Do ideje za osnivanjem bezglutenske prodavaonice došle su, kako su nam ispričale, preko vlastitih promjena u prehrani koje su ih inspirirale da se posvete istraživanju bezglutenskih recepata
Tina i Kristina: Naši kolači su prefini, božićni i bez glutena!
Božić je na pragu, a to najčešće znači i početak pripreme tradicionalnih kolača bez kojih su blagdanski stolovi gotovo nezamislivi. Ipak, čak i kad su božićni kolači u pitanju, danas postoji lakša, zdravija, ali istovremeno i jednako ukusna varijanta - bezglutenski kolači. Projekt je to koji su ostvarili u prvoj zagrebačkoj gluten free prodavaonici, koja se smjestila u samom srcu grada, Tina Brdar i Kristina Fazinić, dvije prijateljice koje su se okrenule izradi domaćih, autentičnih bezglutenskih proizvoda. Svoj asortiman mijenjaju i sezonski pa tako u kuhinji nedaleko od prodavaonice svakog Božića pripremaju niz tradicionalnih božićnih kolača, poput orahnjače, makovnjače i vanilin kiflica, ali u novoj, bezglutenskoj verziji.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+