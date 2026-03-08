Domaće TikTok kreatorice za Dan žena poručuju: 'Više podrške, manje osuđivanja'

Iako su platforme poput TikToka mjesto kreativnosti, inspiracije i zabave, često se pretvore i u prostor gdje se komentira nečiji izgled, stil ili osobni izbori koji zapravo ne utječu ni na čiji život.

Pokretanje videa... 08:28 Poljska će zabraniti društvene mreže mlađima od 15 | Video: 24sata/Reuters

Takvo iskustvo ima Lucija Čeč, koja se zbog alopecije često susreće s komentarima o svom izgledu. Ipak, poručuje da je izbor uvijek na nama, hoćemo li širiti negativu ili podršku. - Ne postoji to cvijeće ili poklon za Dan žena koji je značajniji od odluke da ne napišemo seksistički komentar već da napišemo komentar podrške - kaže Lucija.

Kreatorica Ana Marija Megyery kaže kako kritika sama po sebi nije problem, ali način na koji se iznosi često prelazi granicu.

- Postoje ljudi koji nekome koga ne poznaju osobno upućuju neutemeljene i jako ružne komentare, što je zaista neprihvatljivo. Kao žena koja voli podržavati druge žene, vjerujem da svijet može biti ljepše mjesto ako jedni drugima pomažemo, a ne ako pokušavamo povrijediti druge. Svakome bi trebala biti životna agenda da svaki dan nekoga usreće i da taj isti dan nikoga ne učine nesretnim - ističe.

Nika Nikočević već je navikla da su njezini dugi nokti predmet rasprave.

- Dobivam dosta neumjesnih komentara, najčešće od muškaraca, ali i starijih žena. Pišu mi, primjerice, kako s takvim noktima ne mogu saviti pitu i da se zbog toga nikada neću udati. Unuci tih ljudi na taj način dobivaju potvrdu da je skroz uredu, osobi koju ne poznaješ, pisati ružne komentare. Nemam problem s tim da se nekome nešto ne sviđa, ali ružne riječi često govore više o onome tko ih piše nego o onome kome su upućene - kaže Nika.

Slične situacije doživljava i Ana Babić, tinejdžerica koja kaže da se djevojke na društvenim mrežama često kritizira zbog potpuno banalnih stvari – od načina odijevanja do izgleda.

- Ako ste ikad bili na društvenim mrežama, znate da takvi komentari najčešće dolaze od ljudi koji imaju previše vremena, a premalo empatije. Najgore što možemo učiniti je dopustiti da nas to zaustavi - poručuje.

Ana Žigić pokušala je na ovu temu ponuditi i konkretno rješenje. Smatra da bi se količina hejta na društvenim mrežama mogla značajno smanjiti kada bi se svi komentari koje ostavljamo na društvenim mrežama pojavljivali i na našim profilima.

- Kada bi svaki komentar bio vidljiv kao dio nečijeg profila i kada bi ostajao trajno vezan uz osobu koja ga je napisala, ljudi bi razmislili prije nego napišu nešto ružno. To bi sigurno smanjilo količinu hejta na društvenim mrežama - smatra Ana.

Posebno snažnu poruku na kraju je dao i kreator Mislav Combaj, koji se uključio u ovu temu i dao podršku ženama na njihov dan. Nakon više od deset godina rada iza kulisa društvenih mreža, a sada i ispred, kaže da je često svjedočio koliko uvredljivi komentari mogu biti opasni.

- Važno je da žene podržavaju jedna drugu, ali i da muškarci budu glas podrške. Takvi komentari nisu humor ni mišljenje – to je toksičnost. Ako želimo bolji svijet, moramo biti bolji ljudi jedni prema drugima - poručio je Mislav.