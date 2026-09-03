Humanitarna utrka Terry Fox Run vraća se na Jarun: Trči se za istraživanje raka dojke

Ovogodišnja utrka startat će na košarkaškom terenu uz malo jezero na Jarunu, a prikupljena sredstva bit će donirana Institutu Ruđer Bošković za istraživanja novih modela ranog otkrivanja znakova i terapija za lobularni rak dojke.

POGLEDAJTE VIDEO: Zagreb: Mimohod u znak potpore oboljelima od raka dojke

Pokretanje videa... 01:28 Zagreb: Mimohod u znak potpore oboljelima od raka dojke | Video: 24sata/pixsell

Terry Fox Run jedna je od najpoznatijih humanitarnih utrka na svijetu, a ove se godine globalno održava 46. put.

Terry Fox imao je samo 21 godinu kada je 1980. krenuo na svoj poznati Maraton nade. Nakon što mu je zbog raka kostiju amputirana noga, odlučio je pretrčati Kanadu kako bi prikupio novac za istraživanje raka i podigao svijest o bolesti.

Foto: Terry Fox Run

Od 12. travnja do 1. rujna 1980. pretrčao je 5373 kilometra, no zbog pogoršanja zdravstvenog stanja morao je prekinuti svoj pothvat. Preminuo je 28. lipnja 1981., ali njegova je inicijativa nastavila živjeti te se danas utrke u njegovo ime održavaju diljem svijeta.

– Terry Fox imao je samo 21 godinu kada je 1980. započeo svoj Maraton nade. Njegova hrabra vizija bila je pretrčati cijelu Kanadu, a ta je inicijativa prerasla u globalni fenomen koji je inspirirao milijune ljudi – poručila je kanadska veleposlanica u Hrvatskoj Jessica Blitt.

Humanitarna akcija u Zagrebu počinje i prije same utrke. Majice Terry Fox Runa prodavat će se u subotu, 12. rujna, od 10 do 14 sati u Centru Cvjetni te u trgovačkim centrima City Center one East i West.

Majice će se moći dobiti uz donaciju od najmanje 15 eura, a bit će dostupne i putem Facebook stranice Terry Fox Run Croatia te na sam dan utrke, do isteka zaliha.

Zaklada Terry Fox do sada je na svjetskoj razini prikupila više od 850 milijuna dolara za istraživanje raka. U Hrvatskoj je tijekom godina prikupljeno gotovo milijun eura donacija.

Ovogodišnja sredstva namijenjena su istraživanjima lobularnog raka dojke, oblika bolesti koji se često teže otkriva jer može proći bez tipičnih simptoma te ga je teže dijagnosticirati uobičajenim metodama.

Donacija će biti usmjerena Laboratoriju za nasljedni rak Instituta Ruđer Bošković.

– Donirana sredstva bit će usmjerena na nastavak istraživanja raka u našem Laboratoriju za nasljedni rak. Vjerujem da će to biti snažan poticaj našim istraživačima da nastave neumorno raditi na pronalasku novih rješenja u borbi protiv raka – izjavio je ravnatelj Instituta Ruđer Bošković David M. Smith.

Hrvatsko izdanje utrke Terry Fox Run organiziraju agencija MPG, Hrvatska liga protiv raka i Veleposlanstvo Kanade, uz Grad Zagreb i brojne partnere i pokrovitelje.

Organizatori pozivaju građane da se akciji pridruže dolaskom na Jarun, kupnjom majice ili donacijom te tako podrže daljnja istraživanja i borbu protiv raka.