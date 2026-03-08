Obavijesti

DAN ŽENA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Domaće TikTok kreatorice za Dan žena poručuju: 'Više podrške, manje osuđivanja'

Piše Anja Đuranić,
Domaće TikTok kreatorice za Dan žena poručuju: 'Više podrške, manje osuđivanja'
Povodom Dana žena, TikTok kreatorice odlučile su progovoriti o temi koja prati mnoge žene na društvenim mrežama, ružnim i neosnovanim komentarima

Iako su platforme poput TikToka mjesto kreativnosti, inspiracije i zabave, često se pretvore i u prostor gdje se komentira nečiji izgled, stil ili osobni izbori koji zapravo ne utječu ni na čiji život.

Takvo iskustvo ima Lucija Čeč, koja se zbog alopecije često susreće s komentarima o svom izgledu. Ipak, poručuje da je izbor uvijek na nama, hoćemo li širiti negativu ili podršku. - Ne postoji to cvijeće ili poklon za Dan žena koji je značajniji od odluke da ne napišemo seksistički komentar već da napišemo komentar podrške -  kaže Lucija.

@nohairday_by.luloo Sretan Dan žena, ljepotice 🎀⭐️ #nohairdaybyluloo #danzena ♬ L.Delibes, Sylvia - Pizzicato - AllMusicGallery

Kreatorica Ana Marija Megyery kaže kako kritika sama po sebi nije problem, ali način na koji se iznosi često prelazi granicu.
- Postoje ljudi koji nekome koga ne poznaju osobno upućuju neutemeljene i jako ružne komentare, što je zaista neprihvatljivo. Kao žena koja voli podržavati druge žene, vjerujem da svijet može biti ljepše mjesto ako jedni drugima pomažemo, a ne ako pokušavamo povrijediti druge. Svakome bi trebala biti životna agenda da svaki dan nekoga usreće i da taj isti dan nikoga ne učine nesretnim - ističe.

@guru_treba Želim vam sve najbolje i da iskreno svi pronađete svoj duševni mir bez potrebe vas usrećuje nekome željeti zlo ili pričati ružne stvari o nekome! Btw hvala svima koji prate i koji me već 4.godinu podržavaju kao osobu sa ciljem na društvenim mrežama! Ljubim vas! #žena #majka #hejt #danžena #bitižena ♬ original sound - Ana-Marija Megyery

Nika Nikočević već je navikla da su njezini dugi nokti predmet rasprave.

- Dobivam dosta neumjesnih komentara, najčešće od muškaraca, ali i starijih žena. Pišu mi, primjerice, kako s takvim noktima ne mogu saviti pitu i da se zbog toga nikada neću udati. Unuci tih ljudi na taj način dobivaju potvrdu da je skroz uredu, osobi koju ne poznaješ, pisati ružne komentare. Nemam problem s tim da se nekome nešto ne sviđa, ali ružne riječi često govore više o onome tko ih piše nego o onome kome su upućene - kaže Nika.

@nikanhey morala se ova tema kad tad otvoriti #nikanhey ♬ izvorni zvuk - nikanhey

Slične situacije doživljava i Ana Babić, tinejdžerica koja kaže da se djevojke na društvenim mrežama često kritizira zbog potpuno banalnih stvari – od načina odijevanja do izgleda.

- Ako ste ikad bili na društvenim mrežama, znate da takvi komentari najčešće dolaze od ljudi koji imaju previše vremena, a premalo empatije. Najgore što možemo učiniti je dopustiti da nas to zaustavi - poručuje.

@grwm_ancy Moje misljenje o hejtu🫶🏻 #hate #woman #womensday #foryou #fyp ♬ izvorni zvuk - ana

Ana Žigić pokušala je na ovu temu ponuditi i konkretno rješenje. Smatra da bi se količina hejta na društvenim mrežama mogla značajno smanjiti kada bi se svi komentari koje ostavljamo na društvenim mrežama pojavljivali i na našim profilima.

- Kada bi svaki komentar bio vidljiv kao dio nečijeg profila i kada bi ostajao trajno vezan uz osobu koja ga je napisala, ljudi bi razmislili prije nego napišu nešto ružno. To bi sigurno smanjilo količinu hejta na društvenim mrežama - smatra Ana.

@zigic_ana Mislim da bi ovo urodilo plodom. Sigurna sam da bi se nasilnik zapitao dva puta prije nego nešto odvratno prokomentira na tuđu objavu jer bi znao da to onda postaje i dio njegovog profila. Šta sad dalje s tom idejom? 🤔🌸✨ #stopnasilju #postavkeuglavi #uzmisebeusvojeruke ♬ izvorni zvuk - ✨ Ana Žigić ✨

Posebno snažnu poruku na kraju je dao i kreator Mislav Combaj, koji se uključio u ovu temu i dao podršku ženama na njihov dan. Nakon više od deset godina rada iza kulisa društvenih mreža, a sada i ispred, kaže da je često svjedočio koliko uvredljivi komentari mogu biti opasni.

- Važno je da žene podržavaju jedna drugu, ali i da muškarci budu glas podrške. Takvi komentari nisu humor ni mišljenje – to je toksičnost. Ako želimo bolji svijet, moramo biti bolji ljudi jedni prema drugima - poručio je Mislav.

@tatahrast Budimo podrška jedni drugima. Poštovanje nikad ne izlazi iz mode, gdje god se nalazili 😉 Sretan Dan žena ❤️ #womansday #onlinesafety #fyp ♬ original sound - tatahrast

