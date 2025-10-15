Time: Ovaj puder je najbolji izum u posljednjih 25 godina!

Time je u svojoj analizi istaknuo koliko je Fenty Beauty promijenio pravila igre kada je lansiran u rujnu 2017. godine s čak 40 nijansi podloge – potez koji je tada uzdrmao cijelu industriju ljepote. Kako je časopis tada napisao, šminka može biti moćno oružje, ali je za mnoge žene ono bilo 'previše tajno', budući da su kozmetičke kompanije uglavnom zadovoljavale potrebe osoba sa svjetlijim do srednjim tonovima kože, dok su tamnije nijanse bile gotovo zanemarene.

Fenty Beauty je taj obrazac preokrenuo predstavljanjem široke palete nijansi koja je obuhvatila gotovo cijeli spektar tonova kože. Brz i snažan uspjeh brenda potaknuo je druge kozmetičke kuće da postanu inkluzivnije i ponude bolje opcije za žene s tamnijom puti. Rihannina filozofija 'ljepota za sve' pokrenula je globalni trend poznat kao 'Fenty efekt', koji je postao nova industrijska norma – 40 nijansi više nije bilo iznimka, nego standard.

Uvrštavanje Fenty Beauty brenda u Timeovu listu najboljih izuma potvrđuje da je riječ o projektu koji je nadmašio granice kozmetike i prerastao u društveni pokret. Rihannina vizija spojila je inovativne formule s idejom inkluzivnosti i time promijenila način na koji se ljepota doživljava i predstavlja.

Timeova lista okuplja najvažnije inovacije posljednjih 25 godina – od NuvaRing kontracepcije i iRobot Roomba usisavača, do Nintendo Switcha i LED žarulje. Uvrštavanje Fenty Beautyja među takve tehnološke i znanstvene inovacije pokazuje koliko je dubok trag ovaj brend ostavio u društvu.

Srce Fenty Beauty linije čini Pro Filt’r Soft Matte Longwear podloga – proizvod koji je najbolje utjelovio ideju da ljepota pripada svima. Ovaj izbor Time magazina predstavlja još jedno priznanje u nizu Rihanninih uspjeha.

Podsjetimo, Rihanna je 2021. godine postala najbogatija glazbenica na svijetu, s procijenjenim bogatstvom od 1,7 milijardi dolara.

Od osnivanja Fenty Beauty 2017. godine, Rihannina poduzetnička priča nastavila se širiti – pokrenula je Savage X Fenty liniju donjeg rublja, Fenty Skin proizvode za njegu kože i nedavno Fenty Hair kolekciju. Svi ti projekti zajedno čine snažan dokaz njezine predanosti ideji inkluzivne ljepote u svakoj kategoriji.