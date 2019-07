Test seksualnosti: Uzbudite li se brzo ili ste 'mrtvo puhalo'?

U novoj 'self help' knjizi američke autorice Emily Nagoski, ona nam pokušava pomoći da odredimo seksualnu kategoriju kojoj pripadamo.

U knjizi 'Come As You Are' koja konkurira postati još jedan od njujorških bestselera, autorica testira ljude i pomaže im seksualno se uključiti ili isključiti, ovisno o tome jeste li preuzbuđeni pod plahtama, ili 'spavate'.

Svaki vaš odgovor na pitanje ocijenite od 0-4, a nakon što zbrojite rezultat, on će vam reći što možete napraviti da poboljšate seksualni život i na što biste trebali paziti. Ako svoj odgovor označite s 0, to znači 'uopće nije nalik meni', 1 je 'nije baš poput mene', 2 je odgovor 'pomalo poput mene', ako odaberete 3, onda se slažete da ste ste dosta slični navedenom odgovoru, a ako odaberete 4, to znači da je odgovor 'točno poput vas'. Kad ste gotovi, zbrojite bodove i pogledajte koja ste kategorija, A ili B.

Upitnik za seksualni temperament

A. Ukočeni

1. Ponekad sam toliko zabrinut/a da se ne mogu napaliti.

2. Ako i pomislim da me seksualno iskorištavaju, to me totalno zakoči i otpali.

3. Ako sam nesiguran/na oko partnerovih osjećaja, teže se uzbudim.

4. Ako sam previše zabrinut/a oko toga koliko mi treba da se napalim ili dosegnem orgazam - to omete moje seksualno raspoloženje.

5. Ponekad se, za vrijeme, seksa, počnem osjećati sramežljivo i ne mogu se potpuno uzbuditi.

(Ocijenite svoj rezultat brojkom do 20)

B. Uzbuđeni

1. Ako vidim partnera kako pokazuje da je u nečemu talentiran, ili kad shvatim koliko je inteligentan i društven, to me odmah napali.

2. Kad mislim o nekome tko mi je seksualno privlačan i fantaziram o seksu, lako se uzbudim.

3. Kada pomislim da nas netko može čuti ili vidjeti dok se seksamo, jako se lako seksualno uzbudim.

4. Ako me netko seksualno privlači, ne moram biti u vezi s tom osobom da bi me seksualno uzbuđivala.

5. Razmišljam o seksu kada mi je dosadno.

REZULTATI

A. Ukočeni

Slabe kočnice (0-6)

Niste osjetljivi na baš sve razloge da ne budete seksualno uzbuđeni. Ne brinete se previše o vlastitom seksualnom životu, a problemi s izgledom tijela ne utječu previše na vašu seksualnost.

Kada ste seksualno angažirani, nije vas lako omesti i ne biste se opisali kao 'seksualno sramežljivi'. Možete se uzbuditi u većini situacija. Možda shvatite s vremenom da je vaš glavni izazov taj da se ponekad ipak malo zakočite, ne mora vas baš sve napaliti. Ako shvatite koje su posljedice (neželjena trudnoća, spolne bolesti u nezaštićenom seksu), to vas može malo usporiti.

Srednje kočnice (7-13)

Negdje ste u sredini, kao više od polovice ispitanih žena. To znači da će vaše seksualne kočnice u velikoj mjeri ovisiti o kontekstu situacije.

Rizične ili nove situacije, kao što su na primjer, novi partner, kod vas će možda povećati nesigurnost, sramežljivost i odvratiti vas do seksa. Ono što će vas lako napaliti su poznate situacije, ali one također ovise o tome koliko ste trenutno u stresu. Tada nastupaju vaše kočnice koje će vam smanjiti zanimaciju za seks.

Visoke kočnice (14-20)

Prilično ste osjetljivi i skoro svaka situacija vas može odvratiti od seksualne želje. Potrebno vam je osjećati veliko povjerenje u partnera kako biste se opustili i uzbudili. Najbolje se osjećate kada niste pod pritiskom.

Visoke kočnice, bez obzira na situaciju, najsnažniji su faktor povezan sa seksualnim problemima.

B. Uzbuđeni

Nisko ubrzanje (0-6)

Niste osjetljivi na seksualno relevantne podražaje i trebate uložiti više truda kako biste usmjerili svoju pozornost na tu valnu duljinu.

Nove situacije će vas manje uzbuditi nego one stare, poznate. Vi ste osoba čiji će seksualni podražaj porasti ako u svom životu imate dodatnu stimulaciju (kao što je na primjer to vibrator). Vaše 'stanje' je također povezano s aseksualnošću.

Srednje ubrzanje (7-13)

Vi ste negdje u sredini, a osjetljivost na seksualne stimulanse će ovisiti o situaciji.

U situacijama visoke romantike ili erotike, vi ste spremni predati se, a kad toga nema, možda se uopće nećete seksualno uzbuditi. 70 posto žena spada u ovu grupu.

Visoko ubrzanje (14-20)

Vrlo se brzo napalite, nekad vam je dovoljan čak i miris, kao i okus nečega. Pronalazite svoje seksualno uzbuđenje u raznim situacijama, pogotovo u nekim nepoznatim. Vi ste možda osoba koja se seksa kako bi se riješila stresa, ali upravo zbog svoje kompulzivnosti, stavljate se u rizik.

Svojom velikom seksualnom željom pomažete sebi u stresu, kao i svom partneru, pa vam oboma može koristiti vaš libido. Tek16 posto žena je dio ove grupe ljudi.

Ostale informacije možete pronaći u knjizi 'The Come As You Are Workbook' Emily Nagoski koja izlazi 7. kolovoza 2019.