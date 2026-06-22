Uz ove jednostavne trikove će vas nove cipele prestati žuljati

Ako ste kupili cipele koje vas stišću i već nakon par koraka mislite da ste pogriješili kupnju - ne brinite, rješenje se možda već krije u vašoj kupaonici. Jedan od najpoznatijih trikova za 'razgibavanje' obuće uključuje upravo sušilo za kosu.

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Prvo obujte najdeblje čarape koje imate, pa zatim navucite nove, tijesne cipele. Nakon toga uzmite sušilo za kosu i uključite ga na topli zrak. Usmjerite toplinu na ona mjesta gdje vas obuća najviše žulja ili steže - najčešće su to predio prstiju ili peta.

Toplina će omekšati materijal, a dok se on hladi, prošetajte po stanu kako bi se cipela što bolje prilagodila obliku vašeg stopala. Po potrebi postupak možete ponoviti nekoliko puta dok ne postignete željenu udobnost.

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Ako niste fan zagrijavanja, postoji i 'ledena' alternativa. Uzmite vrećice za zamrzavanje, napunite ih vodom i pažljivo ih stavite u cipele. Potom ih ostavite u zamrzivaču preko noći. Kako se voda smrzava i širi, polako će širiti i samu obuću, bez oštećenja materijala.

Stručnjaci savjetuju i male trikove koji pomažu protiv žuljeva i trenja. Prozirni dezodorans u sticku ili dječji puder možete nanijeti na kritične dijelove stopala. Oni stvaraju zaštitni sloj koji smanjuje znojenje, trenje i sprječava bolne žuljeve, pa u novim cipelama možete bezbrižno izdržati cijeli dan.

*Uz korištenje AI-ja