STIMULACIJA MIŠIĆA STRUJOM PLUS+

'Vježbala sam u odijelu koje mi je u 20 minuta istopilo 500 kcal'

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: 3 min
24sata Zagreb: EMS trening za ljude koji nemaju vremena | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

U astronautskim odijelima za kratko se vrijeme dostiže vrhunska forma, kaže nam trener Davor Ilić iz Easy fit studija. U Hrvatskoj EMS trening tek postaje popularan

U našem studiju treniramo u odijelu kakvo su u svemir nosili astronauti, kako im u bestežinskom stanju mišići ne bi propali. Većina početnika ima mali strah od odijela sa strujom, ali ga brzo prebrode kad vide da je u potpunosti bezopasno. Što je najvažnije - štedi vrijeme i traje samo 15 - 20 minuta, priča nam trener Davor Ilić iz Easy fit studija. EMS trening na našim prostorima tek postaje popularan, a sve vježbe rade se u odijelu s elektrodama. Električni impulsi povećavaju kontrakcije mišića tijekom izvođenja vježbi pa je, kaže Davor, 15 minuta EMS treninga jednako kao čak jedan sat običnog vježbanja.

