Tajna vitkosti: 3 razloga zašto se Japanke puno teže debljaju

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Jedna od ključnih razlika u odnosu na zapadnjačku prehranu jest vrlo mala prisutnost visoko prerađene hrane. Umjesto brze hrane, one biraju svježe, lokalno uzgojene sastojke bez konzervansa i aditiva

Japanke se često ističu vitkom figurom i mladolikim izgledom, bez obzira na dob. Iako genetika može imati određenu ulogu, većina stručnjaka ističe da njihova tjelesna masa i očuvana vitalnost ponajprije proizlaze iz specifičnih prehrambenih i životnih navika.

Njihov stil života temelji se na umjerenosti, ravnoteži i dosljednoj brizi o fizičkom i mentalnom zdravlju. Redovita tjelesna aktivnost svakako doprinosi, no ključni faktor ostaje prehrana, raznolika, nutritivno bogata i daleko od zapadnjačkog modela prekomjernog unosa kalorija i prerađenih namirnica.

U nastavku donosimo tri zdravstvene navike koje značajno utječu na to da Japanke rjeđe razvijaju pretilost i dulje zadržavaju mladolik izgled.

1. Sporije, svjesnije i uravnoteženije 

U japanskoj kulturi jedenje se smatra važnim ritualom, a ne usputnom radnjom. Obroci se konzumiraju polako, što omogućuje bolju regulaciju apetita i daje tijelu vrijeme da registrira sitost. Istraživanja pokazuju da sporije jedenje smanjuje rizik od prejedanja i pozitivno utječe na kontrolu tjelesne mase.

Njihova prehrana uključuje veliki udio povrća, voća, ribe, algi, fermentiranih proizvoda te laganih izvora proteina poput tofua. Takav sastav obroka pomaže stabilizaciji razine šećera u krvi, poboljšava probavu i osigurava širok spektar vitamina, minerala i antioksidansa koji podupiru zdravlje metabolizma i kože.

2. Prehrana slična mediteranskom modelu

Iako je japanska kuhinja jedinstvena, njezin nutritivni profil u mnogočemu podsjeća na mediteransku prehranu, koju brojna istraživanja povezuju s manjim rizikom od kroničnih bolesti.

CURE SLINE... Gastronomska ponuda ovogodišnjeg Fuliranja obećava raznovrsna jela i slastice
Gastronomska ponuda ovogodišnjeg Fuliranja obećava raznovrsna jela i slastice

Obje prehrane temelje se na:

– visokom unosu povrća i integralnih žitarica
– obilju ribe i zdravih masti
– minimalnoj konzumaciji crvenog mesa i rafiniranog šećera

Japanci naglašavaju prirodne, minimalno obrađene namirnice te izbjegavaju teške umake i višak soli. Ovakav način pripreme čuva nutritivnu vrijednost hrane i smanjuje ukupan kalorijski unos.

SKRIVENE MANE Iznenadit će vas: 10 zdravih obroka koji i nisu toliko zdravi
Iznenadit će vas: 10 zdravih obroka koji i nisu toliko zdravi

3. Vrlo niska konzumacija prerađene hrane i naglasak na čaju

Jedna od ključnih razlika u odnosu na zapadnjačku prehranu jest vrlo mala prisutnost visoko prerađene hrane. Umjesto pakiranih namirnica, industrijskih slastica i brze hrane, Japanke biraju svježe, lokalno uzgojene sastojke bez konzervansa i aditiva.

Fruits and vegetables rich in vitamin C in box.
Takav pristup smanjuje unos trans-masti, skrivenih šećera i soli, čimbenika izravno povezanih s pretilošću i metaboličkim poremećajima.

Uz to, čaj, posebno zeleni čaj i matcha, redoviti je dio njihove svakodnevice. Bogat katehinima i drugim antioksidansima, zeleni čaj doprinosi smanjenju oksidativnog stresa, podržava funkciju jetre i može blago ubrzati metabolizam. Ujedno se često konzumira umjesto kave, što dodatno smanjuje unos šećera i kalorija, s obzirom na to da se čaj tradicionalno pije bez zaslađivača.

