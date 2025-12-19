Obavijesti

PRODAVAONICA GLUTENBIO PLUS+

Tina i Kristina: Naši kolači su prefini, božićni i bez glutena!

Piše Julia Očić,
Čitanje članka: 5 min
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Do ideje za osnivanjem bezglutenske prodavaonice došle su, kako su nam ispričale, preko vlastitih promjena u prehrani koje su ih inspirirale da se posvete istraživanju bezglutenskih recepata

Božić je na pragu, a to najčešće znači i početak pripreme tradicionalnih kolača bez kojih su blagdanski stolovi gotovo nezamislivi. Ipak, čak i kad su božićni kolači u pitanju, danas postoji lakša, zdravija, ali istovremeno i jednako ukusna varijanta - bezglutenski kolači. Projekt je to koji su ostvarili u prvoj zagrebačkoj gluten free prodavaonici, koja se smjestila u samom srcu grada, Tina Brdar i Kristina Fazinić, dvije prijateljice koje su se okrenule izradi domaćih, autentičnih bezglutenskih proizvoda. Svoj asortiman mijenjaju i sezonski pa tako u kuhinji nedaleko od prodavaonice svakog Božića pripremaju niz tradicionalnih božićnih kolača, poput orahnjače, makovnjače i vanilin kiflica, ali u novoj, bezglutenskoj verziji.

