Tjeskobni ljudi sanjaju kako padaju, frustrirani traže izlaz

Paraliziranost, gušenje, padanje, smrt bliskih ljudi, strah od pada u zamku, čudovišta te gubitak kose i zuba najčešće su noćne more koje uznemiruju i muškarce i žene.

Radoholičari češće sanjaju ružne snove

Emocionalna neravnoteža, strah od neuspjeha te gubitka kontrole u stvarnom životu tijekom sna dovode do “podrhtavanja tla pod nogama”. Najčešća meta takvih snova su radoholičari ili analitični ljudi, koji troše mnogo vremena na samokritiku ili razvijaju destruktivan odnos prema sebi. Zato je noćne more najbolje shvatiti kao poticaj za analiziranje vlastitih želja i potreba, odnosno rada na sebi, tvrde stručnjaci.

Gušenje u snu upućuje na ponovno emotivno rođenje. Preživite li napad gušenja, neka veza, ljubavna ili prijateljska, mogla bi preživjeti trzavice. Davljenje je znak da ste preplavljeni emocijama te da potisnuti problemi dolaze na naplatu. Uočite li na što se to odnosi, posvetite više pozornosti tim problemima, prilazite im pažljivije i posvetite im više vremena.

Zub je simbol privlačnosti, a njegovo ispadanje upućuje na strah od odbačenosti ili na jednostavno i očito - posljedice starenja. Podsvjesno, ljudi koji sanjaju ovakve snove strahuju od povrijeđenosti, bilo tjelesne ili emocionalne, a katkad sanjača upozoravaju i na to da se ne brine dovoljno za sebe ili da se ponaša rizično. Prema nekim tumačenjima, ispadanje zuba predstavlja smrt bliskih ljudi iz užega kruga obitelji ili nesreću te bolest istih. Mnoge žene u menopauzi sanjaju da gube zube. Zbog toga se ti snovi nerijetko vežu uz starenje te osjećaj gubitka privlačnosti i ženstvenosti.

No iako su ti snovi neugodni, neki stručnjaci smatraju kako je njihova poruka pozitivna - da je jedna životna faza završila te da se sada otvaraju nova vrata i nove prilike.

Paraliziranost je jasan znak da ne treba odlučivati dok sanjač ne razmisli o svim mogućim posljedicama. Ovaj san upućuje i na moguće ljubavne probleme. San sličan ovome je zarobljeništvo, nemogućnost izlaza. Također, simbolizira da se nešto nije ostvarilo brzinom kojom je to sanjač htio, odnosno da se dogodilo prebrzo, zbog čega je izgubio željenu priliku. U fizičkom smislu ljudi su, dok to sanjaju, doista paralizirani. Stručnjaci smatraju da je to prirodni mehanizam koji sprečava tijelo da odglumi zbivanja u snu.

Snovi o smrtI nikad ne najavljuju tjelesnu smrt niti imaju mračna predviđanja.

Foto: Dreamstime

Padanje u snu simbolizira osjećaj bespomoćnosti, nesigurnosti i tjeskobe. Unatoč uvriježenomu mišljenju i osjećaju u snu, nitko neće umrijeti ako tresne o tlo. Ovaj san simbolizira da sanjaču izmiču stvari kontroli, bilo u vezi ili na poslu, i to najčešće u vrlo sličnoj situaciji kao u snu.

Smrt je simbol da je nešto psihički mrtvo, i to u odnosu prema ljudima o kojima sanjač sanja da su umrli. Snovi o mrtvima gotovo uvijek se tiču najviše sanjača. Postoji mogućnost da je u njima umrla neka ljubav, iako to ne žele svjesno priznati, ili neki odnos.

Trupla su, priznaju psihoterapeuti, nepovoljniji u snovima od onih o smrti. Npr., čovjek je sanjao dvije mrtve žene kako leže između njega i njegove supruge. Iako je odavno prekinuo odnose s tim ženama, oni su ga ipak i dalje odvajali od supruge.

Groblje simbolizira vlastito groblje propalih nada, rastanaka i oproštaja bez nade za ponovni susret unutar svakog čovjeka. Tko u snu ide na groblje da posjeti određeni grob, traži svijet u kojem još postoji nada za novi život. Spuštanje u grobnicu znači povlačenje u sebe, odumiranje i odvajanje od društvenog života kako bi vrijeme posvetili sebi i unutarnjem razmatranju. Nerijetko sanjač traži određeni grob jer ima nerazriješene odnose s pokojnikom. No nakon smrti dolazi život, zbog čega ovi snovi nisu jednoznačni i često upućuju na novi, drukčiji život.

Sanjati vraga kao simbol iskušenja, mračnih sila, zbunjenosti i tame, signal je da je sanjač preokupiran negativnim mislima te vjerojatno okružen ljudima koji mu narušavaju spokoj. Ako sanjač poklekne pred iskušenjima, čekaju ga teške posljedice. On je gotovo uvijek prethodnik očaja, a svi nakon ovog sna trebaju tražiti potporu od bliskih ljudi i ne nasjedati na laskave ponude.

Ne možete li pronaći izlaz u snu, put do kuće ili ste izgubljeni u šumi, znači da ste frustrirani. Nerijetko ljudi ovo sanjaju ako osjete da su se izgubili na svom putu jer više ne znaju što žele i trebaju činiti. No ovi snovi česti su i u ljudi koji još nisu pronašli svoj put, cilj, životnu želju te još tumaraju životom bez jasnih vodilja.

Pojavljivanje čudovišta najavljuje krupne sadržaje koji su daleko od svjesnog. U tim su životinjama često skupljene divlje sile duše nabijene energijom, neshvatljive i nepojmljive. Nije ih lako tumačiti i najlakše ih se shvaća intuitivno. Treba ih dobro promotriti. Primjerice, podsjeća li čudovište na lava, a on na nekoga poznatog, možda je riječ o velikoj snazi ili borbenosti tog čovjeka.

