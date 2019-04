Tko bi ovo koristio? Napravili su uređaj za doniranje sperme

Korisnik Twittera @AngryManTV objavio je niz videozapisa koji prikazuju uređaj sličan robotu, koji je napravljen kako bi pomogao klinikama prikupiti spermu od donatora koji ne žele masturbirati u bolnici.

Skupljač sperme, stroj je koji 'može simulirati vaginalno okruženje, a masažom, trzanjem, sisanjem i vibracijama djelovati na penis, što može učiniti prikupljanje sperme brzim i sigurnim' navodi Alibaba, internet stranica s koje se ovaj uređaj može naručiti.

Odvažni muškarci koji se odluče na ovaj način donirati spermu imaju i mogućnost prilagodbe frekvencije masaže, frekvencije pokreta i kretanja. Osim prikupljanja sjemena, ovaj 2 u 1 spermo-sakupljač vam može pomoći čak i ako imate problema s preranom ejakulacijom jer smanjuje osjetljivost živaca i poboljšava prag izdržljivosti kod ejakulacije..

A Chinese company says its automatic sperm extractor is helping clinics collect semen from donors reluctant to masturbate in a hospital setting. pic.twitter.com/zBqf4wWVQi