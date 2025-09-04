Njegova vizija stila, funkcionalnosti i prigušenog luksuza pretočena je u svijet superjahti, stvarajući plovila koja su jednako prepoznatljiva kao i njegovi modni komadi
Talijanski modni maestro nije volio samo piste: 'More i dizajn moje su dvije najveće strasti'
Kada se spomene ime Giorgio Armani, prve asocijacije su besprijekorna odijela, bezvremenska elegancija i modno carstvo koje desetljećima definira stil. No, jedna od najvećih strasti talijanskog maestra dizajna nije vezana za modne piste, već za beskrajno plavetnilo mora. Njegova vizija stila, funkcionalnosti i prigušenog luksuza pretočena je u svijet superjahti, stvarajući plovila koja su jednako prepoznatljiva kao i njegovi modni komadi. Kroz dva ključna projekta, osobnu jahtu MAIN i novu suradnju s grupacijom The Italian Sea Group, Armani je dokazao da je njegov osjećaj za estetiku univerzalan.
MAIN - Osobno utočište u zelenom
Daleko od blještavih bijelih trupova koji dominiraju luksuznim marinama, Armanijeva 65-metarska superjahta MAIN plovi kao tiha izjava stila. Porinuta 2008. godine iz brodogradilišta, ova jahta je od samog početka bila zamišljena kao osobno utočište, a ne kao statusni simbol. Njena najupečatljivija karakteristika je tamnozelena, gotovo vojna boja eksterijera.
- Bojanje jahte u zeleno bio je izbor koji ju je trebao kamuflirati. More je rijetko plavo; češće je zeleno ili tamnoplavo. Zelena boja kamuflira brod na pučini, čineći ga manje upadljivim - objasnio je Armani.
Ova filozofija suptilnosti prožima svaki dio jahte. Interijer, koji je Armani osobno dizajnirao, odražava njegovu prepoznatljivu minimalističku estetiku. Umjesto raskošnog mramora i sjajnog mahagonija, koje je dizajner često kritizirao na unajmljenim jahtama, MAIN nudi atmosferu toplog i intimnog doma. Ključni element dizajna su horizontalne žaluzine od prirodnog drva breze koje se protežu duž cijelog glavnog salona. One filtriraju snažnu sunčevu svjetlost, stvarajući mekanu i ugodnu atmosferu te pružajući panoramski pogled bez osjećaja zatvorenosti.
Jahta može ugostiti do 14 gostiju i 14 članova posade, a opremljena je kinom, teretanom i prostranom palubom za sunčanje. Pokreću je dva Caterpillar motora koji joj omogućuju krstareću brzinu od 12 čvorova. S procijenjenom vrijednošću od oko 60 milijuna eura, MAIN je plutajuće svjedočanstvo Armanijeve želje za privatnošću, udobnošću i funkcionalnošću.
Nova era euradnje: Admiral 72
Gotovo desetljeće i pol nakon porinuća jahte MAIN, Armani je svoju strast prema nautičkom dizajnu podigao na novu razinu. U suradnji s brendom Admiral, koji posluje unutar grupacije, dizajnirao je impresivnu 72-metarsku megajahtu, prvu od dvije planirane. Predstavljena kao projekt "Metamorphosis", ova jahta donosi drugačiju, ali jednako profinjenu estetiku.
Vanjski izgled karakteriziraju oštre, geometrijske linije ublažene zaobljenim površinama i profil u satensko zlatnoj boji koji reflektira svjetlost na sofisticiran način. Ogromne staklene stijene od poda do stropa brišu granice između interijera i okoline. Posebno se ističe "viseća terasa" na gornjim palubama, koja uključuje lounge prostor na otvorenom i heliodrom.
Interijer je u potpunosti opremio odjel Armani/Casa, koristeći paletu neutralnih tonova i plemenitih materijala poput crnog mramora Marquinia, zlatnog Calacatta mramora i oraha Canaletto. Rezultat je atmosfera bezvremenske elegancije i sofisticiranosti.
- More i dizajn moje su dvije najveće strasti. Ovom suradnjom proširio sam svoju ideju uređenja na nautički svijet, u kojem se – baš kao i u modi – estetika i funkcionalnost spajaju u prirodnom i elegantnom stilu - izjavio je Armani prilikom predstavljanja projekta.
Filozofija dizajna na moru
Iako se MAIN i Admiral 72 estetski razlikuju, povezuje ih ista temeljna filozofija. Armani inspiraciju crpi iz funkcionalnosti starih brodova i čistih linija vojnih plovila, gdje je svaki centimetar prostora optimalno iskorišten. Njegov cilj je ukloniti sve suvišne strukture s palube kako bi se sačuvala čistoća linija.
Ova posvećenost detaljima vidljiva je i u osobnim dodirima. Njegova prva jahta, 50-metarska *Mariù*, nosila je nadimak njegove majke. Ime MAIN također potječe iz obiteljske povijesti – to je bio nadimak njegove majke dok je bila djevojčica. Time Armani ne samo da stvara prekrasne objekte, već ih ispunjava dubokim osobnim značenjem, podsjećajući se na svoje korijene.
Giorgio Armani nije samo posudio svoje ime svijetu jahti; on ga je aktivno oblikovao svojom vizijom. Njegova plovila nisu samo prijevozna sredstva, već plutajući manifesti stila koji dokazuju da se istinska elegancija ne mora isticati – ona se jednostavno osjeća.
