Tenisice i torbe postale su unosan biznis, prodaju se po cijenama od više milijuna kuna

Tenisice se danas prodaju u velikim aukcijskim kućama, uz bok radovima slavnih slikara, a neki modeli, oni stari po tridesetak godina ili oni koji se više ne proizvode, postižu astronomske cijene

<p>Na aukciji u Sotheby's u New Yorku prije nekoliko je dana par tenisica prodan za nešto više od milijun kuna, a riječ je o ručnom radu Billa Bowermana, suosnivača kompanije Nike. No, one nisu najskuplje, već je ta čast pripala tenisicama Michaela Jordana Air Jordan 1 iz 1985. godine. Njihova je cijena bila gotovo 4 milijuna kuna.</p><p>Ovo je samo dio rastuće scene street style dodataka koji ulaze u najluksuznije aukcijske kuće svijeta i prodaju se po astronomskim cijenama.</p><p>Očito su tenisice postale novi način zarade, odnosno unosna kupnja, a riječ je o limitiranim i brendiranim tenisicama.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Život Karla Lagerfelda</strong></p><p>Prema analitičarima podataka GlobalData, tržište polovne luksuzne robe trebalo bi biti vrijedno oko 370 milijardi kuna do 2023. godine, u usporedbi s 168 milijardi kuna, koliko je vrijedilo prije dvije godine.</p><p>Iako je dostupno niz online dućana koji prodaju unosnu second hand robu, odnedavno su se u igru uključile i aukcijske kuće, što znači da su u igri velike cifre.</p><p>Aukcijska kuća Bonhams, osnovana 1793. godine, u srpnju će održati prodaju nekolicine luksuznih torbi, među njima su Keepall torba koju je osmislio Virgil Abloh za Louis Vuitton te Hermès Birkin iz 2019. godine.</p><p>Meg Randell, voditeljica odjela za torbe osnovanog u Bonhamsu ove godine, ističe da potražnja za luksuznim second hand stvarima raste više nego ijedna druga.</p><p>- Neki kupci žele stvari koje više ne možete dobiti nove, primjerice ne možete ući u Hermèsov butik i kupiti Birkinicu. Kompanija, naime, nema više listu čekanja, već ih radi samo za izabrane. Drugi žele kupiti rabljenu robu jer je jeftinija od nove, a potražnja je i za kreacijama od posljednjih 20 godina. Primjer je Fendi Baguette, hit iz 2000. godine, jedna od statement torbica - tumači Randell.</p><p>I Hermès Kelly je jedna od kraljica ovoga tržišta, njezina je vrijednost od 2010. godine porasla za 129%.</p><p>Sotheby je prvi od velikih aukcijskih kuća napravio aukciju tenisica.</p><p>- Prodali smo 100 pari tenisica, među njima su i Nike Moon Shoe iz 1972. godine, čija je cijena bila gotovo 3 milijuna kuna - komentirao je Brahm Wachter iz Sothebyja za <a href="https://amp.theguardian.com/fashion/2020/jun/28/450k-for-trainers-why-vintage-fashion-is-the-new-smart-investment">The Guardian. </a></p>