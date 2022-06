Tea Jurišić i Lunar u Zagrebu oslikali dva murala 'Mali zmaj'

Na prilazu baruna Filipovića ili u parku u kvartu Srednjaci u Zagrebu možete vidjeti impresivne umjetničke radove na pročeljima zgrada koji služe kao podsjetnik da svatko od nas može pomoći onima kojima je to najpotrebnije.

POGLEDAJTE VIDEO: Ulice u duginim bojama

Dokazuju to dva nova murala koje su oslikali Slaven Lunar Kosanović, svjetski poznati street art umjetnik čija su djela izlagana od New Yorka preko Amsterdama do Tokija te Tea Jurišić - ilustratorica, muralistica i osnivačica ilustracijskog studija KVAR.

Hvalevrijedne aktivnosti udruge udruge 'Mali zmaj', čija misija je poboljšanje kvalitete života siromašne i nezbrinute djece, inspirirale su umjetnike da u svom prepoznatljivom stilu ilustriraju snagu djece koja su već u najranijoj dobi primorana nositi se sa surovom realnošću svijeta odraslih, ali i da nas sve podsjete koliko je djeci važna naša potpora i podrška.

- Iznimno mi je drago što će moja umjetnost služiti za podizanje svijesti o najranjivijoj skupini našeg društva – djeci, i to djeci koja nemaju odgovarajuću skrb ili dolaze iz siromašnih obitelji - izjavio je Lunar koji smatra da biti umjetnikom znači imati nešto za reći.

- Drago mi je što mogu sudjelovati u važnom projektu koji naglašava pomoć djeci poput onih u 'Malome zmaju' – iako su najmlađi članovi našeg društva, često se nalaze u životnim situacijama koje bi trebale brinuti samo odrasle. Umjetnost je odličan način da se djeca iz udruge kreativno izraze, ispune svoje slobodno vrijeme i podsjete kako je njihova jedina trenutna briga – biti bezbrižni - kazala je Tea Jurišić.

