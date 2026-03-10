'Vježbala sam u odijelu koje mi je u 20 minuta istopilo 500 kcal'

U našem studiju treniramo u odijelu kakvo su u svemir nosili astronauti, kako im u bestežinskom stanju mišići ne bi propali. Većina početnika ima mali strah od odijela sa strujom, ali ga brzo prebrode kad vide da je u potpunosti bezopasno. Što je najvažnije - štedi vrijeme i traje samo 15 - 20 minuta, priča nam trener Davor Ilić iz Easy fit studija. EMS trening na našim prostorima tek postaje popularan, a sve vježbe rade se u odijelu s elektrodama. Električni impulsi povećavaju kontrakcije mišića tijekom izvođenja vježbi pa je, kaže Davor, 15 minuta EMS treninga jednako kao čak jedan sat običnog vježbanja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+