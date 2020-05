Tetovaže na licu: Bile su trend, no danas jako žale zbog njih...

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Podsjetimo se koliko je Zemlja lijepa - opustite se i uživajte!

Nedavno je na Instagramu manekenka, glumica i aktivistica Amber Rose objavila fotografiju na kojoj se vidi da si je na čelu istetovirala 'Bash Slash', a par dana kasnije na Instagramu je napisala da je tetovažu napravila za svoje sinove; 7 - mjesečnog Slusha i sedmogodišnjeg Sebastiana (Busha).

- Ljepota nije izvana, iznutra se nalazi sve što je bitno - napisala je manekenka kraj prve svoje fotke s tetoviranim čelom koju je podijelila.

Tetovaže nisu strane ni pjevaču i kantautoru Chrisu Brownu koji je kolekciji tinte na vratu i po tijelu dodao i jednu tetovažu na obrazu. On se s novom tetovažom kao i Rose pohvalio prije par mjeseci preko Instagrama, a riječ je o - Air Jordan tenisici koju je istetovirao na desnom obrazu.

No dok se oni sa svojim crtežima ponose, mnogi zbog svojih tetovaža žale jer su ih, kažu, napravili - prepijani ili premladi.

Premda se svojim tetovažama ne hvali javno, Justin Bieber je još jedan ljubitelj tinte na tijelu, a od nedavno je ima i na licu. Pjevač se inače tetovira od svoje 16. godine i do sad je na tijelo stavio preko 50 crteža, a posljednja Bieberova tetovaža, tvrdi tattoo majstor Jonathan Valen iz New Yorka, aludira na njegovu snažnu vjeru u Boga.

Valen je tako početkom godine na Instagramu podijelio Bieberovu fotografiju na kojoj se vidi riječ 'grace' (milost) istetovirana iznad desne obrve. I iako ove slavne osobe s tetovažama na licu za sad (barem ne javno) nisu zbog istih i požalili, mnogi kasnije žale što su se tetovirali baš po licu. Jedna od njih je i 25 - godišnja Kitty Juby koja kaže:

Imam dvije točke ispod očiju i jednu tetovažu na unutarnjoj strani usne koja bi trebala prikazivati simbol za anarhiju, no potpuno je nečitka - ispričala je Kitty iz Londona koja i na stražnjoj strani vrata ima tetovažu, natpis 'I am not a body, I am somebody', ali pogrešno napisan (piše 'I am not a body, I am so me body).

- Tetovirala sam se prije godinu dana, a od tad ne mogu ni svezati kosu u rep . Naučila sam lekciju - priča Kitty koja se na takav smjeli potez odlučila pijana.

- Bilo nas je nekoliko prijatelja i svi smo nešto tetovirali. Sljedeće jutro sam se probudila mamurna i sa žaljenjem zbog noći prije - kaže, a prva reakcija kad se ujutro pogledala u ogledalo bila da sve opere. Nakon toga je počela plakati i 'googlati 'kako ukloniti tetovažu'.

- Za sve krivim Buckfast vino - kaže i dodaje da joj je bilo teško kad joj se tata počeo smijati kad ju je ugledao s tetovažama.

- Nekima su moje točkice cool, no od kad sam se tetovirala mnogima sam samo 'ona čudna cura s točkama na licu' - zaključuje Kitty.

Manekenka Jasmine Chance (24) također zna kako je živjeti sa tetovažom koju više ne želiš. Ona je, kaže, 5 - 6 puta iznova stavljala piercing na nos jer bi joj rupica zarasla, a onda je jedan dan pijana odlučila da bi bilo dobro piercing istetovirati.

- Prijateljica i ja smo se same tetovirale, sa iglom i tintom; vidjele smo na internetu kako se to radi i zaključile da i mi to možemo - priča Jasmine koja jutro,nakon pijane noći kao ni Kitty nije mogla vjerovati što je napravila.

- Ljudi mi se neprestano govore 'imaš tetovažu na nosu!', kao da ja to ne znam. Uvijek odgovaram 'da, imam, i ne, ne može se skinuti.', priča.

- Nisam netko tko se inače žali, ali često mislim kako mi je žao zbog te tetovaže - priznaje Jasmine i ispravlja sve koji misle da je 'hrabro tetovirati si lice'.

- Nije to hrabrost, to je samo alkohol.

Gypse Riddle Fleur (23) iz Bristola nije bila pijana kad je tetovirala lice. Ipak, napravila je to sa 18 godina a danas, kaže, shvaća da se ljudi od 18-e itekako promijene.

- Tad sam voljela ono što su mi ti crteži predstavljali, a sad mi to više nije toliko važno - kaže.

Ona je svoje tetovaže prvo na licu nacrtala sa eyelinerom kako bi vidjela kako izgleda.

- Prvo sam napravila tri linije preko mosta nosa koje predstavljaju prošlost, sadašnjost i budućnost. Srednja linija je najduža jer predstavlja sadašnjost a sve su simbol života i borbe ratnika - priča Gypse koja ima istetovirane i dvije okomite crte ispod očiju i na lijevom obrazu, po tri točke na početku svake obrve u obliku trokuta te pet točaka iznad jedne obrve i tetovažu tamo gdje počinje uho, te dvije točke ispod očiju.

Ipak, danas žali zbog takve odluke jer je, kaže, ljudi često pogrešno doživljavaju.

- Ljudi o nama stvaraju sliku najviše na temelju izgleda i donose zaključke koji nisu nužno točni - kaže ona i dodaje:

- Nikad ne znate gdje ćete završiti, a onima koji razmišljaju tetovažama na licu savjetovala bih da dobro promisle i da prije o tome popričaju i sa svojim poslodavcem! - rekla je za The Sun.

