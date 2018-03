Timski duh glavni je sastojak za uspjeh svakog poslovanja

Za mnoge poduzetne koji žele započeti nešto svoje startup programi i platforme su idealni.

No u naizgled otvorenom prostoru kreativnosti, konkurencija je žestoka, a istaknuti se u moru originalnih ideja nije nimalo lako. U tome vam mogu pomoći savjeti Mikkela Svanea, autora popularne knjige “Startupland”, koji je s čitateljima odlučio podijeliti priču o softverskoj tvrtki Zendesk koju je izgradio s prijateljima nakon napuštanja sigurnih poslova. Od nekih provizornih ideja koje je osmislio u Kopenhagenu, gdje je živio do uspješnog poslovanja u SAD-u, vodi čitatelje na putovanje uspona i padova pružajući odgovor na pitanje tko su to dobri investitori ili zašto je važno raditi na vještinama team-buildinga.

Foto: Promo

Izgradnja start upa, piše Svane, fokusirana je na razvoj novih ideja i poduzimanje rizika te nema jedinstvene formule za uspjeh. Osnova pokretanja novog posla je korištenje vlastitog poduzetničkog duha u isprobavanju novih stvari. Autor smatra da se mnoge važne ideje na početku mogu činiti neupadljivima, ali mogu postati, u jednom trenutku, vrlo atraktivne. Kao primjer navodi tvrtku Dropbox. Dijeljenje datoteka nije najuzubudljivija usluga, no Dropbox je ovaj zamoran zadatak učinio jednostavnijim, zanimljivim, a često i društveno angažiranim.

Kad birate investitore morate biti oprezni jer nisu svi investitori dobri pogotovo ako pokušavaju steći premoćnu poziciju. Možda je najbolje investitore, potražiti među obitelji i prijateljima. Iako pitati prijatelje i obitelj nije lako, pa je tu ključan savjet imati niska očekivanja, ne dozvoliti preveliki utjecaj i biti spreman razočarati ljude - a čak biste mogli izgubiti i neke prijatelje. A ako ste i dobili dovoljno, nemojte odbiti dobre investitore, jer to može biti i iskusan financijski partner. Biti prilagodljiv i fleksibilan kod zapošljavanja također je važno jer može pomoći da pronađete odgovarajuće zaposlenike. Ako ste ikad imali 80 životopisa ispred sebe, znate da odabir pavog kandidta može biti vraški posao, piše autor.

Ponekad intevjui pogoršavaju situaciju. Pošto se s tvrtkom preselio iz Danske u SAD, bilo mu je teško jer kaže kako se skromniji Danci i hvalisavi Amerikanci drugačije postavljaju na intevjuima. No i to je okrenuo u svoju korist, te došao do novih strategija u procesu zapošljavanja. Primjerice, od kandidata nije tražio formalno obrazovanje, nego ih pitao o njihovim iskustvima s putovanja ili o suočavanju s teškim životnim situacijama. Život poduzetnika često se vrti oko posla što može utjecati na vašu obitelj. Budite spremni i griješiti, iako se najviše morate paziti pogrešaka koje utječu na klijente. Autor je naučio i da podizanje cijena može izazvati njihov revolt koji se zamalo okrenuo protiv njih. Kupce je stoga važno obavijestiti o promjenama cijena i sličnim odlukama tvrtke.