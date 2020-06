Uvjeren je da mo\u017ee i drugim ljudima u srednjim godinama pomo\u0107i da postignu njegove rezultate i stoga je pokrenuo vlastitu internetsku stranicu posve\u0107enu fitnessu i zdravlju, na kojoj se, izme\u0111u ostalog, nalaze i savjeti psihologa i osobnih trenera.\u00a0

'Tajna sretnog braka? Doselite suprugine roditelje u svoj dom'

Britanska TV zvijezda ima život organiziran do posljednje sekunde. U rasporedu čak ima i druženje sa sinom, s kojim vrijeme provodi dva puta dnevno

<p>Sudac u britanskom MasterChefu, <strong>Gregg Wallace</strong> (55) uživa u izolaciji sa svojom suprugom Ane-Marie (34), njihovim sinom Sidom (1) i - njezinim roditeljima.</p><p>Kako je ispričao za <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8456231/The-secret-happy-fourth-marriage-laws-says-Masterchefs-Gregg-Wallace.html" target="_blank">Daily Mail</a>, neku večer oni supruga uživali su u svojoj spavaćoj sobi, gdje imaju i sofu te mali stolić, uz vino, sir i Disneyjev film.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (ljubav Celestine i Milana traje 77 godina):</p><p>Život u domu Wallaceovih organiziran je kao što nije nikada prije bio. Iako mu je ovo četvrti brak, razlika od 22 godine nije jedino što je drugačije u vezi njegove nove supruge.</p><p>- Osvojio sam jackpot. Ovo je prvi put u životu da sam s nekim kome se uistinu sviđam - rekao je Gregg iskreno.</p><p>Zbog toga se i sam sebi više sviđa, a uz mladu suprugu uspio je izgubiti i 25 kilograma. Sebe je nekad opisivao kao 'debelog ćelavca iz MasterChefa koji voli pudinge', a otkad je 2013. upoznao Anu, kako ju zove, u životnoj je formi.</p><p>Uvjeren je da može i drugim ljudima u srednjim godinama pomoći da postignu njegove rezultate i stoga je pokrenuo vlastitu internetsku stranicu posvećenu fitnessu i zdravlju, na kojoj se, između ostalog, nalaze i savjeti psihologa i osobnih trenera. </p><p>Priznaje da je uz suprugu i prestao pretjerano piti te kaže da su njih dvoje neku večer jedva popili pola boce vina, a to sve pripisuje njezinom utjecaju. Štoviše, danas je uvjeren da su muškarci koji previše piju i jedu zapravo jednostavno nesretni.</p><p>- Sretni ljudi nisu oni koji se smiju u pubovima. Sretni ljudi su doma sa svojim obiteljima. U pubu nema nikog sretnog - kaže.</p><p>On sada uživa biti kod kuće i rijetko izlazi, a otkriva i da je recept za njihov sretan život - u djedu i baki.</p><p>On i supruga mogu uživati u životu zato što im Anini roditelji pomažu sa sinčićem i često ga čuvaju dok par uživa u vremenu samo za sebe.</p><p>Anini roditelji, Rina i Massimo žive s njima i to ne samo tijekom karantene. Rina je živjela s njima sve otkad su 2017. kupili novu vilu s pet spavaćih soba, a kada se rodio Sid, uselio se i Massimo kako bi bio uz unuka, ali i pomagao oko svih poslova oko kuće.</p><p>Maleni Sid čak pola tjedna spava u sobi s bakom i djedom kako bi roditelji imali neometane noći i vrijeme samo za sebe.</p><p>- Morali smo čekati da djed zatvori svoj posao u Coventryju. Imao je kineski restoran s dostavom, iako je iz Napulja. Imao sam razgovor s njim oko toga i pitao sam ga što on misli o tome da proda posao i useli se k nama. Odgovorio mi je da sam sada ja glava kuće - objasnio je Gregg kako se Massimo doselio k njima.</p><p>Da bi sve glatko funkcioniralo, sasvim su organizirali dan.</p><p>- Ana i baka brinu se o kućanstvu i raspodijele sve poslove dok ujutro piju kavu - kaže.</p><p>O košnji trave u njihovom ogromnom dvorištu i kućanskim popravcima brine se Massimo, a djed i baka skoro svako poslijepodne vode Sida u šetnju.</p><p>Gregg pak ima samo jedan zadatak, a to je da zarađuje, no na sebe je preuzeo i svakodnevno kuhanje ručka.</p><p>- Kada su se djed i baka uselili htjeli su davati dio novca za kućanstvo, ali ja sam im rekao da to ne dolazi u obzir te da više ne moraju trošiti svoj novac. Rekao sam im da uživaju u mirovini i brinu se za nas - kaže Gregg.</p><p>Objasnio je i da je život s djedom i bakom zapravo bilo to što je omogućilo da imaju Sida.</p><p>Gregg i Ane-Marie vjenčali su se 2016. i kada su razgovarali o djeci, on je bio zabrinut da će zbog brige o djetetu ostati bez svoje mlade supruge. Gregg već ima dvoje odrasle djece iz svog drugog braka.</p><p>- Rekao sam joj da želim dijete s njom, ali da ne želim mijenjati svoju zabavnu i seksi djevojku za iscrpljenu majku jer dovoljno zarađujemo i možemo si priuštiti pomoć u kući. Ona je tada pitala što mislim o njezinoj majci i sve je ispalo savršeno - govori Gregg i dodaje da je drugi uvjet bio da dobije dva tjedna u godini kada su on i supruga sasvim sami, bez djece i ikoga.</p><p>Brutalno iskreno objasnio je da bi si mlađi muškarci mogli priuštiti da čekaju 'dobiti svoju suprugu nazad' 20 godina, ali on ima 55 godina i suprugu bi 'dobio natrag' tek sa 75, a na to nije htio pristati. Ana je dodala da i njoj takav dogovor odgovara jer ima sve što je htjela u životu - supruga i obitelj pune ljubavi.</p><p>- Gregg nije htio da budem sama u velikoj kući dok je on na snimanjima, ali sada su moji roditelji ovdje i sve funkcionira. Nikad se ne svađamo - kaže Ana.</p><p>Gregg u svom rasporedu ima dva druženja sa sinom dnevno.</p><p>- Prošetamo nakon ručka i još ga svaku večer ja kupam. Ostatak vremena, on je mamina i bakina odgovornost - kaže Gregg i objašnjava da nekima možda čudno zvuči što u rasporedu ima vrijeme za druženje sa sinom, ali on je čovjek koji svaku sekundu dana živi po rasporedu i njemu je to sasvim normalno.</p><p>Osim njih, u kući s njima živi i Greggova kći Libby (24), a ima još i sina Toma (26) koji živi u Bristolu, ali Gregg bi želio da se doseli i on sa svojom djevojkom.</p>