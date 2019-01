Test proizvoda: Koje sredstvo najbolje čisti drvene površine

Tvari koje se koriste za čišćenje parketa, laminata ili kuhinjskih radnih ploha su surfaktanti ili tenzidi.

Smanjuju površinsku napetost vode, čime poboljšavaju učinak uklanjanja nečistoća. Ima ih u deterdžentima, šamponima za pranje kose, gelovima za tuširanje i mnogim drugim proizvodima.

Proizvodi čije smo deklaracije proučavali sadrže uglavnom neionske površinski aktivne tvari koje lakše djeluju u kombinaciji s tvrdom vodom, bogatom solima kalcija i magnezija.

U analiziranim proizvodima za čišćenje drvenih površina ima ih do pet posto. Razrjeđuju se vodom, a prilikom čišćenja dobro je koristiti rukavice ili poslije dobro oprati ruke vodom. To je posebno važno za ljude s jako osjetljivom ili oštećenom kožom.

Preporučljivo je i površine nakon čišćenja dodatno obrisati vlažnom krpom, posebice ako su u kontaktu s hranom.

Na deklaracijama su često navedeni i mirisni sastojci, poput limonena, spoja ugodnog mirisa koji je sastojak mnogih eteričnih ulja, a nastaje pri proizvodnji soka od naranče, limuna, grejpa, mandarine... Limonen i odmašćuje te se sve češće koristi jer je siguran i učinkovitiji od mnogih do sada upotrebljavanih sredstava za čišćenje.

Kod novijih podova dobro je koristiti sredstva koja nude sami proizvođači. Starije drvene površine se u pravilu mogu čistiti univerzalnim sredstvima.

U proizvodima za čišćenje podova čest je i denatonium benzoat ili Bitrex. To je vrlo gorka tvar koja sprečava djecu da progutaju sredstvo.

Spremajući se za čišćenje, mnogi posegnu i za tekućim deterdžentima za ručno pranje posuđa, no njih treba oprezno dozirati jer obično sadrže više vrsta i veću količinu tenzida, do 30 posto, a mogu biti prisutne i druge tvari. No ako dovoljno razrijedimo taj deterdžent, pri čišćenju se drvene površine vjerojatno neće oštetiti.

Prije korištenja svih sredstava čiji smo sastav analizirali dobro je provjeriti njihov učinak na manje osjetljivoj ili teže vidljivom dijelu drvene površine. Treba ih čuvati izvan dohvata djece te prozračivati prostoriju tijekom korištenja i neposredno poslije.

Pri samom čišćenju, krpa, odnosno alat, poput “mopa”, koji koristimo, ne smiju biti mokri. Treba ih iscijediti. Tvrdokorne mrlje mogu se ukloniti mješavinom boraksa i tople vode, koja će i dezinficirati pod.

Testirani proizvodi

1. Pronto - Miris aloe vere sadrži ovo sredstvo za održavanje i čišćenje drvenih površina. U Prontu je i konzervans, a neionskih tenzida je manje od pet posto. Treba ga koristiti samo u dobro prozračenim prostorijama.

Cijena: 26,90 kn / 500 ml

2. Super Jon - Sredstvo za čišćenje namještaja sadrži manje od pet posto tenzida, dva konzervansa koja su i u sredstvima za podove i drvene površine, te mirisni sastojak limonen. Ljudi s osjetljivom kožom moraju se držati uputa.

Cijena: 19,90 kn / 650 ml

3. Čisto - Namijenjen je za njegu i čišćenje drvenih površina te ultrapasa. Manje je od pet posto tenzida, manje od pet posto ugljikovodika, a sadrži i konzervans te mirisne sastojke. Može izazvati alergijske reakcije na koži.

Cijena: 23,90 kn / 500 ml

4. Frosch - Sadrži manje od pet posto neionskih tenzida, parfimiran je, a sadrži i linalool koji i čisti i miriše. Može se koristiti za čišćenje svih drvenih površina i podova. Preporučena doza su dvije jušne žlice na pet litara vode.

Cijena: 21,90 kn / 750 ml

5. Emsal - Namijenjen je čišćenju drvenih podova i laminata. Ne smije se upotrebljavati nerazrijeđen, a preporučuju se tri čepa na pet litara vode. Ima manje od pet posto neinskih površinski aktivnih tvari i dva konzervansa.

Cijena: 17,90 kn / 750 ml

6. Denk Mit - Dm-ovo sredstvo za laminat i pluto ima manje od pet posto anionskih i neionskih tenzida te dva konzervansa. Sadrži limonen i Bitrex, gorko sredstvo koje sprečava gutanje. Nakon korištenja dobro je oprati ruke.

Cijena: 12,90 kn / 1000 ml

7. W5 - Lidlova robna marka za čišćenje podova od laminata i pluta sadrži pet posto neionskih tenzida, anionske tenzide, limonen, konzervanse i bojila te pomoćne tvari, no ne piše koje. Treba izbjegavati jako močenje poda.

Cijena: 12,89 kn / 1000 ml

8. Napravite sami - Proizvode za čišćenje drvenih površina od octa, limuna i drugih prirodnih tvari možemo napraviti sami. Kod redovitog održavanja dovoljni će biti topla voda i eterično ulje. Univerzalno prirodno sredstvo može se napraviti od ribanog prirodnog sapuna, destilirane vode, boraksa (ima ga u ljekarni) i limunske kiseline. Za poliranje drvenih podova poslužit će topla voda, ocat, eterično i maslinovo ulje.

