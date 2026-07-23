Tijelo ubrzano stari u 40-ima i 60-ima: Evo kako to usporiti

Kakav rođendanski poklon, poželjela bih ga označiti s “vratiti pošiljatelju”. Samo dva tjedna prije nego što sam napunila 42 godine, ovaj zlokobni naslov pojavio se na mom Slacku: “Ljudsko starenje dramatično se ubrzava u dobi od 44 i 60 godina.” Nisam neki veliki matematičar, ali čak i ja mogu zaključiti da ću za samo dvije godine navodno proći kroz nagli val ubrzanog starenja. Jednom riječju, užas.

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No vratimo se na trenutak. Taj naslov dolazi zahvaljujući nedavnoj studiji iz Stanford Medicine, objavljenoj u časopisu Nature, koja je proučavala samu prirodu starenja analizirajući molekule ispitanika. Studija je uključivala 108 sudionika, muškaraca i žena, u dobi od 25 do 75 godina. Ono što su otkrili jest da se broj molekula nije mijenjao linearno tijekom vremena, već u naletima oko 44. i 60. godine.

- Ispostavilo se da su srednje četrdesete vrijeme dramatičnih promjena, kao i rane šezdesete - rekao je glavni autor studije Michael Snyder, doktor znanosti, profesor genetike na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Stanford.

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U početku su istraživači pretpostavili da je promjena koju su primijetili u srednjim četrdesetima posljedica promjena kroz koje žene prolaze tijekom perimenopauze ili menopauze. No kada su izdvojili samo muškarce, ista promjena je i dalje bila vidljiva, što ih je navelo na zaključak da postoje drugi temeljni pokretači starenja kod oba spola koji nemaju veze s perimenopauzom ili menopauzom. Bit će potrebna daljnja istraživanja kako bi se otkrili razlozi, kao i dodatno potvrdili rezultati. S obzirom na mali broj sudionika i kratko trajanje studije (sudionici su praćeni u prosjeku 1,7 godina), potrebna su veća i dugotrajnija istraživanja.

Ipak, početni rezultati bili su neosporno uvjerljivi. Toliko uvjerljivi da se moj mozak počeo pitati koje korake mogu poduzeti već sada kako bih spriječila dio tog ubrzanog starenja koje je studija identificirala.

Upoznajte stručnjake: Keri Peterson, dr. med., liječnica interne medicine sa sjedištem u New Yorku. Kristen McParland je certificirana osobna trenerica i nutricionistička savjetnica (NASM). Marisa Garshick, dr. med., je certificirana dermatologinja i klinička asistentica profesora na Cornell–New York Presbyterian Medical Center u New Yorku.

Kako se približavate 44. godini…

Uspostavite ove zdrave navike sada i one će vam služiti tijekom prvog “vala” starenja i kasnije, jačajući imunosni sustav, smanjujući upale i druge čimbenike koji pridonose starenju.

1. Dajte prioritet snu

Ako želite jednoglasan savjet kako pripremiti svoje tijelo za uspjeh u desetljećima koja dolaze, to je ovaj: osigurajte si dovoljno sna. Kvalitetan san omogućuje vašem tijelu odmor i oporavak, a postoji mnogo studija koje potvrđuju snažnu povezanost između sna i jakog imuniteta. I ne zovu ga bez razloga “beauty sleep”.

Koliko sati sna vam treba? Američka akademija za medicinu spavanja preporučuje sedam ili više sati za odrasle.

2. Smanjite unos alkohola

Jedna navika koja bi mogla narušavati vaš san? Ona večernja čaša chardonnaya. - Kako starimo, ne metaboliziramo alkohol tako lako i on narušava kvalitetu sna - kaže Keri Peterson.

Ako je moguće, preporučuje potpuno izbacivanje alkohola. - Čak i jedna čaša može poremetiti san - kaže.

3. Uvedite trening snage (ako već niste)

Žene počinju gubiti mišićnu masu već u 30-ima. Zapravo gubimo oko 3 do 5 posto po desetljeću. No možete zadržati ili čak povećati mišiće treniranjem nekoliko puta tjedno.

Foto: 123RF

- Ne mora to biti pet dana u tjednu kao kod bodybuildera - kaže McParland. Važno je progresivno povećavati opterećenje, više težine ili ponavljanja kroz vrijeme.

4. Podržite mišiće proteinima

Izgradnja mišića počinje u kuhinji ima smisla. Bez dovoljno proteina i ugljikohidrata nema napretka. Dok je preporučena dnevna doza 0,36 g po funti, McParland savjetuje 0,8 do 1 g po funti za izgradnju mišića.

5. Ne zaboravite kardio

Srce je također mišić. Preporuka je najmanje 150 minuta umjerene aerobne aktivnosti tjedno. To znači da vam se ubrza puls, lagano ostajete bez daha, ali još uvijek možete razgovarati.

6. Zaštitite kožu SPF-om

Ako još ne koristite kremu za sunčanje svaki dan, počnite. UV zrake oštećuju stanice i ubrzavaju starenje. Birajte SPF 30 ili više, s oznakom “broad spectrum”.

Kako se približavate 60. godini…

Ako već radite sve navedeno, dodajte i ovo:

1. Razgovarajte s liječnikom o hormonskoj terapiji

Pad hormona tijekom menopauze uzrokuje brojne simptome. Hormonska terapija može pomoći, ali treba procijeniti s liječnikom.

2. Održavajte mozak aktivnim

Većina ljudi doživi određeni kognitivni pad do 70. godine. Aktivnosti poput čitanja, hobija i križaljki pomažu očuvanju funkcija mozga.

Foto: Neungza

3. Uvedite vježbe fleksibilnosti i ravnoteže

S godinama tijelo postaje ukočenije. Istezanje i ravnoteža postaju ključni.

4. Dodajte “power” pokrete

Oni poboljšavaju reakcije i mogu spriječiti padove. To ne mora biti skakanje, mogu biti i kontrolirani pokreti poput zamaha girjom.

Bez obzira gdje se nalazite na svom životnom putu, uvijek je pravo vrijeme za uvođenje zdravih navika. - Nikad nije kasno - naglašava McParland.