne mogu dopustiti - rekla je pa se osvrnula na njegu kože lica.

- Na lice stavljam masku od rajčice, malo meda i nekoliko kapi maslinovog ulja. To me pomladi za nekoliko godina. I u kupku stavim malo maslinovog ulja. Imam prekrasnu kožu, no ljudi mi to govore cijeli život, a kad posjedujete nešto posebno, želite se pobrinuti da to potraje - dodala je i otkrila kako je koristila Frownies flastere za uklanjanje bora. Osim toga, jako pazi da joj se koža ne isušuje, a sapune zaobilazi u velikom luku.

Priznala je da ima pomalo neobičnu naviku kad je ljepota u pitanju. Otkrila je da obožava koristiti 'Bag Balm', melem koji je razvijen 1899. godine za ublažavanje iritacije vimena krava nakon mužnje.

Osim toga, upotrebljava se i kao tretman za njegu ispucale i nadražene kože kod ljudi, a može se kupiti na mjestima poput drogerija, skijališta, internetskih trgovaca, u trgovinama s hranom i ostalom opremom za životinje, u veterinarskim ljekarnama...

- Bag Balm je genijalna stvar. Koristi se za njegu vimena kod krava, no to je nešto što možete staviti na lice preko noći, a kada se probudite ujutro, više nemate suhu, ispucalu kožu. Vjerujte mi da mnogo 'mumija' šeta naokolo s Bag Balmom na sebi - ispričala je, a prenosi Atma.