'Tetoviranje je kao cjepivo za jačanje imunološkog sustava'

Studiju su znanstvenici sa Sveučilišta u Alabami proveli na 24 žene i pet muškaraca u dobi od 18 do 47 godina. Kažu kako tetoviranje djeluje kao cjepivo za jačanje imunološkog sustava. Napominju kako je potrebno još puno istraživanja kako bi se potvrdila ta teza. Ali, prema prvim rezultatima to je zaista tako, prenosi American Journal of Human Biology.

Foto: Dreamstime

Nakon prve tetovaže kod ljudi se vidi pad imunoglobulina A, antitijela imunološkog sustava dok je razina kortizola - hormona stresa, u porastu. Ali, kod druge tetovaže, razina imunoglobulina pada vrlo malo (u odnosu na prvu) što pokazuje kako je tijelo ojačalo imunološki sustav. Svaka sljedeće jača imunitet još više.

Znanstvenici, također, kažu kako je ubrizgavanje tinte u stanice kože više od jedanput ima na tijelo podjednak učinak kao vježbanje. Tetoviranje je velik stres za tijelo jer mu nije jasno što se događa, pa ono reagira slično kao kad vježba u teretani.

