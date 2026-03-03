VIDEO Isprobali smo potpuno drugačiji telefon: Mini IKKO ima dva OS-a i preklopnu kameru

Kompaktni telefoni danas imaju potpuno drugo značenje od nekih prošlih vremena, pa se tako najnoviji Xiaomi 17 s ekranom od 6,3 inča naziva kompaktom. Od jeftinijih modela do premium perjanica, danas je teško pronaći uređaj s dijagonalom manjom od šest inča. Upravo zato pozornost privuče kad se pojavi netko u toj mini kategoriji, a takav je i Mind One Pro, neobični kompakt tvrtke IKKO.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 01:36 Ikko | Video: Ivan Hruškovec/24sata

Uređaj ima 4-inčni AMOLED zaslon rezolucije 1240 x 1080 piksela i frekvencije osvježavanja od 90 Hz, ali u gotovo kvadratnom formatu. Dimenzije od 86 x 72 milimetra i debljina od 8,9 milimetara (bez modula kamere) čine ga jednim od najmanjih Android telefona današnjice. Vizualno podsjeća na vanjski zaslon modernih preklopnih uređaja poput Samsung Galaxy Z Flip 7 ili Motorola Razr, ali bez samog mehanizma preklapanja, odnosno drugog dijela ekrana. Drugim riječima, nudi iskustvo kao kad koristite vanjski ekran tih mobitela.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Jedan od najupečatljivijih elemenata je 50-megapikselna kamera sa Sonyjevim senzorom i optičkom stabilizacijom slike (OIS). Modul se podiže i rotira do 180 stupnjeva, pa ista kamera služi i za stražnje fotografije i za selfieje, bez potrebe za dodatnim prednjim senzorom.

Ispod kompaktnog kućišta nalazi se MediaTek MT8781 osmojezgreni procesor, uz 8 GB RAM-a i 256 GB interne memorije. a upravo smo i na MediaTekovu štandu u Barceloni vidjeli ovaj uređaj koji je prikazan i na CES-u Baterija kapaciteta 2200 mAh naglašava fokus na kompaktnost, dok je uređaj certificiran prema IP54 standardu otpornosti na prašinu i prskanje vodom.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Softverski, MindOne Pro dolazi s Androidom 15 te dodatnim iKKO AI OS sučeljem. Posebnost ovog sustava su integrirani AI alati za prijevode, transkripcije i druge produktivne zadatke, uz mogućnost besplatnog pristupa AI funkcijama u 60 regija. Podržani su nano SIM i virtualni SIM (vSIM), što dodatno naglašava globalnu orijentaciju uređaja. To smo i isprobali uživo s predstavnikom MediaTeka, a telefon je uz manje poteškoće (zbog zagušene mreže) s lakoćom preveo naš hrvatsko-kineski razgovor.

Telefon je trenutno u prednarudžbi za 377 dolara.