Kirurški zahvat obavljen je na krvnim žilama lijeve noge 14. siječnja 1980. godine, a liječnički konzilij odmah je javio da je operacija protekla uspješno
NA DANAŠNJI DAN PLUS+
Titu su pristizali brzojavi sa željama za što brži oporavak
Čitanje članka: 2 min
Predsjednik Republike Josip Broz Tito operiran je u noći na 14. siječnja u Klinici za kardiovaskularnu kirurgiju Kliničkog centra u Ljubljani. Kirurški zahvat obavljen je na krvnim sudovima lijeve noge, a operacija je, prema priopćenju liječničkog konzilija, protekla uspješno te je neposredni postoperativni tijek uredan", pisao je 14. siječnja 1980. Večernji list.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku