'Teta' Joža (64) djecu odgaja pomoću prirode, gitare i sporta

Gitara je moj najbolji poticaj. Ništa ne forsiram. Djecu kroz glazbu, prirodu i sport vodim tako da to vole i uživaju, kaže Josip Šimić (64), koji gotovo 40 godina radi kao odgojitelj u Dječjem vrtiću Medveščak u Zagrebu.

Svoj život kao odgojitelj podijelio je na dvije etape. Jedna je prije Domovinskog rata, a druga nakon. I sam je sudjelovao u Oluji u Domovinskom ratu.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Djeci nisam nikad nisam pričao o ratu kao ratu, iz njega im samo pokušavam poslati pouku da na svijetu postoji i dobro i zlo. U životu nije sve lijepo i nije sve ružno, ali na njima je da izaberu. Ne radi drugima ono što ne želiš da drugi naprave tebi. Ako udariš prijatelja i kažeš mu oprosti, to ništa ne znači ako ćeš to opet napraviti, kaže i dodaje kako djeci treba stalno ponavljati.

- Nekim roditeljima je to smiješno, ali to jako puno znači u svijesti djeteta i kako se ono formira - kaže Josip, koji je odgojio generacije i generacije.

Foto: Privatni album

- Susreću me djeca koja su sad odrasli ljudi pa ih ne prepoznajem. Uvijek su me zvali Joža, čak i u starijim vremenima. Nikakav drug ni striček. Mi smo ekipa i uvijek je sve na ‘ti’. Ja sam vječito dijete - dodaje, a nekadašnja Jožina “djeca” sad kod njega u skupinu dovode i svoju djecu.

- Ekipa me zna sresti u gradu pa mi kažu: ‘Joža, ajmo popiti pivo’, a ja se našalim pa im kažem da ne pijem pivo s predškolcima, iako su sad odrasli ljudi - kaže kroz šalu i dodaje kako je sve počelo s odlaskom u Zagreb iz rodnog Pričaca u Slavoniji. Rođen je u velikoj obitelji kao najmlađe dijete pored sedam sestara i tri brata.

Foto: Privatan album

- Bio sam najbolji učenik, roditelji su me poslali u sjemenište. To je bilo besplatno i jedino sam tako mogao ići dalje. Ja sam to prihvatio jer je prema roditeljima tad postojao odnos dubokog poštovanja. Bilo je to mučno razdoblje u najosjetljivijim godinama. Bio sam kao Ivica Kičmanović, samo me u Zagrebu nije dočekala Laura - našalio se dodajući kako je on sebi umjesto Laure ipak našao jednu Slavončicu, današnju suprugu Tereziju.

Završio je tri godine teologije i odlučio da nešto mora mijenjati jer to za njega ipak nije bilo to.

- Htio sam biti svećenik koji će pomagati ljudima. Dati im nadu i razgovarati, ali tamo, nažalost, nije bila takva politika i sasvim sam se razočarao - kaže Slavonac koji je na jednom ljetovanju u Crikvenici, gledajući djecu kako se igraju, doživio prosvjetljenje.

Foto: Privatni album

- Vidio sam djecu kako grade tunele i gradove od pijeska. Došao sam do njih i pitao ih mogu li im se pridružiti u građenju. Kako sam proveo vrijeme s njima, tu mi je kliknulo i rekao sam evo - to je to - prisjeća se. Nakon toga se vratio se u Zagreb i položio prijamni na tadašnjoj Učiteljskoj akademiji.

- Bio sam jedini muškarac. Iz jednog totalno muškog društva došao sam u skroz žensko. Kad bih po drugi put morao birati hoću li biti u društvu žena ili muškaraca, opet bih izabrao žene. Ženska bića su konkretnija. Mi muškarci smo velike bebe - kaže sa sigurnošću. Raditi je počeo 1980. godine na Medveščaku. U početku, kad su roditelji dolazili ostaviti djecu, vidjeli bi njega i tražili svoju “tetu”.

- Ja bih im rekao da sam ja ‘teta’, a oni bi mislili da se šalim. Nisu mi vjerovali, mislili su da sam domar - kaže u šali i dodaje da su ga, kako je vrijeme prolazilo, roditelji sve više prihvaćali. Čak su znali tražiti da njihova djeca budu kod njega u grupi, prisjeća se Joža te napominje kako se tajna zdravog i sretnog djeteta postiže sportom, prirodom i ekologijom. Drži sport te djecu rado odvodi u prirodu. Za njega je najvažnije da njegova djeca u skupini budu sretna i da među sobom ne osjete razlike. Smatra kako prema djetetu treba imati odnos kao prema punovažnom članu zajednice. Tijekom njegova radnog staža puno toga se promijenilo.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Prije rata ljudi su naše zanimanje jako cijenili. Roditelji su bili puno smireniji te su davali više od sebe da njihovo dijete uspije i vodili su daleko više brige. Razdoblje tijekom i nakon rata donijelo je neku nervozu, što je normalno - govori.

- Danas kao odgojitelj treba jako pažljivo raditi na planu i programu i odgoju kako se ne bi nekoga povrijedilo. Ja smatram kako u odgoju treba biti usredotočen isključivo na dijete. Ljudi su postali strahovito osjetljivi, prekomjerno i na neki način neopravdano, a mi to moralo stalno pokrivati te kroz svoj rad i trud nadomještati što dovodi do nepotrebnog trošenja energije na manje bitne stvari - kaže te dodaje kako se tehnologija unaprijedila i donijela svoje pa tako i pridonijela toj otuđenosti ljudi.

Foto: Privatni album

- Kad ujutro dođu i kad ih pitate što su radili jučer kad su se vratili iz vrtića, većinom pričaju o mobitelu i igricama. Ljudi su se prije više gledali u oči i razgovarali. Današnji roditelji na neki način nemaju radno vrijeme. Neki rade previše, neki rade od doma, a neki su morali ići van. Tu se stvorio jedan veliki košmar u kojem je dijete prepušteno samo vrtiću, koji je jedina odgojna ustanova i mjesto koje se brine o njemu i njegovu prirodnom stasanju - kaže odgojitelj te savjetuje roditeljima kako je najvažnije dobro rasporediti vrijeme.

- Roditelji su premalo s djecom, a sve se može. Djetetu svaki roditelj treba dati minimalno dva sata kvalitetnog druženja na dan. Ako to date svojemu djetetu, dat ćete puno - priča i napominje da im se natrpava previše aktivnosti.

Foto: PrivatniAlbum

- Zbog toga roditelji s njima provode nedopustivo kratko vrijeme. Roditelji su umorni, živčani od posla i tu nervozu prenose na djecu. Zbog toga su djeca rastrešena. Nama odgojiteljima cilj je da dijete dođe sretno i nasmijano u vrtić, a kada ide doma da kaže roditeljima "čekaj, tek sam se počeo igrati". Kada se to postigne onda je sve u redu - kaže.

Osim toga, Josip kaže kako je pogreška današnjeg odgoja to što se roditelji i ljudi koji rade s djecom navode po zapadno europskim standardima te tako dolazi do zbunjenosti.

- Mi se moramo prilagoditi onome što imamo. Takve strane paradigme odgoja nalažu individualan pristup u vrtićima, ali mi smo u Hrvatskoj, a ne u Norveškoj ili Danskoj. Tamo je manje djece, a kod nas je broj djece u vrtićima premašio sve granice. Mi se možda ovdje ne bi ni snalazili s tako malo djece. To bi nama bilo prekomotno - kroz šalu kaže Josip koji u svojoj grupi trenutno ima upisano 30-ero djece predškolske skupine. Za njega je najveći problem to što se vrtići ne obnavljaju te su slabo opremljeni didaktičkim materijalima.

Najteže mu pada kada jedna generacija, koja je s njim odrasla, krene u školu.

Foto: PrivatniAlbum

- To su teški trenuci. Znali su mi poklanjati crteže s porukama u kojima mi govore da žele da im budem učitelj u školi - kaže.

Bez obzira na godine, kaže da mu nije teško raditi, samo mu je više počela smetati buka, a dogodine će najvjerojatnije otići u zasluženu mirovinu. Umjesto “ekipe” iz vrtića, više će vremena moći provoditi sa svojih dvoje najdražih unuka, Magdalenom i Ivanom koji mu trenutno donose najveću snagu i radost.