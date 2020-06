Tehnika 5-4-3-2-1 prva je pomoć kad zapnete kod previše posla

Ovom tehnikom probudit ćete svih pet osjetila i lakše se koncentrirati na preostale zadatke. A kako biste se bolje organizirali, sastavite to-do listu i povremeno je osvježite

<p>U nekom trenutku mnogi moji klijenti, osobito radoholičari, dovedu se do ruba. Kao da im je u mozgu iskočio osigurač - uhvate se kako, ne misleći ni o čemu, sjede i klikću kemijsku olovku, kopaju po papirima uslijed čega uopće ne registriraju što čitaju. Iako im mozak govori da moraju odraditi još hrpu stvari s popisa, sjede kao paralizirani. Zvuči li vam ovo poznato? Naime, nije lako funkcionirati ako ste preopterećeni, kaže psihologinja <a href="https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-savvy-psychologist/202005/8-strategies-manage-overwhelming-feelings">Jade Wu</a>. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Vatrogaskinje iz Novske</p><p>Možda će zvučati blesavo, no zašto biste dozvolili to-do listi da vam zarobi mozak? Jednostavno je - vaš mozak ne samo da vidi to-do listu, on vidi i potencijalne prijetnje - nemate dovoljno vremena, nemate snage, nedostaje vam čarobni štapić da sve ugurate u iduća 24 sata. Ili pak situaciju vidi kao potencijalni neuspjeh, kao prijetnju da ćete iznevjeriti druge, prijetnju da ćete se osjećati kao da ne dajete dovoljno. I svi na ove osjećaje reagiramo isto, baš kao i na sve prijetnje - ili bježimo ili se smrznemo. Tako je i kad na ulici pretrčavamo ulicu i kad nam hrpa obaveza s to-do liste onemogućava da normalno dišemo, kaže psihologinja. </p><p>I obično, nastavlja, zapnemo negdje između i počnemo odgađati stvari. Ali nije svako odgađanje isto. Može se pojaviti u raznim oblicima. Netko će satima gledati epizodu za epizodom Prijatelja, netko će se zatrpati stotinama nevažnih stvari kao što su primjerice traženje novog lončića za kavu na web shopu ili skrolati po Facebooku. Opet. </p><p>Što biste trebali napraviti kada ste previše opterećeni, doslovno paralizirani i kada se uhvatite da odgađate važne stvari? Psihologinja je izdvojila osam savjeta koji vam mogu pomoći:</p><p><strong>1. Primirite se tehnikom 5-4-3-2-1</strong></p><p>Ovo je moja najdraža tehnika svjesnosti, govori. Za nju vam nisu potrebni nikakvi posebni alati, a možete je primijeniti svugdje. Sve što vam treba su vaših pet osjetila. Pogledajte kako to izgleda: </p><p>5 - Pogledajte oko sebe i nabrojite pet stvari koje vidite u ovom trenutku.</p><p>4 - Slušajte i imenujte četiri stvari koje čujete.</p><p>3 - Zamijetite tri stvari koje možete dotaknuti, na primjer papire koji stoje na vašem stolu ili tepih ispod vaših nogu.</p><p>2 - Na redu su dva mirisa. Pomirišite listove papira ili mirisnu svijeću na stolu.</p><p>1 - I na kraju, nešto što možete okusiti - uzmite gutljaj hladne vode ili samo proučite okus u vašim ustima.</p><p>Ova metoda djeluje na dva načina. Postajete svjesni svojih osjetila, ali i trenutka u kojem se nalazite. Također, zaustavlja vrtlog misli koje su vas preplavile. Ovo je mali trenutak svjesnosti koji će vas izvući iz zamke. </p><p><strong>2. Očistite prostor oko sebe</strong></p><p>Fraza 'Nered u glavi, nered u kući' nije popularna bez razloga. Kada ste preopterećeni, stvari oko sebe stavite na svoje mjesto jer tako ćete unijeti reda u svoj unutarnji svemir što će vam pak dati poticaj da nastavite gdje ste stali. To ne znači da morate počistiti cijeli ured. Očistite stol, bacite papire koji vam ne trebaju, pobrišite prašinu sa stola ili očistite računalo. Tako ćete steći dojam da ste nešto konkretno napravili, vidjet ćete rezultat, a to će vas motivirati pa ćete se lakše koncentrirati na posao, a ne na nered koji vas okružuje. </p><p><strong>3. Držite se prioriteta</strong></p><p>I budite hladnokrvni, s popisa izbacite sve što biste trebali i držite se onoga što morate odraditi. </p><p><strong>4. Prestanite raditi više stvari odjedanput</strong></p><p>Multitasking ne djeluje. Ljudski mozak ne može raditi dvije ili tri stvari u isto vrijeme. Dok to radimo, zapravo se vrtimo u krug, skačemo s jednog zadatka na drugi, a na kraju ne napravimo ništa konkretno i budemo mentalno iscrpljeni. Tu se ubraja i nesvjesni multitasking.</p><p>To se odnosi na situacije poput one u kojoj radite od kuće, odgovarate na mejlove, a jednim okom pratite što djeca rade po kući. Ili, situacija u kojoj radite u uredu i jedete za računalom. Sve te sitnice odvlače vam pažnju od onoga što radite. I to možete raditi nekoliko stotina puta u danu, a da uopće toga niste svjesni. Zato, ako ste stalno napeti, nabrijani, možda je problem u multitaskingu. Stoga, radite jednu po jednu stvar, savjetuje.</p><p><strong>5. Napravite idući mali korak</strong></p><p>Kad se mozak zaledi, razmišljajte o onome što radite, korak po korak. Taj korak može biti smiješno mali. Primjerice, kažite si: 'Sada klikni na mapu, sada otvori novi dokument, sada počni čitati', kaže psihologinja Wu. </p><p><strong>6. Oduprite se izazovima</strong></p><p>Dok radite na nečemu što vam nije previše zanimljivo, uzbudljivo i izazovno, misli lako odlutaju. U glavi vam se vrti pjesma i želite je poslušati. Sjetili ste se da ste obećali da ćete večeras napraviti pizzu i ulovili ste se kako pretražujete recepte, a za par sati šefu morate predati projekt. Umjesto da se prepustite svakom malom izazovu koji vas može odvesti u začarani krug odgađanja, kraj ekrana si zalijepite podsjetnik tipa 'Recept za pizzu' pa ga tražite kasnije. Samo što ste registrirali misao bit će dovoljno da onda iščezne. </p><p><strong>7. Prođite ponovno kroz to-do listu</strong> </p><p>Vođenje to-do liste najvažniji je organizacijski dio posla. No, ako ste preopterećeni, sam pogled na popis obaveza može vas obeshrabriti. I to je vjerojatno pravi trenutak da ga sredite. Listu možete organizirati prema zadacima, na primjer, u jednu kolumnu upišite koga sve morate nazvati, u drugu kome sve morate odgovoriti, a kome poslati e-mail. Tako ćete biti učinkovitiji i osjećati se korisnije. Na popis obaveza možete dodati i vremenski okvir - ispišite što morate napraviti ujutro, a što možete ostaviti za poslijepodne. Najteže zadatke ostavite za ujutro, a manje važne iza 15 sati kada ćete vrlo vjerojatno već biti umorni. </p><p><strong>8. Prihvatite ono što možete i ono što ne možete kontrolirati </strong></p><p>Možete vi planirati, organizirati koliko god hoćete, ali bit će trenutaka u kojima ćete izgubiti kontrolu nad situacijom. I ako se to dogodi, jednostavno je prihvatite. To ne znači da morate ustati od stola i otići, nego to znači da se ne trebate prepuštati prigovaranju.</p><p>Ono što trebate učiniti jest - razmislite što ne možete, a što možete pa se uhvatite toga. Dakle, ako se nađete pred rokom koji ne možete ispoštivati da svoje zdravlje ne dovedete u pitanje, morat ćete prihvatiti činjenicu da ćete zakasniti, možda čak i razočarati nekoga, ali vaše zdravlje treba biti na prvome mjestu, zaključuje Wu. </p>