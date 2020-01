Tijelom je zaštitio suborca: 'Ne želim skrivati ožiljke na licu'

Kyle Carpenter (30) iz SAD-a nije previše razmišljao kada je 2010. godine svojim tijelom zaštitio te tako spasio prijatelja i suborca pod naletom granata.

Ovaj hrabar marinac te je godine bio raspoređen u Afganistan. Tijekom rutinske patrole njegov bataljun našao se pod kišom granata. On je svojim tijelom zaštitio Nicka Eufrazia kako ga granata ne bi ubila. Šrapneli su zasuli gotovo čitavo njegovo tijelo. Ostao je bez oka, čeljust i ruke bili su mu polomljeni, a nakon oporavka ostali su ožiljci koji će ga cijelog života podsjećati na taj dan.

- Krvario sam na prašnjavom krovu u Afganistanu i dok sam ležao, boreći se za zrak, razmišljao sam o svojoj obitelji, pomolio se te pustio da svijet i život izblijede. Toliko godina kasnije zahvalan sam i cijenim svaku sekundu koju sam dobio. Od trenutka kada sam se probudio u bolnici do danas, zahvalan sam ljudima koji su uz mene, mojoj obitelji, prijateljima, liječnicima i mojim suborcima što su me uvijek voljeli i podržavali. Pomogli su mi zacijeliti rane i nagnali me da budem to što sam danas, i na tome ću im zauvijek biti zahvalan - napisao je na Instagramu.

Njegov oporavak bio je dug, a uključivao je i jake lijekove protiv bolova zbog kojih je proživljavao strašne halucinacije. Prisjetio se buđenja u bolnici.

- Izgubio sam oko. Probudio sam se bez zuba. Nisam mogao osjetiti svoje lice. Nisam mogao podići ruke. Ali, što sam više spoznavao stupanj svojih ozljeda, to sam više shvaćao da je čudo što sam uopće ostao živ. Bio sam motiviran ne dopustiti mojim ozljedama niti talibanima da preuzmu bilo kakvu moć nada mnom, zbog svakog marinca koji je otišao prije mene i onih koji se još bore - rekao je, a prenosi Military.com.

Mladić kojega je spasio imao je traumatičnu ozljedu mozga od koje su ostale određene posljedice (nije spomenuto kakve), a Kyle ga smatra najboljim prijateljem.

- Postoje ljudi širom svijeta koji pate iako im ožiljke ne možete vidjeti kao na meni. Mnogi imaju traumatične ozljede mozga, uključujući i Nicka. Mozak je lijepa i osjetljiva stvar. Potičem ljude da budu svjesni toga kako oko njih žive pojedinci sa mentalnim i emocionalnim ožiljcima koji su jednako teški kao fizički, ako ne i teži - rekao je.

'Ne želim skrivati svoje ožiljke'

Ožiljke na licu ne želi skrivati, iako priznaje da mu neki zbog toga prilaze sa dozom nelagode.

- Ipak, mnogo ljudi mi prilazi, posebno nakon što sam primio medalju i napisao knjigu. Volim kada mi ljudi dolaze jer iz toga proizlazi toliko toga dobroga. Počašćen sam kada kažu kako mi zahvaljuju, radije nego da stoje sa strane i zure u mene, dođu do mene i razgovaraju - dodao je.

Kyle se iz vojske povukao tri godine kasnije, a 2014. je dobio Medalju časti od Baracka Obame na ceremoniji u Bijeloj kući, zbog izuzetne hrabrosti i spremnosti da žrtvuje vlastiti život za drugoga. On je najmlađi živući dobitnik te najviše američke nagrade za vojno junaštvo.

U godinama koje su uslijedile odlučio je napisati knjigu 'You Are Worth It: Building a Life Worth Fighting For' (Ti si vrijedan toga: Graditi život za koji se vrijedi boriti) koja se nedavno našla u prodaji, prenosi goodlivingguide.com.

U knjizi opisuje svoj život od najmlađih dana kao i životne lekcije koje je putem učio. Opisao je što je sve proživljavao, kakve je dvojbe i sumnje imao, zašto je sve zahvalan u svojem životu i slično.

