Teret umora i iscrpljenosti: Više jedite zdrave međuobroke

Prema novoj studiji, zamjena šećera i zasićenih masti povrćem može pomoći kod manjka sati sna. Kada smo iscrpljeni, ali trebamo ostati budni, mnogi od nas posežu za slatkišima. No, zdrave namirnice su zapravo bolja opcija koja će pomoći u borbi protiv umora, tvrdi nedavno istraživanje. Važno je naglasiti da nedostatak samokontrole nije razlog zašto ljudi izabiru nezdravu hranu prije zdrave.

Ako niste naspavani, to utječe na vaše odlučivanje, a to do slabije snage volje i sklonosti da se odluče za što brži unos šećera. Nalazi iz istraživanja za 2019. godinu koji su objavljeni u časopisu Journal of Neuroscience pokazuju da ne samo da će umorni ljudi vjerojatnije željeti jesti nezdravu hranu, već postoji i veća vjerojatnost da će potrošiti više novaca na kupovinu grickalica.

Poremećeno funkcioniranje mozga ne rezultira samo povećanom željom za šećerom, ono također vodi do žudnje za bilo čim punim masnoća, zasićenih masti ili natrija. Kod mnogih ljudi to se može dogoditi samo povremeno. Međutim, za ljude čiji poslovi uključuju dugotrajni umor, posezanje za nezdravim grickalicama može brzo postati uobičajena pojava.

Žudnja za nezdravom hranom

Takva navika može biti posebno česta kod liječnika. Oni rade duge smjene s nekoliko pauza, što znači da će vrlo vjerojatno imati čestu potrebu jesti brzu i praktičnu hranu. Većinu vremena takva hrana pokaže se nezdravom. Maryam Hamidi, prehrambena znanstvenica i istraživačica imala je i osobno iskustvo što se tiče takvih želja za slatkom užinom.

Prethodni istraživački zadatak zahtijevao je da bude budna od 8:00 do 17:00 svaki dan. U svom je uredu držala i zdrave i nezdrave grickalice, ali je počela osjećati žudnju za čipsom oko 18:00. ili 19:00 sati.

- Počela sam primjećivati ​​vrećicu čipsa u svom uredu, a nisam jela ga od svog preddiplomskog studija - ispričala je Hamidi i dodala da je nakon toga uzela dijetnu Coca-Cola, a onda je posegnula i za drugom i trećom vrećicom čipsa. Zabavljala se i prisjećala kako je u tom trenutku razmišljala o tome da bih takvo što trebala češće raditi.

- Nikada ne bih pojela tri vrećice čipsa odjednom. Ali nikada nisam bila toliko umorna i neispavana - objasnila je. Kada je nemoguće izmijeniti raspored rada, liječnici i drugi koji rade u sličnim okruženjima mogu se isto tako osjećati.

Više povrća, manje šećera

Ono što mnogi ljudi možda ne shvaća je da pridržavanje zdrave prehrane može pomoći smanjiti osjećaj umora. Isto tako, liječnici možda neće uzeti u obzir povezanost između toga što jedu i potencijalne koristi za pacijenata.

Nakon što je iz prve ruke iskusila nezdrave učinke dugog radnog vremena, Hamidi je, zajedno s timom drugih istraživača sa Stanforda, željela vidjeti kako bi zdrava prehrana mogla utjecati na neispavane pojedince.

Analizirali su rezultate wellness istraživanja koje je u ožujku 2016. provelo istraživanje na 245 Stanfordovih liječnika. Izbor hrane se sveo na tri posebne dijete: povrtna dijeta, dijeta s visokim udjelom proteina i jedna s visokim udjelom šećera i zasićenih masti. Tada je American Journal of Lifestyle Medicine, došao do otkrića koje je bilo predvidljivo. Osobe koje su slijedile dijetu s visokim udjelom zasićenih masti i šećera imale su povećane rezultate kod poremećaja spavanja.

Međutim, povrtna prehrana smanjila je te rezultate. Istraživači nisu otkrili povezanost između visokoproteinskih dijeta i one s visokim udjelom šećera i zasićenih masti. Stoga, konzumiranje više povrća i smanjivanje šećera i zasićenih masti može pomoći iscrpljenom mozgu i tijelu da bolje rade. Prema Hamidi, poslodavci i organizacije trebali bi pokušati osigurati hranu poput voća, povrća, smoothieja i zdravih proteinskih pločica, umjesto slatkih grickalica i pića.

- Kod ovog problema ključno je omogućavanje liječnicima bolji pristup zdravoj užini u blizini njihovih radnih mjesta i stvaranje radnog okruženja s mnogim zdravijim mogućnostima koje mogu pomoći u smanjenju umora - objašnjava.

U konačnici, to može povećati razinu koncentracije i 'poboljšati kvalitetu brige o pacijentima', piše Medical News Today.

