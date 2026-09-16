Terry Fox Run na Jarunu: Kupite majice i donirajte za oboljele od raka dojke

Uoči 27. izdanja humanitarne utrke Terry Fox Run, prošle subote održana je tradicionalna prodaja majica u Centru Cvjetni te trgovačkim centrima City Center one East i West. Prikupljena sredstva bit će donirana Institutu Ruđer Bošković za istraživanja novih modela ranog otkrivanja i liječenja lobularnog raka dojke.

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Humanitarnu akciju svojim su dolaskom podržali predstavnici Ministarstva zdravstva, Veleposlanstva Kanade, Grada Zagreba i organizatori akcije. Građani su se odazvali u velikom broju i donacijama podržali nastavak Terryjeve misije.

- Sredstva koja prikupljamo ostaju u Hrvatskoj i podržavaju rad hrvatskih znanstvenika i na to smo posebno ponosni. Projekti koje financiramo prolaze stručnu evaluaciju, a činjenica da istraživanja naših znanstvenika dobivaju priznanja i podršku institucija povezanih s Terry Fox istraživanjima u Kanadi za nas dodatno potvrđuje njihovu vrijednost.

Foto: Tea Serdar

To je važna poruka ljudima koji doniraju 20 eura za majicu - taj novac nije simbolična gesta! Kada ga spojimo s tisućama drugih donacija, on postaje dio ozbiljnog znanstvenog rada koji može imati puno širi značaj, rekla je glasnogovornica akcije Illeana Cesarec.

Nastavak akcije održat će se u nedjelju 20. rujna na Jarunu, na sportskom igralištu uz Malo jezero. Program za građane, prodaja majica i okupljanje sudionika počinju u 14 sati, dok je start utrke predviđen za 16 sati.

Okupljenima će se obratiti ministrica zdravstva Irena Hrstić, predstavnik Grada Zagreba, kanadska veleposlanica Jessica Blitt, predsjednik Hrvatske lige protiv raka Damir Eljuga te ravnatelj Instituta Ruđer Bošković David Matthew Smith.

Foto: Tea Serdar

Terry Fox, kanadski sportaš, humanitarac i aktivist, 1980. godine krenuo je na svoj Maraton nade kako bi prikupio novac za istraživanje raka i podigao svijest o toj bolesti. Njegova je priča inspirirala milijune ljudi diljem svijeta, a humanitarna utrka u Hrvatskoj održava se već 27. godinu zaredom.

Cilj akcije nije samo održavanje utrke, već nastavak Terryjeve misije i prikupljanje sredstava za znanstvena istraživanja koja mogu pridonijeti borbi protiv raka.

Više informacija o 27. izdanju trke Terry Fox Run te načinima sudjelovanja i doniranja mogu se pronaći na službenim Facebook i Instagram stranicama akcije.