Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
PRIDRUŽITE SE!

Humanitarna utrka Terry Fox Run vraća se na Jarun: Trči se za istraživanje raka dojke

Piše Karolina Krčelić Marenić,
Čitanje članka: 2 min
Humanitarna utrka Terry Fox Run vraća se na Jarun: Trči se za istraživanje raka dojke
Foto: Marko Lopac
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Humanitarna utrka Terry Fox Run održat će se u nedjelju, 20. rujna, na zagrebačkom Jarunu, gdje će se građani već 27. godinu zaredom okupiti kako bi podržali istraživanja raka i nastavili misiju kanadskog aktivista Terryja Foxa

Admiral

Ovogodišnja utrka startat će na košarkaškom terenu uz malo jezero na Jarunu, a prikupljena sredstva bit će donirana Institutu Ruđer Bošković za istraživanja novih modela ranog otkrivanja znakova i terapija za lobularni rak dojke.

POGLEDAJTE VIDEO: Zagreb: Mimohod u znak potpore oboljelima od raka dojke

Pokretanje videa...

Zagreb: Mimohod u znak potpore oboljelima od raka dojke 01:28
Zagreb: Mimohod u znak potpore oboljelima od raka dojke | Video: 24sata/pixsell

Terry Fox Run jedna je od najpoznatijih humanitarnih utrka na svijetu, a ove se godine globalno održava 46. put.

Terry Fox imao je samo 21 godinu kada je 1980. krenuo na svoj poznati Maraton nade. Nakon što mu je zbog raka kostiju amputirana noga, odlučio je pretrčati Kanadu kako bi prikupio novac za istraživanje raka i podigao svijest o bolesti.

Foto: Terry Fox Run

Od 12. travnja do 1. rujna 1980. pretrčao je 5373 kilometra, no zbog pogoršanja zdravstvenog stanja morao je prekinuti svoj pothvat. Preminuo je 28. lipnja 1981., ali njegova je inicijativa nastavila živjeti te se danas utrke u njegovo ime održavaju diljem svijeta.

– Terry Fox imao je samo 21 godinu kada je 1980. započeo svoj Maraton nade. Njegova hrabra vizija bila je pretrčati cijelu Kanadu, a ta je inicijativa prerasla u globalni fenomen koji je inspirirao milijune ljudi – poručila je kanadska veleposlanica u Hrvatskoj Jessica Blitt.

VELIKI USPJEH Marofčan istrčao rezultat za pamćenje na prestižnom trailu
Marofčan istrčao rezultat za pamćenje na prestižnom trailu

Humanitarna akcija u Zagrebu počinje i prije same utrke. Majice Terry Fox Runa prodavat će se u subotu, 12. rujna, od 10 do 14 sati u Centru Cvjetni te u trgovačkim centrima City Center one East i West.

Majice će se moći dobiti uz donaciju od najmanje 15 eura, a bit će dostupne i putem Facebook stranice Terry Fox Run Croatia te na sam dan utrke, do isteka zaliha.

Zaklada Terry Fox do sada je na svjetskoj razini prikupila više od 850 milijuna dolara za istraživanje raka. U Hrvatskoj je tijekom godina prikupljeno gotovo milijun eura donacija.

DUGOSELSKI PIKNIK VIDEO Urnebesno! Žene trčale u štiklama, a pogledajte i kako su se u njima snašli muškarci...
VIDEO Urnebesno! Žene trčale u štiklama, a pogledajte i kako su se u njima snašli muškarci...

Ovogodišnja sredstva namijenjena su istraživanjima lobularnog raka dojke, oblika bolesti koji se često teže otkriva jer može proći bez tipičnih simptoma te ga je teže dijagnosticirati uobičajenim metodama.

Donacija će biti usmjerena Laboratoriju za nasljedni rak Instituta Ruđer Bošković.

– Donirana sredstva bit će usmjerena na nastavak istraživanja raka u našem Laboratoriju za nasljedni rak. Vjerujem da će to biti snažan poticaj našim istraživačima da nastave neumorno raditi na pronalasku novih rješenja u borbi protiv raka – izjavio je ravnatelj Instituta Ruđer Bošković David M. Smith.

Humanitarna utrka FOTO Pogledajte preslatku utrku patkica u Čabru: Njih čak 1600 borilo se za pobjedu
FOTO Pogledajte preslatku utrku patkica u Čabru: Njih čak 1600 borilo se za pobjedu

Hrvatsko izdanje utrke Terry Fox Run organiziraju agencija MPG, Hrvatska liga protiv raka i Veleposlanstvo Kanade, uz Grad Zagreb i brojne partnere i pokrovitelje.

Organizatori pozivaju građane da se akciji pridruže dolaskom na Jarun, kupnjom majice ili donacijom te tako podrže daljnja istraživanja i borbu protiv raka.

Foto: Terry Fox Run

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Evo koji je izvor nesigurnosti svakog horoskopskog znaka
POLJULJANO SAMOPOUZDANJE

Evo koji je izvor nesigurnosti svakog horoskopskog znaka

Kod Blizanca nesigurnost potiče strah od krive odluke, Vage su nesigurne kad se uspoređuju s drugima, Lavove kad se nitko u njih ne ugleda, a Ovan kada se osjeća nevoljeno ili neželjeno
Lista od najbezobraznijeg znaka Zodijaka, do najveće 'slatkice'
OD NJEŽNIH DO GRUBIH

Lista od najbezobraznijeg znaka Zodijaka, do najveće 'slatkice'

Astrolozi su napravili listu od najveće 'slatkice' do najbezobraznijeg znaka Zodijaka. To ne znači da su ti znakovi nužno bezobrazni, nego da imaju karakterne osobine koje ima daju potencijal za grubost ili nježnost
Ovih 20 ženskih imena muškarci smatraju najprivlačnijima
PRIVLAČNA I ZVUČNA

Ovih 20 ženskih imena muškarci smatraju najprivlačnijima

Ime je jedna od prvih stvari koje saznamo kada nekoga upoznamo, a pojedina mogu moškarcima zvučati nježnije, romantičnije ili upečatljivije od drugih. Neka privlače pažnju zbog melodije i kratkoće, druga zbog elegancije ili topline koju povezujemo s njihovim zvukom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026