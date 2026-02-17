Obavijesti

RESTORAN NA SREDNJACIMA PLUS+

Hit u Zagrebu: 'Ovdje jedite bez brige i mršavite. Sva jela radimo na 5 grama masnoće'

Piše Anamarija Dukši,
Čitanje članka: 4 min
Hit u Zagrebu: 'Ovdje jedite bez brige i mršavite. Sva jela radimo na 5 grama masnoće'
Foto: Pixsell/Canva

Pri slaganju jelovnika vlasnica Ana Milas je surađivala s profesionalnim kuharom, no mnoga jela kreirala je sama, vodeći se vlastitim preferencijama i onim što je smatrala da nedostaje u ponudi

Nakon sedam godina na poziciji direktorice marketinga u jednoj zagrebačkoj IT tvrtki, Ana Milas odlučila je napraviti potpuni zaokret u karijeri. Svoju dugogodišnju strast prema kuhanju i fitnessu, koji su joj do tada bili samo hobi, pretvorila je u poslovnu ideju i otvorila Figuru, bistro na zagrebačkim Srednjacima s jedinstvenim konceptom na domaćoj gastronomskoj sceni. Naime, riječ je o prvom "makro friendly" restoranu u Zagrebu, mjestu gdje gosti mogu uživati u ukusnim i uravnoteženim obrocima, a da pritom točno znaju što unose u svoje tijelo jer su uz svako jelo istaknute kalorijske vrijednosti i makronutrijenti.

