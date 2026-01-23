Obavijesti

Testirali smo krafne za vas! One za 1 € skoro fine kao one za 4 €

Piše Anamarija Dukši,
Čitanje članka: 5 min
Zagreb: Testiranje krafni | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Pripremamo se za fašnik pa smo se naoružali slasnim krafnama. Za test smo birali odmah dostupne i unaprijed pripremljene krafne te zavirili u ponudu pekarnica i trgovina kako bismo otkrili koje se isplati probati

Admiral

Tijesto, punjenja, čokolada i marmelada vodili su svoju bitku za nepce, a mi smo zabilježili dojmove. U testu su se našle krafne iz Crofne, Breadcluba, Kauflanda, Plodina, Konzuma, Pan-Peka, Mlinara i Dubravice. Evo što smo otkrili – u slast!

