Tiha opasnost: Istraživači sve više proučavaju kemikalije koje ugrožavaju zdravlje i plodnost

Profesorica Majorie van Duursen, nizozemska stručnjakinja za ekološko zdravlje i toksikologinja, u svojem radu usmjerena je na poboljšanje zdravlja žena. Njezina glavna meta? Tvari poznate kao kemikalije koje ometaju rad endokrinog sustava, tzv. endokrini disruptori (ED) koji se nalaze svugdje oko nas, od zraka koji udišemo i odjeće koju nosimo do proizvoda koje stavljamo na kožu.

Van Duursen, voditeljica odjela za ekološko zdravlje i toksikologiju na institutu Amsterdam Institute for Life and Environment u Nizozemskoj, dio je rastuće skupine europskih znanstvenika koji vjeruju da moramo pobliže razmotriti ED-ove i njihov utjecaj na naše zdravlje.

- Potrebno nam je dublje razumijevanje kako točno te kemikalije štete ženskom reproduktivnom sustavu i bolja ispitivanja kako bi se te kemikalije mogle utvrditi prije nego što se nađu u proizvodima koje upotrebljavamo, rekla je Van Duursen, koja se specijalizirala u području endokrine toksikologije.

Procjena rizika

ED-ovi se mogu naći gotovo svugdje: u mirisima za kućanstvo, proizvodima za čišćenje, plastičnim posudama za hranu i ambalaži (bisfenol A), kozmetici (parabeni), šamponima i plastičnim omotima (ftalati). Također su prisutni u neprianjajućem posuđu, nekim pesticidima te u elektronici, namještaju i tekstilu.

Velika skupina znanstvenika koja proučava ED-ove surađuje na međunarodnom partnerskom projektu pod nazivom EURION. Projekt objedinjuje osam zasebnih istraživačkih inicijativa, a sve se bave skrivenim opasnostima tih kemikalija. Cilj je poboljšati razumijevanje rizika koje predstavljaju ove iznimno rasprostranjene kemikalije i razviti nove metode ispitivanja kako bi se otkrila njihova prisutnost i procijenila njihova sigurnost.

Jedno od područja projekta EURION bila je petogodišnja istraživačka inicijativa pod nazivom FREIA, koja je istraživala specifične rizike koje ED-ovi predstavljaju za zdravlje žena. Iako točni mehanizmi kojima ED-ovi štete zdravlju još nisu u potpunosti shvaćeni, povezani su s ozbiljnim zdravstvenim problemima kao što su reproduktivni poremećaji, razvojni problemi i određeni karcinomi.

Usredotočenost na zdravlje i plodnost žena

Rizici su posebno visoki za žene koje žele imati djecu, upozorila je van Duursen, koja je bila koordinatorica inicijative FREIA.

Istraživački tim okupio je vodeće stručnjake iz Belgije, Danske, Estonije, Francuske, Nizozemske, Švedske, Velike Britanije i SAD-a. Glavni fokus njihovog rada bio je istražiti načine na koje ED-ovi utječu na reproduktivno zdravlje žena u različitim fazama života.

- Već neko vrijeme znamo da je učinak izloženosti različit kod ženskih fetusa, adolescenata i odraslih žena, ali nismo znali gotovo ništa o tome što se događa u jajnicima u tim različitim fazama, rekla je van Duursen.

Istraživači su sada razvili modele ljudskog tkiva koji predstavljaju cijeli životni ciklus, od fetalnih jajnika i nadbubrežnog tkiva do zrelih folikula jajnika, kako bi utvrdili biomarkere za izloženost ED- ovima. Proučavajući tkivo jajnika u laboratoriju, istraživači su došli do značajnih zaključaka. Na primjer, otkrili su da pubertet počinje ranije u jajnicima izloženim ED-ovima. Također, jajnici izloženi ED- ovima imaju manje zametnih stanica koje se dijele i stvaraju jajašca i tako imaju izravnu ulogu u reprodukciji.

Istraživači su također otkrili da je in vitro oplodnja manje uspješna kod žena ako se u folikularnoj tekućini koja okružuje jajašca nalazi više ED-ova.

- Sve to znači da, u teoriji, izloženost tim kemikalijama, čak i u ranom razvoju, može dovesti do razvoja manjeg broja jajašaca, a zatim možda i do rane menopauze i problema s plodnošću, rekla je van Duursen.

Iako je istraživačka inicijativa FREIA završila 2024. godine, rad tima se nastavlja. Sljedeći veliki korak za njih bit će proučavanje funkcije jajašaca kod odraslih žena.

Izloženost kemikalijama

Ljudi mogu biti izloženi ED-ovima putem hrane koju jedu, posebno kada se ona zagrijava u plastičnoj ambalaži, proizvoda koje stavljaju na kožu i toksina koje kemijski obrađen namještaj i tekstili otpuštaju u zrak. Neke od tih kemikalija ometaju hormonski sustav tijela oponašajući hormone poput estrogena i vežući se na hormonske receptore, učinkovito blokirajući pravilno funkcioniranje naših prirodnih hormona.

- Učinci na reproduktivno zdravlje, posebno kod žena, mogu biti vrlo složeni i trajati cijeli život, čak i nakon prenatalne izloženosti, rekla je Alexandra Scranton, direktorica znanosti i istraživanja pokreta 'Women's Voices for the Earth', odnosno 'Ženski glasovi za Zemlju'.

Cilj je skupine eliminirati otrovne kemikalije koje štete zdravlju žena i njihovim zajednicama. Scranton je naglasila da žene nisu nužno pod većim rizikom od štetnih učinaka ED-ova od muškaraca, ali te kemikalije mogu neproporcionalno utjecati na njih kao rezultat rodne pristranosti na tržištu

rada.

- Ako radite u frizerskom salonu ili kao čistač, često nevidljiva zanimanja koja su uglavnom ženska, u stalnom ste kontaktu s proizvodima za čišćenje, šamponima, bojama za kosu, opuštajućim sredstvima, uređajima za ravnanje kose, proizvodima za uređivanje frizure, a svi oni mogu sadržavati ED-ove, rekla je.

Scranton smatra da je potrebno prihvatiti da je svaka uporaba ED-ova problematična i pozdravlja inicijative kao što je FREIA koje se posebno usredotočuju na zdravlje žena. Iako su ED-ovi obuhvaćeni Uredbom REACH, sveobuhvatnom uredbom EU-a čiji je cilj zaštita ljudi i okoliša od učinaka kemikalija, Unija je prepoznala važnost strože regulacije tih kemikalija. Istraživanja koja poboljšavaju sposobnost prepoznavanja i testiranja na ED-ove mogu samo pomoći u tom pogledu.

Do danas se u sklopu osam projekata klastera EURION sastavio popis od 100 ispitnih metoda za poboljšanje utvrđivanja ED-ova. Određeni broj tih testova sada prolazi validaciju neovisnih laboratorija. S vremenom se očekuje da će neki pomoći u daljnjem ograničavanju uporabe ED-ova.

Znanje je moć

Srećom, postoje koraci koje ljudi već mogu poduzeti kako bi se zaštitili, a istraživački tim inicijative FREIA želi pomoći potrošačima da izbjegnu ED-ove gdje god je to moguće. Imajući to na umu, objavili su preporuke kako bi se kontakt s tim opasnim kemikalijama sveo na najmanju moguću mjeru. One uključuju jednostavne savjete kao što su pranje nove odjeće prije nošenja, nezagrijavanje hrane u mikrovalnoj pećnici u plastičnim posudama i redovito usisavanje doma kako bi se uklonila prašina u kojoj se nalaze ED-ovi.

- Žene zaslužuju razumjeti stvarnost u kojoj žive, a mi imamo odgovornost informirati ih, rekla je van Duursen.

- Okruženi smo kemikalijama, ali neke od njih, koje su potencijalno štetne, mogu se izbjeći prilično lako i jeftino, zaključila je

Autorica: Vittoria D’Alessio

Istraživanja u ovom članku financira EU-ov program Obzor. Stavovi sugovornika ne odražavaju nužno stavove Europske komisije.

Više informacija:

​Ovaj je članak izvorno objavljen u časopisu Horizon, časopisu za istraživanje i inovacije EU-a.