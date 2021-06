Laganim kružnim treningom uz zvuke hita Cyndi Lauper 'Girls Just Want To Have Fun', skupina sredovječnih Poljaka bori se protiv posljedica dugog covida, no to nije obična tjelovježba. Odvija se 130 metara ispod površine, na prostranom spiljskom platou uz zeleno slano jezero u bivšem rudniku soli iz 13. stoljeća.

- Kad sam se prvi put spustila ovdje, bila sam očarana - pripovijeda Jadwiga Nowak dok ostali sudionici vježbaju s medicinkama ili trče na mjestu.

- Ova atmosfera, mirnoća, tišina, zrak... posve su drugačiji od onoga na površini. Ovdje je čarobno - kaže ta 60-godišnjakinja koja je u listopadu 16 dana provela na respiratoru zbog covida.

Wieliczka, jedno od najstarijih svjetskih rudnika soli, na popisu je svjetske baštine UNESCO-a. Nalazi se u južnoj Poljskoj, nedaleko od Krakowa. Rudari su je kroz stoljeća pretvorili u jedinstveno umjetničko djelo izdubivši niz tunela koji vode u prostorije sa svijećnjacima od soli.

Rudnik kao lječilište

Wieliczka je turistička atrakcija, ali i lječilište koje već 200 godina uglavnom plućnim bolesnicima nudi terapije solju, većinom inhalacijom, ali i kupkama u slanoj vodi. Sada prima pacijente na oporavku od covida koji ondje mogu stići s uputnicom poljskog zavoda za zdravstveno osiguranje na trotjednu terapiju ili si to platiti privatno.

Pacijenti se spuštaju u bivše oko u skupinama od 10 do 15 i hodaju tunelima obrubljenim solju, slijedeći tračnice koje su koristili rudarski vagoni. Kad stignu u odaju s jezerom, koja je 15 metara povišena i prekrivena drvenom platformom, počinje serija vježbi disanja i rastezanja. Sve to nadgleda liječnik.

- U pravilu, pacijenti s covidom imaju mnogo gore simptome nego oni s normalnom astmom. Ali astma je neizlječiva, a oporavljenici od covida mogu obnoviti prijašnje zdravstveno stanje. U prosjeku im nakon terapije u Wieliczkoj bude od 60 do 80 posto bolje - kaže fizioterapeutkinja Agata Kita.

Znanstvenici procjenjuje da 10 do 15 posto oboljelih pati od dugog covida, sa simptomima umora, narušene koncentracije, boli u tijelu i problemima s disanjem.

Poljska je među vodećim zemljama u rehabilitacijskim programima i istraživanju dugog covida. Jedna od bolnica koja sudjeluje u tome je i ona u Glucholazyju, na granici s Češkom. Ondje su liječnici novinarima AFP-a kazali da su ustanovili više od 50 fizičkih i psihičkih simptoma povezanih s dugim covidom.

- Osim plućnih simptoma, tu su i bolovi u mišićima i zglobovima, problemi s ravnotežom i koordinacijom, gubitak pamćenja i koncentracije i simptomi povezani sa stresom i depresijom - rekao je liječnik Jan Szczegielniak, koji radi u Glucholazyju.

Sol čini dobro

Među pacijentima je i Piotr Zyjewski, taekwondo trener koji se covidom borio u listopadu.

- Prije sam počinjao dan trčeći 20 kilometara, a sada mi je problem prihvatiti da mi je teško hodati 20 minuta - kazao je.

U Wieliczkoj spiljski prostor odzvanja od zvukova vježbi disanja. Ima i veselja i kikotanja, iako su neki od vježbača donedavno bili teško bolesni. Terapija solju ili haloterapija popularna je u srednjoj i istočnoj Europi iako je međunarodna znanstvena zajednica podijeljena o njezinoj stvarnoj koristi. Neki vjeruju da ima samo placebo efekt.

Magdalena Ramatowska, liječnica u Wieliczkoj, tvrdi suprotno.

- Najvažnije, zrak je ovdje čist. Nema alergena. Okruženje je odlično za dišne puteve. Visoka je vlažnost, malo strujanja i mnogo soli u zraku što djeluje protiv upala i bakterija - rekla je.

Lucyna Szulc, koja je 20 dana provela na respiratoru u ožujku, također je uvjerena da joj rudnik soli čini dobro.

- Kad sam izašla iz bolnice jedva sam disala. Sad mi je bolje. Osjećam da mi se stanje popravlja, lakše mi je vježbati bržim tempom i držim korak s ljudima koji su imali covid mnogo prije mene - kaže ta 59-godišnjakinja.