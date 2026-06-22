Prozirni dezodorans u sticku ili dječji puder možete nanijeti na kritične dijelove stopala. Oni stvaraju zaštitni sloj koji smanjuje znojenje, trenje i sprječava bolne žuljeve
Uz ove jednostavne trikove će vas nove cipele prestati žuljati
Ako ste kupili cipele koje vas stišću i već nakon par koraka mislite da ste pogriješili kupnju - ne brinite, rješenje se možda već krije u vašoj kupaonici. Jedan od najpoznatijih trikova za 'razgibavanje' obuće uključuje upravo sušilo za kosu.
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Prvo obujte najdeblje čarape koje imate, pa zatim navucite nove, tijesne cipele. Nakon toga uzmite sušilo za kosu i uključite ga na topli zrak. Usmjerite toplinu na ona mjesta gdje vas obuća najviše žulja ili steže - najčešće su to predio prstiju ili peta.
Toplina će omekšati materijal, a dok se on hladi, prošetajte po stanu kako bi se cipela što bolje prilagodila obliku vašeg stopala. Po potrebi postupak možete ponoviti nekoliko puta dok ne postignete željenu udobnost.
Ako niste fan zagrijavanja, postoji i 'ledena' alternativa. Uzmite vrećice za zamrzavanje, napunite ih vodom i pažljivo ih stavite u cipele. Potom ih ostavite u zamrzivaču preko noći. Kako se voda smrzava i širi, polako će širiti i samu obuću, bez oštećenja materijala.
Stručnjaci savjetuju i male trikove koji pomažu protiv žuljeva i trenja. Prozirni dezodorans u sticku ili dječji puder možete nanijeti na kritične dijelove stopala. Oni stvaraju zaštitni sloj koji smanjuje znojenje, trenje i sprječava bolne žuljeve, pa u novim cipelama možete bezbrižno izdržati cijeli dan.
*Uz korištenje AI-ja
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