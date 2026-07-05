Tajni trik profesionalnih kuhara: Evo zašto stavljaju led u juhu

Malošto pruža takvu utjehu kao tanjur vruće, domaće juhe ili krepkog variva. Bilo da se radi o goveđem gulašu koji se satima krčkao, bogatoj juhi od piletine ili aromatičnom varivu od povrća, ova jela su klasik svake kuhinje. Ipak, postoji jedan detalj koji često odvaja jelo profesionalnog kuhara od onog amaterskog: savršeno bistra tekućina bez suvišnog sloja masnoće na vrhu. I dok se mnogi kod kuće muče sa žlicama i papirnatim ručnicima, u svijetu visoke gastronomije postoji genijalno jednostavan trik koji osigurava besprijekoran rezultat u nekoliko sekundi. Tajna leži u nečemu što svatko ima u zamrzivaču - kockicama leda.

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Princip 'ledenog magneta' za masnoću

Metoda koja se često koristi u profesionalnim kuhinjama, pa čak i u azijskim restoranima specijaliziranim za "hot pot", temelji se na jednostavnom fizikalnom principu. Svaka vrsta masnoće ima specifičnu temperaturu na kojoj prelazi iz tekućeg u kruto stanje. Kada se hladni metalni predmet, poput zaimače (grabilice) napunjene ledom, prisloni na površinu vruće juhe, temperatura metala drastično pada. U dodiru s tom ledenom površinom, molekule masnoće koje plutaju na vrhu trenutačno se skrutnu i zalijepe za dno zaimače.

Foto: 123RF

Ovaj proces učinkovito odvaja neželjenu masnoću od ostatka tekućine, stvarajući tanki, čvrsti sloj na vanjskoj strani zaimače. Taj se sloj zatim lako može obrisati papirnatim ručnikom, a postupak se ponavlja dok se ne postigne željena bistroća. Rezultat je lakše, ukusnije i vizualno privlačnije jelo, bez masnog osjećaja u ustima.

Kako ispravno primijeniti trik

Iako je tehnika jednostavna, nekoliko savjeta može značajno poboljšati njezinu učinkovitost. Ključno je koristiti metalnu zaimaču jer metal odlično provodi hladnoću. Napunite je kockicama leda, idealno usitnjenim kako bi se postigla što veća i ravnomjernija hladna površina. Za maksimalan učinak, neki kuhari čak preporučuju prethodno ohladiti samu zaimaču u zamrzivaču na nekoliko minuta.

Kada je zaimača spremna, njezino dno nježno klizite po površini juhe, fokusirajući se na mjesta gdje su se nakupile masne kapljice. Važno je ne uroniti zaimaču preduboko kako juha ne bi ušla unutra. Nakon svakog poteza, obrišite masnoću s dna zaimače i ponovite postupak. Kod iznimno masnih jela, poput gulaša od masnijih komada mesa ili umaka s kobasicama, ova metoda se pokazala izuzetno djelotvornom. No, kako su pokazali i praktični testovi, na rjeđim juhama s manje masnoće, poput laganog pilećeg temeljca, učinak će biti manje primjetan. Trik najbolje funkcionira kada na površini postoji vidljiv sloj masnoće.

Druge metode za bistru juhu bez masnoće

Iako je trik s ledom brz i učinkovit, on je daleko od jedinog načina za postizanje čistog temeljca. Najjednostavnija i najtemeljitija metoda ne zahtijeva nikakav alat, već samo strpljenje. Ostavite juhu ili varivo da se potpuno ohladi, idealno preko noći u hladnjaku. Hlađenjem će se sva masnoća podići na vrh i stvrdnuti u čvrsti sloj koji se sljedeći dan može bez problema ukloniti žlicom. Ova je metoda posebno pogodna za jela koja se pripremaju unaprijed.

Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija

Ako ste u žurbi, a metoda s ledom vam se čini previše kompliciranom, poslužit će i papirnati ručnici. Jednostavno položite list papirnatog ručnika na površinu tekućine. Papir će brzo upiti masnoću. Pažljivo ga uklonite i po potrebi ponovite s novim listom. Mana ove metode je što je pomalo neuredna i rastrošna, a postoji i rizik da ćete zajedno s masnoćom upiti i dio dragocjene juhe.

Za one koji često pripremaju juhe, temeljce i umake, ulaganje u separator za masnoću može biti isplativo. Riječ je o posudi koja izgleda poput vrča za čaj, s lijevkom smještenim pri samom dnu. Kada ulijete tekućinu, masnoća se, budući da je lakša, odvoji i ostane na vrhu. Prilikom izlijevanja, iz posude prvo izlazi bistra tekućina s dna, dok masnoća ostaje zarobljena unutra. Ovo je izuzetno praktičan alat, pogotovo kod pripreme umaka od pečenja.

Na kraju, važno je napomenuti da uklonjenu masnoću ne morate nužno baciti. Životinjska mast pročišćena na ovaj način može se pohraniti u zatvorenoj posudi i koristiti za kuhanje. Dodat će bogat i slastan okus pečenim krumpirima, jajima ili se može namazati na prepečeni kruh.





*Uz korištenje AI-ja