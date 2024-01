'Temu' vlada online shopping scenom, evo kako su tako jeftini

Temu nudi niz proizvoda po iznimno niskim cijenama, što ga čini popularnom platformom za kupnju raznih stvari, od igle do aviona, kako bi se reklo. Svijet je poludio za ovoj platformom koja nudi uistinu sve po cijenama koje su izuzetno niske, što oduševljava brojne kupce diljem svijeta. No, upravo radi sitnih cijena, mnogi se pitaju - u čemu je štos.

Niske su cijene zapravo rezultat njihovog jedinstvenog modela e-trgovine koji optimizira proizvodnju i smanjuje troškove. Međutim, kvaliteta proizvoda, kao i svega po super niskoj cijeni, može varirati, pa je prije kupnje dobro provjeriti recenzije i pravila povrata.

Ova trgovina nudi sve - od auto opreme i odjeće, malih kućanskih aparata za kuhinju do čak gadgeta za njegu kože.

Temu je u vlasništvu PDD Holdings, multinacionalne trgovačke grupe.

No PDD Holdings je vlasnik još jedne velike kineske prodajne platforme pod nazivom Pinduoduo.

Tijekom prošle godine Pinduoduo Inc. promijenio je ime u PDD Holdings i preselio svoje glavne urede iz Šangaja u Kini u Dublin u Irskoj.

Ovo preseljenje u skladu je s trendom da tehnološke tvrtke, uključujući američke, biraju Irsku zbog povoljnih korporativnih poreznih stopa. U SAD-u, Temu ima sjedište u Bostonu, na adresi 31 St James Ave. Prema Better Business Bureau, Temu je registriran u Massachusettsu kao strana korporacija, a artikli naručeni sa stranice obično se isporučuju od proizvođača u Kini.

Mnogi su iznenađeni niskim cijenama, jer teško je odoljeti Lenovo slušalicama za samo 7 eura ili čak svjetlosnim trakama za 2 eura. Ima tu još svega - vodootporni zvučnik je oko 6 eura. Općenito može se pronaći većina stvari i u svim kategorijama za cijenu manju od 30 eura.

No kao što već znamo, cijena često ne garantira kvalitetu, a to znači da su ovo moguće manje kvalitetne stvari. No to ljude generalno ne brine, niska cijena je kralj i često jedini kriterij. Iako nam ta stvar možda i ne treba ili znamo da će završiti 'na dnu ormara'.

Naravno da nam nije stran ovaj način super jeftine kupovine - sličan način poslovanja imaju Shein, Wish i AliExpress, no Temu ima niz drugih stvari osim modnih artikala.

Važno je znati da kvaliteta i autentičnost proizvoda može varirati u svakoj online trgovini.

Uvijek je bitno temeljito pročitati recenzije kupaca, provjeriti ocjene prodavača i obratiti pozornost na pravila povrata prije kupnje na bilo kojoj web stranici.

Dio uspjeha ovog online dućana je i Purchase Protection Program, koji osigurava povrat novca za artikle koji ne odgovaraju njihovom opisu, stignu oštećeni ili uopće ne stignu u roku od 90 dana.

Kako je moguće da su cijene tako niske?

No kako Temu može ponuditi tako niske cijene? Naime, imaju jedinstveni model e-trgovine koji se zove NGM (Next-Generation Manufacturing). Ovaj sistem navodno smanjuje neučinkovitost, eliminira skrivene troškove proizvodnje i optimizira proizvodnju na temelju preferencija korisnika, što rezultira uštedom troškova od najmanje 50% koja se prenosi na kupce, piše Pocket-lint.

Što se tiče sigurnosti podataka, to je česta tema online shoppova. Iako za sada nema dokaza da Temu dijeli bilo kakve podatke s kineskom vladom, američka je vlada izrazila zabrinutost oko Temua.

Dogodilo se to nakon što je Google na svojim platformama obustavio Pinduoduo, zbog prisutnosti zlonamjernog softvera. Također treba naglasiti da su, prema CNBC-u, analitičari naglasili da Temu u prikupljanju korisničkih podataka nije tako agresivan kao Pinduoduo.

Optužbe usmjerene protiv Temua vjerojatno su dio šireg ispitivanja rizika podataka i izazova koje predstavljaju kineske platforme brze mode.

Naime, aplikacije u kineskom vlasništvu općenito su pod nadzorom u SAD-u zbog zabrinutosti vezanih uz sigurnost i privatnost podataka. Guverner Montane Greg Gianforte čak je optužio Temu da je povezan sa "stranim protivnicima" i zabranjuje njegovu upotrebu na uređajima koje je izdala vlada u njegovoj državi.

Unatoč nadzoru javnosti, Temu je doživio značajan porast popularnosti u SAD-u i trenutno je na vrhu Google Play Storea i Apple App Storea. To je također aplikacija Google Play Editors' Choice - ovo razlikovanje od Googlea znači da je Temu pouzdana i sigurna platforma. Temu je čak imao istaknuto pojavljivanje tijekom Super Bowla, s reklamom 'Kupujte kao milijarder'.

Temu nudi opise proizvoda, slike i informacije o cijenama kako bi kupcima pomogao u donošenju odluka. Nakon što je narudžba postavljena, shop olakšava proces dostave i koordinira s prodavačima kako bi se osigurala pravovremena isporuka.

Nude i funkciju praćenja narudžbi - informacije o praćenju, kao što su ažuriranja dostave i status isporuke, obično daje prodavač i dostupne su kupcima.

Kupci vole i opcije dodatnih pogodnosti - preporuka prijateljima da se pridruže platformi i ostavljanje recenzija proizvoda dva su jednostavna načina za akumuliranje 'Temu kredita' za buduće kupnje. Ove mogućnosti omogućuju uštedu novca i maksimalno iskorištavanje već pristupačnih cijena.

Vrijeme dostave na Temu može varirati ovisno o nekoliko čimbenika, uključujući lokaciju prodavatelja, zemlju odredišta i odabrani način dostave.