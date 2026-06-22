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Tajna savršenih punjenih paprika: Ove greške mnogi rade

Piše Anamarija Dukši,
Čitanje članka: 3 min
Tajna savršenih punjenih paprika: Ove greške mnogi rade
Hvar: Cijene na Hvaru za vrijeme turisti?ke sezone | Foto: Nino Strmotic/PIXSELL

Punjene paprike ne vole jako ključanje. Kada umak snažno vrije, paprike se mogu raspasti, a meso postati tvrđe. Najbolje ih je kuhati na laganoj vatri tako da umak tek lagano krčka

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Punjene paprike su ljetno jelo koje miriše na djetinjstvo i obiteljske ručkove. Na prvi pogled njihova priprema djeluje vrlo jednostavno - pomiješate meso, rižu i začine, napunite paprike i sve zajedno kuhate u umaku od rajčice. No upravo zbog nekoliko sitnih pogrešaka ovo omiljeno jelo često ne ispadne onako sočno i ukusno kako smo očekivali.

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Ako su vam se punjene paprike nekad raspale tijekom kuhanja, ostale tvrde ili je nadjev bio suh, velika je vjerojatnost da radite jednu od ovih pogrešaka.

1. Paprike punite do samog vrha

Jedna od najčešćih pogrešaka je pretjerano punjenje paprika. Riža tijekom kuhanja upija tekućinu i povećava volumen pa nadjev treba imati dovoljno prostora za širenje. Idealno je paprike napuniti do otprilike tri četvrtine njihove visine, a ne do samog ruba.

Hungarian stuffed peppers
Foto: MYCHKO

2. Koristite samo nemasno meso

Mnogi biraju isključivo mljevenu junetinu s vrlo malo masnoće misleći da će tako jelo biti zdravije. Međutim, upravo masnoća daje sočnost nadjevu. Najbolji rezultat daje mješavina svinjetine i junetine ili mljeveno meso koje sadrži oko 15 do 20 posto masnoće.

3. Rižu potpuno skuhate prije punjenja

Riža se ne bi trebala kuhati do kraja prije nego što završi u paprici. Dovoljno ju je samo isprati ili kratko blanširati, ovisno o receptu. Ako je potpuno kuhana, tijekom dugog kuhanja može postati kašasta, a nadjev izgubiti lijepu strukturu.

4. Umak previše vrije

Punjene paprike ne vole jako ključanje. Kada umak snažno vrije, paprike se mogu raspasti, a meso postati tvrđe. Najbolje ih je kuhati na laganoj vatri tako da umak tek lagano krčka.

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5. Preskačete pirjanje luka

Sirovi luk nije pogreška, ali kratko pirjanje prije miješanja s mesom daje puno bogatiji okus cijelom jelu. Dovoljno je nekoliko minuta na malo ulja da omekša i razvije slatkoću.

6. Ne začinite dovoljno nadjev

Tijekom kuhanja dio začina "izgubi se" u umaku pa nadjev treba biti nešto intenzivnije začinjen nego što mislite da je potrebno. Osim soli i papra, odličan izbor su mljevena crvena paprika, češnjak, peršin i prstohvat mažurana.

7. Paprike kuhate prekratko

Ako ih prerano maknete s vatre, paprika može ostati tvrda, a riža nedovoljno kuhana. Za klasične punjene paprike potrebno je otprilike sat do sat i pol laganog kuhanja, ovisno o veličini paprika.

Mali trik za još bolji okus

Mnogi će se složiti da su punjene paprike čak ukusnije drugi dan. Razlog je jednostavan – tijekom stajanja svi se okusi bolje prožmu, umak postane puniji, a nadjev upije dio aromatične rajčice.

Fotolia
Foto: Fotolia

Recept za klasične punjene paprike

Sastojci:

  • 8 paprika babura
  • 600 g mljevenog mesa (mješavina junetine i svinjetine)
  • 100 g riže
  • 1 veći luk
  • 2 češnja češnjaka
  • 1 jaje
  • šaka nasjeckanog peršina
  • 1 žličica mljevene crvene paprike
  • sol i papar
  • 2 žlice ulja
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Za umak:

  • 700 ml pasirane rajčice
  • 500 ml temeljca ili vode
  • 2 žlice koncentrata rajčice
  • 1 žlica brašna
  • 1 žličica šećera
  • lovorov list
  • sol i papar

Priprema:

Operite paprike, odrežite im vrh i očistite ih od sjemenki. Na ulju kratko pirjajte sitno nasjeckani luk dok ne omekša, zatim dodajte češnjak i maknite s vatre. U zdjeli pomiješajte mljeveno meso, rižu, pirjani luk, češnjak, jaje, peršin, mljevenu papriku, sol i papar. Sve dobro sjedinite.

Napunite paprike do otprilike tri četvrtine njihove visine i složite ih uspravno u lonac.

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Za umak kratko popržite brašno na malo ulja, dodajte koncentrat rajčice pa ulijte pasiranu rajčicu i temeljac. Umiješajte šećer, lovorov list, sol i papar. Prelijte paprike tako da budu gotovo potpuno prekrivene umakom.

Kuhajte poklopljeno na laganoj vatri 60 do 90 minuta, povremeno lagano protresite lonac, ali nemojte često miješati kuhačom kako se paprike ne bi raspale. Poslužite uz pire krumpir, kuhani krumpir ili svježi domaći kruh.

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