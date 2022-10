Tako su divne: Vintage reklame iz ženstvenih dekada 20. st.

Magazini su vladali svijetom ljepote sve do dolaska interneta, a neke od najljepših reklama, odnosno oglasa, krasili su njihove stranice polovicom prošloga stoljeća. Kao i danas, i onda su ponekad slavne osobe reklamirale određeni proizvod, primjer je Marylin Monroe sa šamponom. Njezina je kosa bila hit, baš kao i predivan crveni ruž.

Već tada kompanije su shvatile moć popularnog lica na reklami, a Hollywood je bio meka takvih glumica. Filmska industrija promovirala je određeni look i šminku, a onda su mase to željele za sebe. Pravila marketinga i oglašavanja, naime, na neki su način slična današnjima. Lijepo i poznato lice prodat će sve, jer ljudi misle - ako je dovoljno dobro za nju, bit će i za mene. Ali i - želim biti poput nje, a ova stvar će mi to omogućiti. Dakle, ljudi kupuju djelić zvjezdane prašine i od toga je svijet ljepote napravio mega biznis, jedan od najvećih na svijetu.

Make-up je u pedesetima i šezdesetima bio moćan na očima, žene su se šminkale na način da kreiraju mačkasti look. Deblji tuš i maskara bili su među vodećim beauty proizvodima, a reklame su sugerirale prednost ljepote našminkanog lica nad nenašminkanim. Ovaj stil bio je uglavnom namijenjen večernjim izlascima, dok je za dan bio nešto umjereniji.

Ruževi su bili sklad i elegancija, a tubica je dobila elegantan look. U svijetu manekenstva popularne su bile ljepotice klasična lica, više damskog izgleda.

U to doba oglašavanje je isticalo zrelije žene, odnosno target koji je najviše kupovao. Nisu se mogle, kao danas, na beauty reklamama vidjeti premlade osobe, već su manekenke bile ipak nešto zrelije, no opet vrlo atraktivne, ženstvene. U modi je bila klasična ljepota, ukrašavanje lica tuševima, maskarama, ruževima i rumenilima.

Od lakova dosta su bili popularni oni nježne roze nijanse kao i razne pastelne opcije. Oglasi su sugerirali kome su namijenjeni - kućanicama koje su kod kuće, kuhaju i spremaju te se brinu o djeci, no opet moraju biti dostojno uređene tijekom čitavog dana.

Ovime su i damama koje imaju višak vremena dali novi hobi u obliku lakiranja noktiju i česte promjene boje. U to doba i dalje su hit bili saloni za ljepotu, no raste popularnost kućnim proizvodima.

Trendovi su nalagali matirano lice, odnosno ono bez previše sjaja. Tako mislimo i danas, no ipak smo više na strani prirodnog blagog sjaja. Tijekom šezdesetih žene su kupovale puder doze za matiranje lica, a oglašavanje je bilo namijenjeno uređenim damama koje vole trošiti na šminku te svakodnevno uživaju u tome.

U to se doba javlja jedan od trendova kojih se brojne kuće drže i danas, a to je ista nijansa laka za nokte i ruža. Dame su nosile slične, skladne tonove pa su neki brendovi, kako bi im olakšali svakodnevicu i biranje, predlagali identične nijanse. Usklađeni look smatrao se vrhuncem elegancije, a slično je i danas - vizualni sklad tonova u nama budi osjećaj smirenja i finoće.

Make-up je također dio svijeta luksuza, poručivale su brojne reklamne kampanje. Uz pjenušac, sve izgleda ljepše i skuplje, stoga su i brendovi shvatili snagu ovog načina reklamiranja. Naravno, tu su crveni ruž i lak za nokte, predivna kombinacija koju posvuda vidimo i danas.

Uz crvene i roze, bile su tu razne druge nijanse, koje su dame kupovale kako bi zaokružile vlastiti stil odijevanja. Svaka je nijansa imala svoj dio dana, ujutro su bile moderne više neutralne, a prema večeri nosio se nešto jači ruž.

Glamur je bio na cijeni, pa su tu bile i maskare, obavezno u crnoj varijanti. Reklame su sugerirale sklad šminke na očima i usnama, a danas ovaj stil i dalje nosimo, zovemo ga - klasičnim.

Istina da samo oglašavanje nema nužno previše veze sa stvarnim životom, ni ne mora, to je san, ideja, inspiracija. Ono je moćan alat, u nama budi pozitivne osjećaje koje onda vežemo uz proizvode. U doba oglašavanja u magazinima reklame su nerijetko bile prava mala remek djela, na njima su radili grafičari, dizajneri i fotografi, kao i čitav tim vizažista i stilista.

