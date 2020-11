Tia i Lada predstavile su svoj najnoviji proizvod - Cosmo Glow

Tia i Lada su kombinacijom svojih znanja i vještina stvorile brend Bela Glow. Njihov višenamjenski puder losion za tijelo i lice koji prekriva nepravilnosti, potamni kožu i daje divan sjaj već je hit na tržištu

<p>Lada Mitrašinović i Tia Mamić sjedeći jednog dana na kolačima odlučile su svoje dugoročno prijateljstvo upotpuniti zajedničkim poslovanjem. Iz ovog prijateljstva nastao je Bela Glow, brend koji je tek prije svega nekoliko mjeseci ugledao svijetlo dana, a već sada bilježi veliki uspjeh u Hrvatskoj i izvan nje.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Lada poznatija kao Bela make up godinama je pratila potrebe drugih žena i svojim talentom otvorila sebi mnoga vrata stoga, nije ni čudno što je njen sljedeći korak bio stvaranje svoje kozmetičke linije. Tko će bolje znati što ženi treba, ako ne ona kroz čije je ruke prošao pozamašan broj lica. Tia svojim iskustvom visual merchandising menadžera i projekt menadžera u Americi, kao i u mnogim drugim projektima stekla je sve što je potrebno za uspješno poslovanje u beauty industriji. Tia i Lada su kombinacijom svojih znanja i vještina stvorile brend Bela Glow.</p><p>- Htjele smo napraviti uspješnu poslovnu priču. Priču u kojoj u svrhu ženske ljepote od početka procesa, pa do samog kraja surađuju isključivo žene. Razmišljali smo o tome koji je to proizvod koji svaka žena treba, a da nema individualni pristup poput klasične kreme i njege. Budući da nam je lajtmotiv čitavo vrijeme bio lijep i njegovan izgled kože, stvorile smo Glow&Go - objasnila nam je Lada.</p><p>Glow&Go je proizvod prvijenac koji je doživio ogromno zanimanje po samom svom izlasku. Prva serija proizvoda koja je rasprodana u prvih mjesec dana pokazala im je kako su na dobrom putu, te da se kvaliteta i rad isplate. Radi se o višenamjenskom puder losionu za tijelo i lice koji kada se nanese osim što prekriva nepravilnosti, potamni kožu i daje divan sjaj. Osim po samim mogućnostima namjene ovaj proizvod se i ističe po svom mirisu ambre. Miris toliko specifičan i upečatljiv da je postao i svojevrsni zaštitni znak proizvoda.</p><p>Ova priča dobila je i svoj nastavak. Danas je u prodaju pušten brončani pigment u prahu Cosmo Glow. Proizvod namijenjen za oči, lice i tijelo, ovaj pigment je napravljen kako bi ga jednostavno mogli nanositi baš svi, profesionalni vizažisti, ali i oni koji imaju minimalno iskustva u dekorativnoj kozmetici.</p><p>- Cosmo Glow je za nas bio bitan nastavak naše poslovne priče. Htjele smo proizvod koji će postati dio rutine naših kupaca, a to je značilo višenamjensku funkciju. Iznimno smo ponosne na kvalitetu i teksturu pigmenta, te ponosno tvrdimo kako je to jedan od najboljih pigmenta koji ćete probati - izjavila je Tia.</p><p>Kampanja za Cosmo Glow temelji se na stavu, energiji i isticanju. Crna boja kao drugo ime za eleganciju obilježila je kampanju kako bi istaknula ono što je ključno, ljepotu žene koja voli samu sebe. Iza same kampanje stoji Šime Eškinja, ime naše modne fotografije, te Saša Joković, vizažist kojeg pozoveš i pustiš da radi svoje umjetničko djelo. Kao i Valentina Čajo, frizerka bez čijih viklera i škara ne ideš nigdje.</p><p>- Cosmo Glow je brončani pigment u prahu koji se može koristiti kao sjenilo za oči, te za isticanje naglašenih dijelova lica i tijela. Njegova višenamjenska funkcija daje mogućnost isticanja i uljepšavanja lica i tijela. Može se aplicirati prstima ili profesionalnim aplikatorima za nanošenje šminke.“ - istaknula je Lada.</p>