Teško izdrže: Škorpiona i Lava spaja strast, ali ona brzo izgori

Intimni odnosi su vrlo složeni i ponekad je teško održati zdravu i uravnoteženu vezu. Često u vezama ostajemo i dugo nakon što smo shvatili da tu za nas nema više ničega, ističe astrologinja Julijana Oremović.

U astrologiji se jasno ocrtava kompatibilnost dvije osobe koja je nužna kako bi se mogao graditi odnos. Donosimo vam 12 najkompliciranijih veza u zodijaku koji, da bi uspjeli kao parovi, moraju naučiti tolerirati različitosti i pristajati na kompromise.

Ovan&Djevica

Riječ je o spoju suprotnosti. Ovan je impulzivan, nagao, brz; Djevica je pak suzdržana, promišljena, odmjerena. Kad se ova dva znaka 'sudare' i uđu u odnos, vrlo često dolazi do nerazumijevanja i nemogućnosti da se dogovore oko nekih ključnih pitanja. Djevicu smeta Ovnovska nestabilnost, a Ovna nespremnost Djevice da se ubaci u nova iskustva. Seks je u početku dobar, no s vremenom odumire početna strast i interes za seks se gubi.

Bik&Škorpion

Senzualnost Bika i seksualnost Škorpiona savršeni su za noćne susrete prema dogovoru. Dakle kad je riječ o seksu, imaju visok stupanj kompatibilnosti. No da bi ušli dublje u odnos, često nedostaje to povjerenje i taj osjećajni vrtlog koji bi ih doveo do ozbiljnije veze. Oboje su ljubomorni, posesivni, tvrdoglavi i teško pokazuju osjećaje. Novac u odnosu im je često problem i kamen spoticanja.

Jarac&Lav

Jarac voli stabilnost, skromnost, ne razmeće se s onim što ima, uporan je i najviše od svega mu je bitna sigurnost. Lava takav stil života umara. On želi zavoditi, živjeti na visokoj nozi, trošiti, putovati, izlaziti, zabavljati se. Stoga njihov odnos zahtijeva mnogo kompromisa i odricanja kako bi uspjeli kao par. Jarac može vrlo brzo osjetiti nepovjerenje u svog Lava, a Lav će imati dojam da je stalno pod povećalom i da ništa što radi nije dobro.

Blizanci&Ribe

Glavno je pitanje kako u ovom odnosu razviti povjerenje, jer za Ribe je Blizanac previše nestalan, danas je ovdje, a sutra tko zna gdje. A Ribe se najviše od svega boje da ih netko ne povrijedi i ne izda njihovo ranjivo i osjetljivo srce. Blizanac ne zna izaći na kraj s tom preosjetljivošću, a Ribi nikako nije jasno zašto je njezinom partneru važnije biti s prijateljima ili u kafiću, nego s njom.

Rak&Vaga

Njih dvoje će se brzo 'namirisati', a još brže jedno drugoga zavesti. No već na početku odnosa može doći do neprilika. Rak sumnja u te sve prijatelje suprotnog spola s kojima se Vaga nalazi i pita se je li mu Vaga vjerna. S druge strane Vagi smeta taj kućni, obiteljski način života. Ona bi izlazila, družila bi se, dok je Raku najljepše u kući. Vrlo brzo uviđaju da imaju jako malo toga što ih istinski povezuje.

Ribe&Djevica

Djevica nikako ne može shvatiti tu duboku osjećajnost njezina partnera. Ne zna kako se nositi sa suzama, s izljevima ljubavi, s tugom, pa iznenadnom radošću. Riba se pak ne uspijeva uklopiti u taj strogo organizirani i unaprijed isplanirani svijet. Osjeća se sputano, a najteže od svega podnosi partnerove kritike na račun vlastite neurednosti, zbunjenosti i povremene potrebe da se povuče u svoj svijet.

Bik&Vodenjak

Dosta teška kombinacija. Oboje su tvrdoglavi i nepopustljivi. Kompromisi su im slaba strana. Svatko tjera svoje i ljuti se što ga druga strana ne razumije. Vodenjak ne može shvatiti Bikovu opsjednutost novcem i sigurnošću, a Bik se teško nosi sa slobodoljubivom prirodom Vodenjaka koja se ne da vezati. Obostrana potreba za dominacijom uništava odnos. Nemaju kapaciteta shvatiti potrebe onog drugog.

Strijelac&Škorpion

Strijelac voli slobodu, pustolovinu, privlači ga sve što je novo i neistraženo. Uvijek je pun inicijative i želje za pokretom. S druge strane Škorpion je postojan i najvažnije mu je da može vjerovati partneru. Posesivan je i često će pokušati privezati svog nesputanog Strijelca. Strijelcu je teško shvatiti tu stalnu partnerovu potrebu da sve preispituje i analizira, dok bi on samo htio živjeti punim plućima.

Lav&Vodenjak

Vrlo brzo će očarati jedno drugoga. No nakon početnog zanosa počet će se spoticati o razlike. Lav treba biti u centru pažnje, dok Vodenjaka to živcira i namjerno će ga tu sabotirati, pa će Lav imati dojam da nije voljen. S druge strane Vodenjak je često posvećen nekim svojim interesima i treba imati taj svoj svijet koji je neovisan od odnosa, što Lav nikako ne može shvatiti.

Vaga&Ribe

Neuhvatljiva Vaga i Riba koja često izmigolji iz ruku, kombinacija su u kojoj se ne zna tko, zašto, kada i zbog čega. Ribu smeta partnerova potreba da baš sa svima bude dobar i da se svima dopadne, čak je to pomalo i ugrožava i čini nesigurnom. Vaga nikako ne može pojmiti introvertiranu prirodu Riba koja ne voli velika društva i bučna mjesta, te su joj od svega najvažniji mir i tišina.

Škorpion&Lav

Ubitačna kombinacija. Često počinje kao velika strast, ne mogu se odvojiti jedan od drugoga, a kad splasne ta početna zanesenost, shvaćaju koliko su različiti. Oboje vole dominirati u odnosu i ne podnose da ih se sputava ili ograničava. Lav ne podnosi kritiku, a Škorpion u ovoj vezi ima strah od napuštanja, pa sve više kontrolira i kritizira dok Lav ne pobjegne.

Rak&Ovan

Teški emotivac u vezi sa samouvjerenim Ovnom – imaju mnogo izazova kako bi prevladali međusobne razlike i učinili nešto od svog odnosa. Za Ovna je Rak previše kmezav, premalo poduzetan, previše miran i neodlučan, dok je Ovan Raku ponekad naporan do bola jer ga ne pušta na miru i stalno mu govori što da radi, kao da je malo dijete. Rak se često prvi povlači iz ovog odnosa.

