Planiranje obitelji: Ne želite sad roditi bebu? Zamrznite stanice

Procjene kažu da će za desetak godina u SAD-u i razvijenim zemljama EU udio neplodnih parova prijeći 30 posto. Ključan razlog za to je odgađanje rađanja, iz niza razloga, bilo da žene ne mogu pronaći partnera ili to čine da bi gradile karijeru. Problem je u tome što ženski potencijal za plodnost pada već od 22. godine života i od 30. se smanjuje za 5 posto godišnje, dok kod nekih kategorija žena taj proces ide i brže, pa je teže ostvariti trudnoću kad to požele, komentira prof. dr. sc. Velimir Šimunić, pionir MPO oplodnje u Hrvatskoj, poruke s nedavne konferencije "Zajedno za plodnost", u organizaciji Rode.

