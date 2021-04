Krajem Europe u 18. stoljeću, nova moda dovela je do međunarodnog skandala. Zapravo, čitav je jedan društveni sloj optužen da se u javnosti pojavljuje gol.

Krivac je bio muslin Dhaka, dragocjena tkanina uvezena iz istoimenog grada u današnjem Bangladešu, a zatim u Bengalu. Danas muslinom nazivamo nježnu, laganu tkaninu u platnenom vezu, istkanu od vrlo fine i slabo uvijene pamučne, viskozne ili vunene češljane pređe. Meka je na opip i lijepo pada pa se najčešće koristi za haljine.

Međutim, muslin Dhaka nije bila poput muslina današnjice. Napravljena razrađenim postupkom u 16 koraka s rijetkim pamukom koji je rastao samo uz obale svete rijeke Meghne, tkanina se smatrala jednim od velikih blaga tog doba - dostojnom odijevanja kipova božica u drevnoj Grčkoj, bezbrojnih careva iz dalekih zemalja i generacija lokalnih mogulskih kraljeva.

Laka poput zraka

Bilo je mnogo različitih vrsta, ali oni najbolji bili su počašćeni poticajnim imenima koja su dočarali carski pjesnici, poput 'baft-hawa', doslovno "tkani zrak". Zapisano je da su ovi vrhunski muslini bili lagani i mekani poput vjetra. Prema riječima jednog putnika, bili su toliko fluidni da biste duljinu od 90 te tkanine metara - kroz središte prstena.

Muslin iz Dake također je bio više nego malo proziran. Iako su se tradicionalno ove vrhunske tkanine koristile za izradu sarija i jama - odjevnih predmeta sličnih tunikama koje su muškarci nosili - u Velikoj Britaniji transformirali su stil aristokracije, ugasivši visoko strukturirane haljine te su bili u stilu onoga što se prethodno smatralo donjim rubljem.

U jednom popularnom satiričnom prikazu Isaaca Cruikshanka, mnoštvo žena pojavljuje se zajedno u dugim muslin haljinama jarkih boja kroz koje možete jasno vidjeti njihove bradavice i stidne dlake. Ispod stoji opis, 'Pariške dame u zimskoj haljini za 1800. godinu'.

U međuvremenu, u jednako komičnom odlomku iz engleskog ženskog mjesečnika, krojač pomaže klijentici da postigne najnoviju modu. 'Gospođo, to je gotovo za trenutak', uvjerava je, a zatim joj nalaže da skine podsuknju, zatim džepove, pa steznik i na kraju rukave ... 'To je lagana stvar, vidite', objašnjava. "Da biste bili odjeveni po modi, morate se samo svući'.

Najskuplji materijal

Ipak, muslin Dhaka bila je hit - kod onih koji su si to mogli priuštiti. Bila je to najskuplja tkanina tog doba, s obožavateljima poput francuske kraljice Marije Antoanete, francuske carice Joséphine Bonaparte i Jane Austen. Ali čim je ovo čudesno platno došlo u prosvjetiteljsku Europu, nestalo je.

Početkom 20. stoljeća muslin iz Dake nestao je iz svih krajeva svijeta, a jedini preživjeli primjeri bili su sigurno pohranjeni u vrijednim privatnim zbirkama i muzejima. Završna tehnika izrade zaboravljena je i jedina vrsta pamuka koja se mogla koristiti, lokalno poznato kao Phuti karpas - naglo je izumrlo. Kako se to dogodilo? I može li se to preokrenuti?

Muslin iz Dhake započeo je biljkama uzgajanim uz obale rijeke Meghne, jedne od tri koje čine ogromnu deltu Gangesa - najveću na svijetu. Jednom kad su potpuno odrasli, dva puta godišnje proizvodili su jedan jedini žuti cvijet, koji je ustupio mjesto snježnom cvjetiću pamučnih vlakana.

To nisu bila obična vlakna. Za razliku od dugih, vitkih niti koje proizvodi njegov srednjoamerički rođak Gossypium hirsutum, koji danas čini 90 posto pamuka na svijetu, Phuti karpas je stvorio niti koje su kestenjaste i lako se troše. Ovo bi moglo zvučati kao mana, ali zapravo ovisi što činite s njima.

Zapravo, kratka vlakna nestalog grma bila su beskorisna za izradu jeftine pamučne tkanine pomoću industrijskih strojeva. S njima je bilo nestalno raditi i lako bi puknuli kad biste ih na ovaj način pokušali uviti u pređu. Umjesto toga, lokalno je stanovništvo pripitomljavalo niti nizom domišljatih tehnika razvijenih tisućljećima.

Nevjerojatna tehnika

Cjelovit postupak obuhvaćao je 16 koraka, od kojih je svaki bio toliko specijaliziran, da ga je izvelo drugo selo oko Dake, koje je tada bilo dio Bengalije - neki u današnjem Bangladešu, neki u današnjoj indijskoj državi Zapadni Bengal . Bio je to istinski napor zajednice koji je uključivao mlade i stare, muškarce i žene.

Prvo su se kuglice pamuka očistile sitnim zubima nalik kralježnici na čeljusnoj kosti svinjskog soma, ljudoždera porijeklom iz jezera i rijeka u regiji. Slijedilo je predenje. Kratka pamučna vlakna zahtijevala su visoku razinu vlage da bi ih se rastezala, pa su ovu fazu izvodile vježbe na grupama mladih žena u ranim jutarnjim i kasnim popodnevnim satima - najvlažnijim danima. Stariji ljudi uglavnom nisu mogli raditi, jer jednostavno nisu mogli vidjeti niti.

- Dobili biste malene, sitne spojeve između pamučnih vlakana, gdje su bila povezana - kaže Sonia Ashmore, povjesničarka dizajna koja je 2012. godine napisala knjigu o muslinu.

Napokon, uslijedilo je tkanje. Ovaj bi dio mogao potrajati mjesecima, jer su klasični dizajnirani jamdani - uglavnom geometrijski oblici s prikazom cvijeća - bili integrirani izravno u tkaninu, koristeći istu tehniku ​​koja je korištena za stvaranje poznatih kraljevskih tapiserija iz srednjovjekovne Europe. Rezultat je bilo detaljno detaljno umjetničko djelo izvedeno u tisućama srebrnastih, svilenkastih niti.

Azijsko čudo

Zapadnim kupcima u regiji bilo je teško povjerovati da je muslin iz Dake možda mogao napraviti ljudska ruka - šuškalo se da su ga tkale sirene, vile, pa čak i duhovi. Neki su govorili da se to radilo pod vodom.

Isti se postupak tkanja nastavlja u regiji do danas, koristeći se nekvalitetni muslin iz običnih pamučnih niti umjesto Phuti karpas. Unesco je 2013. godine zaštitio tradicionalnu umjetnost tkanja jamdanija kao oblik nematerijalne kulturne baštine.

Ali pravi podvig bilo je brojanje niti koje se mogu postići..Veći broj konca smatra se poželjnim, jer čine materijale mekšima i s vremenom imaju tendenciju da se bolje nose - što više pramenova za početak ostane više se tkanine drži na okupu kad se neki počnu trošiti.

Saiful Islam, koji vodi foto agenciju i vodi projekt oživljavanja tkanine, kaže da većina danas izrađenih verzija broji niti između 40 i 80 - što znači da sadrže otprilike taj broj horizontalnih i vertikalnih niti koji se križaju po kvadratnom centimetru tkanine. S druge strane, muslin Dhaka imala je broj niti u rasponu od 800 do 1200, što je red veličine iznad bilo koje druge pamučne tkanine koja danas postoji.

Iako je muslin iz Dake nestao prije više od jednog stoljeća, u muzejima i danas postoje netaknuti sariji, tunike, šalovi i haljine. Povremeno se neka pojaviti u vrhunskoj aukcijskoj kući kao što su Christie's i Bonhams i prodati za tisuće funti.

A onda su došli Britanci...

"Trgovinu je izgradila i uništila britanska istočnoindijska tvrtka", kaže Ashmore.

Mnogo prije nego što je musliman Dhaka prekrivao aristokratske žene Europe, prodavao se širom svijeta. Bio je popularan kod starih Grka i Rimljana, a muslin iz 'Indije' spominje se u knjizi Periplus Eritrejskog mora, čiji je autor anonimni egipatski trgovac prije oko 2000 godina.

Rimski autor Petronije mogao je biti prva zabilježena osoba koja se začudila nad njenom prozirnošću, napisavši: 'Tvoja bi se mladenka mogla oblačiti u odjeću vjetra koja stoji javno gola pod oblacima muslina.' Tijekom narednih stoljeća tkanina je hvaljena u radovima poznatog berbersko-marokanskog istraživača iz 14. stoljeća Ibn Battute i bogatog kineskog putnika iz 15. stoljeća Ma Huana, kao i mnogih drugih.

No, mogulska era vjerojatno je bila procvat tkanine. Platno su temeljito podržali mogulski carevi i njihove supruge, koje su rijetko slikane u nečem drugom. Išli su tako daleko da su najbolje tkalce stavili pod svoje pokroviteljstvo, zapošljavajući ih izravno i zabranjujući drugima prodaju najfiniju tkaninu. Prema popularnoj legendi, njegova je transparentnost dovela do još većih problema kada je car Aurangzeb izgrdio svoju kćer zbog toga što se u javnosti pojavljivala gola, iako je ona zapravo bila odjevena u sedam njezinih slojeva.

Sve je išlo tako dobro - tada su se pojavili Britanci. Do 1793. godine, britanska istočnoindijska tvrtka osvojila je Mogulsko carstvo, a manje od jednog stoljeća regija je bila pod njihovim nadzorom.

Muslin Dhaka prvi je put predstavljen u Velikoj Britaniji na Velikoj izložbi industrijskih djela svih naroda 1851. Ovaj spektakularni događaj zamisao je supruga kraljice Viktorije princa Alberta, čija je namjera bila predstaviti čudima Britanskog carstva svojim podanicima. Otprilike 100 tisuća predmeta iz najudaljenijih krajeva svijeta okupilo se zajedno u blistavoj staklenoj dvorani, Kristalnoj palači.

U to je vrijeme muslin iz Dhake dosezao cijene od oko 60 do 500 tisuća kuna u današnjoj vrijednosti. Čak je i najbolja svila bila i do 26 puta jeftinija.

No dok su viktorijanski Londonci primili tkaninu u svoje ruke, oni koji su je proizvodili gurnuti su u dugove i financijsku propast. Kao što objašnjava knjiga Roba s Istoka, 1600. – 1800., Istočnoindijska se tvrtka prvi put počela miješati u nježni postupak proizvodnje muslina krajem 18. stoljeća.

Prvo je tvrtka zamijenila uobičajene kupce u regiji onima iz Britanskog carstva.

- Zaista su ugušili njegovu proizvodnju i došli kontrolirati cijelu trgovinu. Tada su se teško obrušili na industriju, pritišćući tkalce da proizvode veće količine tkanina po nižim cijenama - kaže Ashmore.

Dok su se tkalci borili da ne ispune ove zahtjeve, zapali su u dugove, objašnjava. Platno im je unaprijed plaćeno, a izrada bi mogla potrajati i godinu dana. No, ako se ne bi smatralo da tkanina odgovara potrebnom standardu, morali bi sve vratiti. Stoga nisu mogli ići ukorak s otplatom duga.

Konačni udarac stigao je iz natjecanja. Kako se europska žeđ za luksuznim tkaninama povećavala, postojao je poticaj da se jeftinije verzije proizvode kod kuće. U grofoviji Lancashire na sjeverozapadu Engleske, tekstilni barun Samuel Oldknow kombinirao je insajdersko znanje Britanskog carstva s najmodernijom tehnologijom, kako bi opskrbio Londončane ogromnim količinama. Do 1784. godine imao je 1000 tkalaca koji su radili za njega.

Iako se muslin britanske proizvodnje nije približio originalnom Dhaki - izrađen je od običnog pamuka i tkan na znatno nižem broju konca - kombinacija desetljeća maltretiranja i naglog pada potrebe za uvoznim tekstilom uništili su ga.

Kako su generacije prolazile, znanje o tome kako napraviti muslin iz Dhake bilo je zaboravljeno. I bez nikoga tko bi joj zavrtio svilenkaste niti, biljka phuti karpas, koju je oduvijek bilo teško ukrotiti - nitko je nije uspio uzgojiti dalje od rijeke Meghne - povukla se natrag u divlji zaklon.

Druga prilika

Postoje entuzijasti koji danas žele vratiti slavni i jedinstveni muslin. Saiful Islam je rođen u Bangladešu, a u London se preselio prije oko 20 godina. Za muslin iz Dhake prvi je put postao svjestan 2013. godine. Tijekom sljedeće godine, Islam i njegovi kolege upoznali su ljude iz lokalne obrtničke industrije, istražili regiju u kojoj je proizveden i tražili su opipljive primjere muslina u muzejima u Europi.

U nekom su trenutku počeli razmišljati da bi možda, samo možda, moglo biti moguće vratiti legendarnu tkaninu natrag. Zajedno su osnovali Bengal Muslin, suradničko poduzeće kojem je cilj bio upravo to.

Prvi je zadatak bio pronaći odgovarajuću biljku. Iako danas nema ni jednog sjemena phuti karpas, u Kraljevskom botaničkom vrtu, Kew, iz 19. stoljeća pronašli su urednu knjižicu njegovih suhih, sačuvanih listova. Iz toga je bilo moguće slijediti njegovu DNK.

Naoružani genetskim tajnama svoje mete, tim se vratio u Bangladeš. Pogledali su povijesne karte rijeke Meghne i usporedili ih s modernim satelitskim snimkama kako bi vidjeli kako se njezin tok promijenio u posljednjih 200 godina i pronašli najbolja mjesta za potencijalne kandidate. Zatim su unajmili čamac i pregledali njegovu neizmjernu širinu - mjestimice je široka 12 km - za divlje biljke koje su nalikovale starim crtežima.

Sve obećavajuće opcije poredane su u usporedbi s izvornikom. Na kraju su pronašli 70 posto podudarnog - razbarušenog grma koji je možda imao pretke phuti karpas.

Da bi je uzgajali, u početku su se nastanili na zemljištu na malom otoku usred Meghne, u Kapasiji, 30 km sjeverno od Dhake. Tamo su 2015. zasadili neko testno sjeme. Ubrzo su među suhom zemljom bili uređeni redovi pluti karpa - prvi uzgojenog u više od jednog stoljeća.

Tim je pobrao svoju prvu seriju pamuka iste godine. Iako još nisu imali dovoljno biljaka za izradu 100 posto autentičnog muslina, surađivali su s indijskim predilicama kombinirajući obični i phuti karpas pamuk u hibridnu nit. Sljedeće je bilo vrijeme za tkanje - i to se pokazalo težim od očekivanog.

- Niko od tkalaca, zapravo, nije želio raditi na ovome - kaže Islam za BBC. Kad im je rekao da želi napraviti sari s brojem od 300 niti, 'svi su rekli da je ovo ludo'.

Od 25 ljudi kojima se obratio, jedan se na kraju složio.Tako se Al Amin, sada njihov majstor tkač, složio da u svoju radionicu doda temperaturu i ovlaživače zraka, kako bi stvorio posebne uvjete potrebne za izradu ove osjetljive tkanine. U međuvremenu neki od 50-ak potrebnih alata više nisu bili dostupni, pa je tim napravio svoj vlastiti. Jedan od primjera je shana, komad bambusa izrezan na tisuće umjetnih zuba koji mogu držati nit na mjestu dok radi.

Šest iscrpljujućih mjeseci, mnogo više improvizacija i puno puknutih niti kasnije, Amin je napravio 300 sari za brojanje niti - ni blizu originalnog standarda muslina iz Dhake, ali znatno više nego što je bilo koji tkač postigao generacijama.

Do 2021. godine, tim je napravio nekoliko sarija od svog hibridnog muslina, koji su već izloženi po cijelom svijetu. Neki su prodani za desetke tisuća kuna - a Islam osjeća da to dokazuje da tkanina ima budućnost.

- U današnje doba masovne proizvodnje uvijek je zanimljivo imati nešto posebno. A jedinstvenost je i dalje moćna - kaže on.

Danas tim ima biljke koje kontinuirano rastu, iako su bili prisiljeni napustiti staru poljoprivrednu parcelu zbog problema s poplavama. Sada uzgajaju uskrsli phuti karpas na obližnjoj obali rijeke, što ima dodatnu prednost što je dostupan bez čamca. Islam se nada da će jednog dana uspjeti napraviti čisti sari muslin od Dhake uz još veći broj niti.

Tko zna, možda će uskoro nova generacija nositi ovu drevnu tkaninu - i hvatati se u koštac s njenom pomalo rizičnom prozirnošću.