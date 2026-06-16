Test od dvije minute otkriva imate li problema sa štitnjačom

Problemi sa štitnjačom, malom, ali moćnom žlijezdom u obliku leptira smještenom u dnu vrata, pogađaju milijune ljudi. Procjenjuje se da će više od 30 milijuna osoba tijekom života razviti neki oblik poremećaja štitnjače, a zabrinjavajuće je da čak 60 posto njih uopće nije svjesno svog stanja. Budući da hormoni koje proizvodi reguliraju brojne vitalne funkcije u tijelu, od metabolizma i tjelesne temperature do rada srca, njezino zdravlje ključno je za opće blagostanje.

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Simptomi poremećaja često su nejasni i lako ih je zamijeniti za posljedice stresa ili starenja, što uključuje umor, promjene u tjelesnoj težini, tjeskobu ili bolove u mišićima. Iako konačnu dijagnozu može postaviti isključivo liječnik, najčešće jednostavnom krvnom pretragom, postoji brz i lagan samopregled koji možete obaviti kod kuće. Sve što vam je potrebno su ogledalo i čaša vode.

Vodič za samopregled vrata u pet koraka

Ovaj jednostavni vizualni pregled, poznat kao "test gutanja", može vam pomoći da uočite eventualne kvržice ili povećanja na području štitnjače, što može biti prvi znak da je vrijeme za posjet liječniku. Važno je napomenuti da je Adamova jabučica smještena iznad štitnjače, stoga se trebate usredotočiti na područje niže na vratu, neposredno iznad ključne kosti.

Pripremite se za pregled

Najprije stanite ispred ogledala na dobro osvijetljenom mjestu koje vam omogućuje jasan pogled na vrat. Uklonite sve što bi moglo ometati pogled, poput ovratnika, marame, kravate ili nakita. Pripremite čašu vode. Ako koristite ručno ogledalo, usmjerite ga na donji, prednji dio vrata, između grkljana i vrha prsne kosti.

Pronađite pravi kut

Kako biste što bolje vidjeli područje štitnjače, lagano zabacite glavu unatrag, usmjeravajući bradu blago prema stropu. Ovaj položaj isteže kožu vrata i čini sve eventualne promjene vidljivijima. Pazite da ne istegnete vrat previše kako vam ne bi bilo neugodno gutati.

Foto: 123RF

Popijte gutljaj i promatrajte

Držeći glavu u zabačenom položaju, uzmite gutljaj vode. Dok gutate, pažljivo promatrajte svoj vrat u ogledalu. Čin gutanja pokreće grkljan prema gore, a s njim i štitnjaču, što omogućuje da se istaknu bilo kakve nepravilnosti koje inače nisu vidljive.

Na što točno trebate obratiti pozornost

Dok voda prolazi kroz grlo, tražite bilo kakve neuobičajene pojave. To mogu biti izbočine, kvržice, otekline ili bilo kakva asimetrija na jednoj strani vrata. Zdrava štitnjača obično nije vidljiva i trebala bi biti glatka na opip. Ponovite postupak gutanja nekoliko puta kako biste bili sigurni u ono što vidite. Nakon vizualnog pregleda, možete i nježno opipati isto područje prstima, tražeći bilo kakve čvoriće ili zadebljanja.

Kada se javiti liječniku

Ako tijekom samopregleda vrata uočite bilo što sumnjivo, važno je bez odgode kontaktirati svog liječnika obiteljske medicine. Važno je znati da pronalazak čvorića ne znači nužno da imate rak. Zapravo, samo oko pet do deset posto testiranih čvorova štitnjače pokaže se zloćudnim. Kvržica na vratu može biti i posljedica povećanog limfnog čvora ili neke bezopasne, lako lječive promjene. Liječnik će vas uputiti na daljnje pretrage, poput ultrazvuka ili krvnih testova, kako bi se utvrdio točan uzrok.

Foto: 123RF

Simptomi koji ukazuju na problem

Osim fizičkih promjena na vratu, poremećaji rada štitnjače manifestiraju se kroz širok spektar simptoma koji se razlikuju ovisno o tome radi li žlijezda presporo (hipotireoza) ili prebrzo (hipertireoza).

Znakovi usporenog rada štitnjače (hipotireoza)

Hipotireoza je najčešći poremećaj, a događa se kada štitnjača ne proizvodi dovoljno hormona, usporavajući tako metabolizam. Simptomi uključuju:

Neobjašnjivo debljanje ili teškoće pri mršavljenju

Stalan umor, iscrpljenost i manjak energije

Osjetljivost na hladnoću

Suha i perutava koža te lomljiva kosa i nokti

Zatvor i probavne smetnje

Problemi s pamćenjem i koncentracijom, osjećaj "mentalne magle"

Depresivno raspoloženje

Bolovi u mišićima i zglobovima

Usporen rad srca

Znakovi ubrzanog rada štitnjače (hipertireoza)

Hipertireoza je stanje u kojem štitnjača proizvodi višak hormona, što dovodi do ubrzanja tjelesnih funkcija. Simptomi su često suprotni onima kod hipotireoze:

Neobjašnjiv gubitak težine unatoč pojačanom apetitu

Nervoza, anksioznost i razdražljivost

Ubrzan ili nepravilan rad srca (palpitacije)

Drhtanje ruku

Pojačano znojenje i stalni osjećaj vrućine

Problemi sa spavanjem i nesanica

Česte stolice ili proljev

Slabost u mišićima

*uz korištenje AI-ja