Testirali su trik: Je li tjesteninu bolje kuhati u hladnoj vodi?

Mrzite kuhati tjesteninu? Pristaviti vodu, čekati da proključa, pa ubaciti tjesteninu i voditi računa da ju kuhate taman toliko da dobijete savršenu al dente konzistenciju… Čini vam se da je to gubljenje vremena i da nikad nećete svladati kuhanje savršene al dente tjestenine, ali ju volite jesti?

Srećom, na internetu se može pronaći veliki broj trikova koji puno stvari mogu olakšati, pa je tako i s kuhanjem tjestenine. Pokušajte ju staviti na kuhanje još u hladnu vodu! - piše portal Taste of Home.

Što ovu ideju čini tako posebnom? Stručnjaci (poput Altona Browna, TV voditelja emisija o hrani) tvrde da ćete tako prepoloviti vrijeme potrebno da se tjestenina skuha te smanjiti količinu vode koju koristite. Razmislite, jer koliko ste puta baš napunili lonac s vodom da biste skuhali tjesteninu, a onda svu tu vodu bacite. Dakle, treba li tjestenini toliko vode da bi se skuhala?

Naravno, metoda je testirana odgovor je – ne.

Što podrazumijeva kuhanje tjestenine stavljanjem u hladnu vodu?

To podrazumijeva da tjesteninu stavite u hladnu vodu, pa ju kuhate do savršenstva. Evo kako su na portalu Taste of Home testirali metodu:

Dodajte između 25 i 40 dekagrama tjestenine u zdjelu, zajedno s 1/2 žličice do jedne žličice soli i jednom litrom hladne vode. Uključite plamenik na srednje jaku vatru i pričekajte da počne kuhati dok ne krene para iz lonca, otprilike 2 do 3 minute. Povremeno promiješajte tjesteninu dok temperatura vode raste i dok ne dođe do točke vrenja. Potom ih kuhajte do željene konzistentnosti, uz povremeno miješanje. Cijeli proces ukupno traje oko 13 do 15 minuta.

Čini se predobro da bi bilo istina? Da, dovoljno je 15 minuta i imat ćete savršeno kuhanu tjesteninu, pokazao je trik.

Djeluje li taj trik, je li jednostavnije tako skuhati tjesteninu?

Ukratko: Da. Isprobali su trik paralelno sa klasičnom metodom kuhanja kod koje čekamo da voda prvo zakuha i pokazalo se da s ubacivanjem tjestenine u hladnu vodu štedite vrijeme potrebno za kuhanje i vodu.

Trik za tjesteninu s hladnom vodom skratio je vrijeme kuhanja gotovo na pola. Naime, uz prethodno zagrijavanje vode u loncu ne samo da je korištena dvostruka količina vode, nego je od početka do kraja kuhanja trebalo 22 minute. Iako vrijeme vjerojatno ovisi o tome koju vrstu tjestenine kuhate, za 25 dekagrama špageta koje smo ubacili u hladnu vodu bilo je dovoljno samo 13 minuta da se postignemo savršenu al dente teksturu. Okus je bio posve zadovoljavajući u usporedbi s uobičajenom metodom kuhanja.

No, kad ubacujem tjesteninu u unaprijed zagrijanu vodu teže je procijeniti kad je tjestenina gotova. Morate ju stalno provjeravati da biste bili sigurni da ćete dobiti konzistenciju kakvu želite, a često se dogodi i da to ne uspije.

Kod kuhanja tjestenine u hladnoj vodi, ona je izgledala spremna za cijeđenje nakon nekih 12 minuta, kad se količina vode dosta smanjila, i bilo je tako. Osim toga, koncentrirani omjer soli i vode dao je toj tjestenini još više okusa u usporedbi s uobičajenom metodom kuhanja vode.

Ukratko – ubacivanjem tjestenine u hladnu vodu uštedjet ćete dosta vremena i skuhati savršenu tjesteninu. Jedina iznimka kad se isplati kuhati ju u prethodno zagrijanoj vodi i u više vode jest ako vam ta voda treba za zgušnjavanje umaka.