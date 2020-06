Test osobnosti: Koji oblik biste odabrali - kvadrat, trokut, krug, pravokutnik ili cik-cak liniju?

Sve što trebate napraviti je pažljivo pogledati predložene oblike i izabrati onaj za koji mislite da vas najbolje predstavlja kao osobu. Nemojte puno razmišljati već oblik izaberite instiktivno

<p>Metodu oblika osmislila je <strong>Susan Dellinger</strong>, doktorica znanosti, nakon desetljeća rada kao savjetnica za uspješno upravljanje. Ljude je podijelila u pet kategorija, a ovisno o tome odaberu li kao najprivlačniji oblik krug, trokut, pravokutnik, kvadrat ili cik-cak, mogu se prepoznati njihove dobre strane i slabosti, ali i savjetovati karijera u kojoj bi njihove mogućnosti zasjale. </p><p>Koji oblik biste odabrali - kvadrat, trokut, krug, pravokutnik ili cik-cak liniju?</p><h2>Kvadrat</h2><p>Ako je vaš oblik kvadrat, to znači da volite naporno raditi, da ste razboriti i uvijek želite završiti ono što ste počeli. Takvi tipovi su strpljivi i metodični. Skupljaju informacije, pažljivo i sustavno ih slažu te im je čas posla doći do željene informacije točno u trenutku kad je trebaju. Zato ih kolege smatraju stručnjacima u njihovu poslu, no iz istoga tog razloga nisu dobri menadžeri. Detaljnim provjeravanjem usporavaju odlučivanje na poslu.</p><p>Svaki oblik ima i svoje slabije strane na kojima se može poraditi kad ih se jedanput prepozna, kaže autorica testa Susan Dellinger. Na primjer, kvadrati zbog dominantnoga korištenja lijeve polutke mozga, koju karakteriziraju logičko razmišljanje i matematički mentalni sklop, nikad ne slušaju unutarnji glas.</p><p>Kvadrati će radije satima analizirati kako doći do rješenja nego poslušati intuiciju. Njihov je idealan život onaj u kojem je sve isplanirano i predvidljivo te u kojem oni imaju kontrolu. U poslovnom svijetu kvadrati su dobri administratori i službenici. Ali, ne vole neočekivane situacije, kao ni iznenađenja, čak ni ugodna.</p><h2>Trokut</h2><p>Izvrsni su menadžeri ljudi kojima je najprivlačniji oblik trokuta - oni su rođeni kako bi vodili druge. Lako se mogu usredotočiti na cilj te promišljeno i brzo analiziraju situacije. Oni su vrlo samopouzdani i u svemu žele biti u pravu. Jako im je teško priznati pogrešku, brzo uče i upijaju informacije poput spužve. Njihov posao daje smisao njihovu životu.</p><p>Negativne osobnosti ljudi-trokuta su te da si pripisuju previše zasluga. Ovaj će tip ljudi bez imalo grižnje savjesti preuzeti zasluge za tuđi rad ako će im to pomoći na putu prema gore. Izvrsni su prezenteri i vrlo dobro znaju kako predstaviti svoj rad nadređenima. </p><p>Mogu nanjušiti dobru poslovnu priliku i kad je kilometrima udaljena, a kako bi je iskoristili i popeli se po hijerarhijskoj ljestvici, neće birati metodu obračuna sa suparnicima.</p><h2>Krug</h2><p>Ljudima koji su izabrali oblik kruga važni su dobri međuljudski odnosi. Najvažnije im je da su svi oko njih sretni. Ljudi-krugovi su "ljepilo" koje drži suradnike na okupu. Oni stabiliziraju grupu te imaju visoki kapacitet za i empatiju. Osjećaju radosti i boli drugih kao svoje vlastite.</p><p>Krugovi su tipovi ljudi kojima je najvažnije da njihovi kolege budu sretni. Njima je dominantna desna strana mozga koja označava kreativnost te stoga ne prerađuju informacije na uobičajen način i sustavno poput kvadrata, nego se informacije u njihovu mozgu slažu poput mozaika.</p><h2>Pravokutnik</h2><p>Što se pravokutnika tiče, on je prijelazna forma od jednog oblika prema drugom. Ljudi koji se poistovjećuju s ovim oblikom nisu zadovoljni trenutačnim životom i u stanju su potrage za izlazom. </p><p>Osnovno je mentalno stanje ovih ljudi zbunjenost "podebljana" brigom oko problema i nesigurnošću. Njihove su glave oznake nepredvidivo ponašanje te niska razina samopouzdanja.</p><h2>Cik-cak linija</h2><p>Ljudi koji kao oblik s kojim se mogu poistovjetiti izabiru cik-cak vrlo su kreativni jer je upravo cik-cak simbol kreativnosti. Ovaj tip ljudi oslanja se na maštovitost, ima sposobnost stvoriti uravnotežen pogled na svijet te vidjeti njegovu unutarnju ljepotu.</p><p>Desna je strana mozga dominantna i kod cik-cak osobnosti. Ona im daje kreativnost koja im je nužna za rad. No cik-cak tipovi ne mogu dugo raditi na jednome mjestu. Postaje im dosadno, posebno jer vjeruju u filozofiju da ima mnogo drugih stvari koje se mogu vidjeti. Njihova je glavna svrha osmišljavanje ideja, no ne i njihova realizacija. Gledaju prema naprijed i više ih zanimaju mogućnosti nego stvarnost.</p>