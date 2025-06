Testirali smo: Ova maska za lice je kao privatni trener za kožu

Ok, odmah ću reći - nisam tip koji se lako impresionira kad je koža u pitanju jer ona i ja vodimo rat sad već gotovo 20 godina. Kad mi netko kaže da neki beauty gadget "transformira kožu", najčešće dignem obrvu i puna sam predrasuda jer nema toga što nisam probala. Ako pojedem kockicu čokolade, moj desni obraz će osigurati da to zapamtim jako dugo. Prije PMS-a brada ima more novih prijateljica, ako svratim u fast food, lijevi obraz neće dozvoliti da to ostane nezapaženo. I tako - godinama. Trebala bih stalno paziti što jedem, koliko se krećem, gdje se krećem, kako se krećem, koliko spavam, koliko pijem vode - ili ne pijem. I čula sam sve dijagnoze koje postoje - kad rodiš - nestat će, kad treniraš - nestat će, jedi samo travu - nestat će... Do hormona je, do jetre je, do prapraprababe je, do smoga je, do kila je, do pudera je, do jastučnice je... Nema od čega moje akne nisu.

