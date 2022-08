Tatu napali jer petorke po ulici šeće na povodcu: 'Nisu ti to psi'

Jordan Driskell (31), otac petero djece, izazvao je žestoku raspravu nakon što je na Instagramu podijelio video u kojem svoje petorke (5) šeće na povodcu. Iako povodac koristi kako bi osigurao da mu nijedno dijete neće pobjeći, mnogi su ga osudili.

Na snimci se vidi kako Jordan drži pet užadi, od kojih je svako povezano s pojasom koji nosi jedno od njegove djece.

- Kad me ljudi osuđuju jer koristim povodce za svoju djecu, kažem im da dođu hodati kilometar u mojim cipelama - napisao je Jordan.

- Bolje spriječiti nego liječiti. Da imam toliko djece, učinio bih isto - pisalo je u jednom komentaru, dok su se i mnogi drugi složili: 'S petero djece ti ovo treba. Odgovoran si roditelj', 'Otkako je moj dvogodišnjak pokušao istrčati na ulicu, također koristimo uzicu', 'Vidi se da ti je sigurnost djece prioritet, bravo, tata', pisali su mu oni koji smatraju da povodci ni na koji način ne štete djeci.

Međutim, ipak je puno više onih koji nisu za ovakvu metodu i napali su Jordana da se prema djeci odnosi kao prema životinjama.

- Oni su ljudi, a ne psi. Kako bi bilo da ih naučiš ponašanju na ulici - pisalo je je u jednom komentaru. 'Hoćeš li ih sljedeći put trenirati da vuku saonice', 'Jednostavnije bi bilo ne imati toliko djece', kažu drugi.

Amerikanac je objasnio da su njegova djeca znatiželjna te da vole trčati i istraživati. Uzice njemu i supruzi pomažu da sačuvaju vlastiti duševni mir i zdrav razum.

- Povodci nam omogućuju da izađemo iz kuće i zabavljamo se bez stresa. Imali smo kolica s pet sjedala, no to je bilo nepraktično. Djeca vole ići u gužvu, a povodac im daje priliku da to i učine, a nama da imamo kontrolu nad njima - rekao je.

Stručnjaci su dali svoje mišljenje o ovoj metodi

Brooke Sprowl, dječja terapeutkinja, izjavila je da nijedno istraživanje ne tvrdi da dječji povodci uzrokuju fizičku ili psihičku štetu pa ih smatra dobrim sigurnosnim rješenjem za roditelje djece s posebnim potrebama, one s više djece ili čija djeca vole bježati čim roditelj odvrati pogled.

Pedijatar Benjamin Hoffman je pak savjetovao roditeljima da ne koriste povodce zbog opasnosti od pada.

- Kao pedijatru, nije mi drago vidjeti djecu na uzicama kao kućne ljubimce. Kao otac troje djece, svjestan sam koliko djeca mogu biti brza, impulzivna i nepredvidiva. Ono zbog čega brinem je hoće li se dijete u slučaju pada zapetljati o povodac ili ugušiti. Osobno sam svjedočio kako roditelji snažno povlače dijete na uzici, što je rezultiralo padom. Brinem se zbog ozljeda glave i udova. Kao pedijatar nikad ih ne bih preporučio. Radije bih vidio dijete u kolicima nego na uzici - rekao je za Good Housekeeping.

Međutim, liječnica Deborah Gilboa povodce smatra kreativnim rješavanjem.

- Alternativa bi bila ostati kod kuće. Ovo je super stvar za dijete koje nije usavršilo vještine slušanja. 99 posto mama i tata želi najbolje za svoje dijete - poručila je.

