Talijanski modni maestro nije volio samo piste: 'More i dizajn moje su dvije najveće strasti'

Kada se spomene ime Giorgio Armani, prve asocijacije su besprijekorna odijela, bezvremenska elegancija i modno carstvo koje desetljećima definira stil. No, jedna od najvećih strasti talijanskog maestra dizajna nije vezana za modne piste, već za beskrajno plavetnilo mora. Njegova vizija stila, funkcionalnosti i prigušenog luksuza pretočena je u svijet superjahti, stvarajući plovila koja su jednako prepoznatljiva kao i njegovi modni komadi. Kroz dva ključna projekta, osobnu jahtu MAIN i novu suradnju s grupacijom The Italian Sea Group, Armani je dokazao da je njegov osjećaj za estetiku univerzalan.

MAIN - Osobno utočište u zelenom

Daleko od blještavih bijelih trupova koji dominiraju luksuznim marinama, Armanijeva 65-metarska superjahta MAIN plovi kao tiha izjava stila. Porinuta 2008. godine iz brodogradilišta, ova jahta je od samog početka bila zamišljena kao osobno utočište, a ne kao statusni simbol. Njena najupečatljivija karakteristika je tamnozelena, gotovo vojna boja eksterijera.

- Bojanje jahte u zeleno bio je izbor koji ju je trebao kamuflirati. More je rijetko plavo; češće je zeleno ili tamnoplavo. Zelena boja kamuflira brod na pučini, čineći ga manje upadljivim - objasnio je Armani.

Foto: Profimedia

Ova filozofija suptilnosti prožima svaki dio jahte. Interijer, koji je Armani osobno dizajnirao, odražava njegovu prepoznatljivu minimalističku estetiku. Umjesto raskošnog mramora i sjajnog mahagonija, koje je dizajner često kritizirao na unajmljenim jahtama, MAIN nudi atmosferu toplog i intimnog doma. Ključni element dizajna su horizontalne žaluzine od prirodnog drva breze koje se protežu duž cijelog glavnog salona. One filtriraju snažnu sunčevu svjetlost, stvarajući mekanu i ugodnu atmosferu te pružajući panoramski pogled bez osjećaja zatvorenosti.

Foto: Profimedia

Jahta može ugostiti do 14 gostiju i 14 članova posade, a opremljena je kinom, teretanom i prostranom palubom za sunčanje. Pokreću je dva Caterpillar motora koji joj omogućuju krstareću brzinu od 12 čvorova. S procijenjenom vrijednošću od oko 60 milijuna eura, MAIN je plutajuće svjedočanstvo Armanijeve želje za privatnošću, udobnošću i funkcionalnošću.

Nova era euradnje: Admiral 72

Gotovo desetljeće i pol nakon porinuća jahte MAIN, Armani je svoju strast prema nautičkom dizajnu podigao na novu razinu. U suradnji s brendom Admiral, koji posluje unutar grupacije, dizajnirao je impresivnu 72-metarsku megajahtu, prvu od dvije planirane. Predstavljena kao projekt "Metamorphosis", ova jahta donosi drugačiju, ali jednako profinjenu estetiku.

Vanjski izgled karakteriziraju oštre, geometrijske linije ublažene zaobljenim površinama i profil u satensko zlatnoj boji koji reflektira svjetlost na sofisticiran način. Ogromne staklene stijene od poda do stropa brišu granice između interijera i okoline. Posebno se ističe "viseća terasa" na gornjim palubama, koja uključuje lounge prostor na otvorenom i heliodrom.

Foto: Profimedia

Interijer je u potpunosti opremio odjel Armani/Casa, koristeći paletu neutralnih tonova i plemenitih materijala poput crnog mramora Marquinia, zlatnog Calacatta mramora i oraha Canaletto. Rezultat je atmosfera bezvremenske elegancije i sofisticiranosti.

- More i dizajn moje su dvije najveće strasti. Ovom suradnjom proširio sam svoju ideju uređenja na nautički svijet, u kojem se – baš kao i u modi – estetika i funkcionalnost spajaju u prirodnom i elegantnom stilu - izjavio je Armani prilikom predstavljanja projekta.

Filozofija dizajna na moru

Iako se MAIN i Admiral 72 estetski razlikuju, povezuje ih ista temeljna filozofija. Armani inspiraciju crpi iz funkcionalnosti starih brodova i čistih linija vojnih plovila, gdje je svaki centimetar prostora optimalno iskorišten. Njegov cilj je ukloniti sve suvišne strukture s palube kako bi se sačuvala čistoća linija.

Ova posvećenost detaljima vidljiva je i u osobnim dodirima. Njegova prva jahta, 50-metarska *Mariù*, nosila je nadimak njegove majke. Ime MAIN također potječe iz obiteljske povijesti – to je bio nadimak njegove majke dok je bila djevojčica. Time Armani ne samo da stvara prekrasne objekte, već ih ispunjava dubokim osobnim značenjem, podsjećajući se na svoje korijene.

Foto: MOON-ANTONIO GUTIERREZ

Giorgio Armani nije samo posudio svoje ime svijetu jahti; on ga je aktivno oblikovao svojom vizijom. Njegova plovila nisu samo prijevozna sredstva, već plutajući manifesti stila koji dokazuju da se istinska elegancija ne mora isticati – ona se jednostavno osjeća.