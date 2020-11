Otkrili smiješno jednostavan i učinkovit trik za brže zaspati

Prije nego što legnete, trebali biste napraviti listu stvari s obavezama i zadacima koje trebate obaviti - tako biste trebali zaspati devet minuta ranije nego inače, a fora je u 'rasterećivanju mozga od briga'

<p>Ne trebamo vam reći da je postizanje optimalne količine sna rijetko moguće. Možda ste noćna sova koja oduvijek ima problema s ritmom ranog buđenja zbog posla, pod stresom ili pak jednostavno patite od nekih kroničnih stanja čija je nuspojava nesanica, no dobra je vijest kako način da si olakšate postoji i smiješno je lagan.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Jeste li ranoranilac ili spavalica?</strong></p><p>Loše spavanje može uzrokovati širok spektar zdravstvenih problema, pa je svaki legitimni znanstveni savjet o tome kako malo bolje spavati uvijek dobar, ističu znanstvenici Sveučilišta Baylor. Oni su otkrili kako petominutno pisanje onog što trebate napraviti sljedeći dan ili općenito pomaže da zaspite puno prije nego inače, prenosi <a href="https://www.iflscience.com/health-and-medicine/writing-a-todo-list-before-bed-may-help-you-fall-asleep-quicker/?fbclid=IwAR3pg7OjhVh_ijmw8pQ6nfEl6V5rFcsVX8axIFaj-qyiquixHxenb7Azo0I">IFL Science</a>. </p><p>Konkretnije, u takvim su uvjetima sudionici u studiji zaspali čak devet minuta ranije, što za spavanje i kvalitetu sna može činiti veliku razliku.</p><h2>Lakše do sna</h2><p>Istraživači nisu sigurni zašto se to događa. Neki sumnjaju da pisanje o budućnosti prije spavanja zapravo može povećati zabrinutost, pogotovo ako se čini da su zadaci koje treba obaviti teški. Drugi sugeriraju da zapisujući te stvari, osoba 'rasterećuje' brigu i smanjuje stres.</p><p>Za istraživanje je angažirano 57 zdravih sveučilišnih studenata (u dobi od 18 do 30 godina). Podijeljeni su u dvije skupine: jedna koja je pisala popise onoga što moraju učiniti u budućnosti, a druga koja je pisala popise onoga što su postigli ili završili tijekom proteklih nekoliko dana.</p><p>Sve to vrijeme bili su zarobljeni u vrlo ograničenom okruženju bez ikakvih domaćih zadaća, tehnologije ili bilo kakvih drugih oblika ometanja i poslani su u krevet u određeno vrijeme.</p><p>Dok su spavali, bili su podvrgnuti polisomnografiji koja promatra razne biološke aspekte - moždane valove, razinu kisika u krvi, respiratorne i otkucaje srca, i tako dalje - kako bi vidjeli kakva je kvaliteta sna i kako bi točno pratili kada su zaspali.</p><p>U prosjeku je to napravilo spomenutu razliku od devet minuta. Oni koji su napisali detaljniji popis obveza brže su zaspali; oni koji su to radili za popis postignuća sporije su zaspali.</p><p>- Stoga, kako bi se olakšalo uspavljivanje, pojedinci mogu imati koristi od pisanja vrlo specifičnog popisa obveza 5 minuta prije spavanja, umjesto da pišu o završenim aktivnostima - zaključili su autori studije. </p>