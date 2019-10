13 razloga zašto ne biste svaki dan trebali jesti iste namirnice

Lako je držati se istog, i po mogućnosti zdravog menija, pogotovo ako je to vaša omiljena hrana. No to možda nije najbolja opcija za vaše zdravlje.

1. Tako smo "dizajnirani"

Ljudi su bili stvoreni za pobiranje plodova i lov, pa je zbog toga naša prehrana postala raznolika. Evolucijski smo dizajnirani da tijekom cijelog dana, tjedna, mjeseca i dugoročnih razdoblja uzimamo raznovrsne hranjive sastojke za bolje funkcioniranje našeg tijela - kaže prehrambena savjetnica Monica Auslander Moreno.

2. Može dovesti do prehrambenog deficita

Našim tijelima je potreban širok spektar makro i mikronutrijenata, a jedenje raznolike hrane, posebno voća i povrća, može pomoći da ispunimo potrebe našeg tijela, kaže Wesley Delbridge iz Akademije za prehranu i dijetetiku.

- Jedite voće i povrće duginih boja, i nemojte zaboraviti da je smrznuto povrće jednako zdravo kao svježe i da se ono ne kvari brzo - dodaje.

3. Šteti zdravlju crijeva

Jedenje raznovrsne hrane u crijevima će osigurati razvoj i rast dobrih bakterija koje mogu ojačati imunološki sustav i poboljšati probavu, kaže nutricionist Delbridge.

- Fermentirana hrana, poput jogurta i kefira osigurat će probiotike, a voće i povrće vlakna i prebiotike (hranu za probiotike). Tako se stvara zdrav okoliš u crijevima.

4. Možete zaustaviti gubitak kila

Nedavno istraživanje pokazalo je da ljudi koji su jeli veći broj zdravih namirnica lakše gube kilograme od onih koji su jeli manje raznovrsniju hranu.

5. Može utjecati na to koliko dugo živite

Dok su pratili zdravstveno stanje više od 50.000 žena, znanstvenici su otkrili da su one koje su jele veći broj zdravih namirnica živjele dulje od žena koje su jele istu hranu iz dana u dan.

6. Dosadit će vam

Hrana bi trebala biti nešto čemu se radujete. Svakodnevna promjena na jelovniku unosi nove momente u kuhinju i uključivanje mašte u pripremu jela, čak i želju za isprobavanje novih recepata.

7. Štetno je za metaboličko zdravlje

Studija iz 2015. objavljena u časopisu Journal of Nutrition otkrila je da ispitanici koji su jeli raznoliku hranu imaju znatno niži rizik od metaboličkih bolesti - kombinaciju nezdravih čimbenika koji mogu dovesti do bolesti srca i dijabetesa. Pao im je kolesterol, imali su manje sala na trbuhu i niži krvni tlak.

8. Izolira prehrambene izvore

Mnogi ljudi se usredotoče na jedan hranjivi sastojak ili hranu koja je razvikana - kurkumu, chia sjemenke, spirulinu... I dok se sva hrana treba "slaviti" zbog jedinstvenih prehrambenih vrijednosti, ograničavanjem popisa namirnica jer su poznate odbacit će vas od drugih vitalnih hranjivih sastojaka - kaže nutricionistica Auslander Moreno.

9. Možete se predozirati

Ako konzumirate previše određene hrane, svoje zdravlje dovodite u opasnost.

- Previše kurkume, primjerice, može ometati zgrušavanje krvi i rad jetre. Također, biste mogli dobiti previše nekih toksina - upozorava Auslander Moreno. Ako svakodnevno jedete ribu, toksičnost živom postaje zabrinjavajuća, pogotovo ako jedete grabežljive ribe poput tune. Pogotovo je to opasno za djecu jer je razina toksičnosti povezana s težinom. Odlučite se za ribu iz divljine s malo žive, poput lososa, skuše, haringe i inćuna.

10. Može naštetiti vašem imunološkom sustavu

Prehrana ojačana mnogim namirnicama povećava imunitet, pokazala je studija objavljena u British Journal of Nutrition. To pomaže ljudima da se lakše bore protiv infekcija. Ljudi koji su na dijeti izbacili mnoge namirnice, imali su veću vjerojatnost da će se razboljeti zbog oslabljenog imunološkog sustava.

11. Možda vam nedostaje energije

Žene koje su, u jednom istraživanju, jele isti obrok lako su stvarale naviku, a ona je vodila do zasićenja i smanjenog unosa energijske vrijednosti.

12. Mogli biste razviti poremećaj prehrane

Poznat i kao "selektivni poremećaj prehrane" ili "poremećaj ograničavanja prehrane", ukazuje da upornim odbijanjem jedenja određene namirnice ili odbijanjem jedenja bilo koje vrste hrane zbog negativnog odgovora iz određenih boja hrane, za posljedicu mogu imati pothranjenost i nezdravo mršavljenje.

13. Može povećati rizik od raka

Konzumiranje namirnica bogatih proteinima za ručak brz je način da povećate rizik od određenih karcinoma, poput karcinoma jednjaka ili probavnog sustava, upozorava nutricionistica Auslander Moreno.

- Nitrati prisutni u takvoj hrani povezani su sa spomenutim karcinomima - dodaje.

